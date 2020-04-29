國民黨議員疑4/16錢櫃發生火警　北市消防局回應了

記者蘇晏男／台北報導

台北市林森錢櫃KTV26日惡火釀5死1命危，因此北市議會國民黨團書記長、議員陳重文29日中午12點，在北市議會9樓國際會議廳，邀台北市長柯文哲針對相關議題做報告。會議期間，市議員汪志冰提到坊間流傳4月16日，就有錢櫃發生火警，不知道消防局有無掌握相關消息？對此，北市消防局回應，勤務中心沒有這個紀錄。

▲台北市議員汪志冰。（圖／ETtoday攝影中心）

汪志冰還指出，對於災害準備金在媒體批露下，「讓我們知道不夠了」，但遲遲沒看到災害準備金用掉多少、細項如何「我們還沒有掌握」。

對此，柯文哲表示，災害準備金是「最近一個麻煩」，因未它在準備時是匡列的，但事實上，比方說防疫旅館匡列多少錢，可是根本不知道疫情會多久，所以表面上匡列只剩下6000萬至7000萬元，但是實際上用的不多，「這到底要怎麼處哩，會再跟主計處處理」，所以目前錢一定會夠，再不夠會追加預算。

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