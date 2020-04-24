　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

法務部調查假訊息升級「工作站」 蔡英文：防疫時期一定要上緊發條

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲總統蔡英文出席「法務部調查局青溪園區 資安工作站揭牌儀式」。（圖／記者湯興漢攝）

▲總統蔡英文出席「法務部調查局青溪園區 資安工作站揭牌儀式」。（圖／記者湯興漢攝，下同）

記者蔣婕妤／台北報導

總統蔡英文24日上午出席「法務部調查局青溪園區資安工作站揭牌儀式」。對於調查局「假訊息防制中心」升級成「資安工作站」，將進一步強化政府打擊各類網路犯罪的能力。蔡英文表示，假訊息也對防疫工作造成阻礙，非常時期一定要緊發條、快速反映。

蔡英文表示，這幾年假訊息的危害引起全世界民主國家高度重視。台灣人民尤其有切身的感受，像是最近面對疫情，很遺憾有大量假訊息的流傳。不論是捏造指揮官發言、散播衛生紙缺貨謠言，或是境外勢力在網路上製造假消息，都對防疫造成干擾。

蔡英文強調，「資安就是國安」。從前年開始，國安會、行政院資通安全處、國家通訊暨網際安全中心已經組成緊密的「資安鐵三角」，逐漸完備各領域的資安防護機制。調查局去年成立了「假訊息防制中心」，這陣子也屢屢破獲假訊息源頭，及時澄清，為防疫帶來貢獻。

蔡英文提到，隨著「假訊息防制中心」升級成資安工作站，政府打擊各類網路犯罪的能力將會進一步強化。資安工作站的調查官都是學有專精的新生代，也都經歷過重要考驗才脫穎而出。她對這些同仁有兩個期許，第一，「請全力以赴，依法緝查網路犯罪」。特別是在防疫的非常時期，一定要上緊發條，快速反應，絕不能放任假訊息對人民的健康、社會經濟的穩定造成傷害。

第二，蔡英文要求，「請持續精進專業，跟上科技發展尖端」。網路世界資訊龐大、變化快速，務必要自我要求，強化對網路犯罪的偵防、蒐證及鑑識等能力。

蔡英文說，藉著今天的揭牌，她要勉勵包括檢調、國安單位在內，所有投入資安工作的政府同仁，在嚴守行政中立前提下，落實資安問題的「早期預警、緊急應變、持續維運」，就是在健全民主防禦機制，維護台灣的民主自由。

蔡英文強調，這段時間以來，面對疫情考驗，台灣已經告訴全世界，民主是最好的體制。接下來也要請各單位充分協調，政府同仁和民間相互合作，一起守護我們引以為傲的民主生活。

▲▼總統蔡英文出席「法務部調查局青溪園區 資安工作站揭牌儀式」。（圖／記者湯興漢攝）

ET快訊
周揚青首曝分手前一天真實狀況！氣罵羅志祥：踐踏我的愛他活該
羅志祥遭指偷吃化妝師　「美妝界郭雪芙」遭瘋傳...光速關IG
羅志祥Party Boy極樂趴「選妃玩法」曝光！爆身材大胸是
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

「總統已經是2.0版本」蘇貞昌：蔡英文可迎向新挑戰

陳水扁不信初選民調　蔡英文喊話獨派：團結打拼才有勝選機會

總統初選廝殺3個月...蔡英文、賴清德齊喊團結拚2020大選

守承諾喊話「支持蔡英文」 賴清德展風度8萬網友湧臉書致意

蔡英文：感謝賴清德展現民主風度！也讓團隊努力做到更好

蘇貞昌行政院會當面噹韓國瑜：不要把中華民國稱為「地區」

「呼籲大家支持蔡英文！」賴清德706字感言：該是團結一致的時候了

快訊／賴清德也不弱！輸給蔡英文但贏過韓國瑜、柯文哲

快訊／不只贏賴清德！蔡英文初選民調狂勝韓國瑜、柯文哲

快訊／中華民國「地區」惹議　韓國瑜斥：口誤卻被猛打

猜得到嗎？老婆買飲料忘記帶手機 「街頭比手畫腳」他傻眼：我看嘸啊

周揚青認分手羅志祥！　 曝原因「小豬每到一個城市就約新妹」

豬揚鬧翻！愷樂曾認「暗戀過羅志祥」　小豬形象跌谷底..網轟：退出節目！

遭控「出軌＋愛做多人運動」　 羅志祥Tag周揚青回應了！

大廚教你自製蛤蠣蒜頭雞湯 暖心暖胃還可以增加免疫力

臨時會取消...200多天不用報告 韓國瑜：我有準備但尊重議會！

Makiyo嘆羅志祥「根本浪費女生時間」　把他當透明人：誰會喜歡死台客

騎單車上學「小樹林迷航1小時」 小六生顫抖：有人形阿姨叫住我

禁止商業行為！Gogoro嚴抓騎到飽外送員 5/10起違規直接開罰「最高萬元的違約金」

公車疑闖紅燈！女大生騎車遭撞飛 驚恐跌坐地...網怒：新莊299不意外

大讚台灣防疫成功！AIT：作為台灣夥伴「美國很驕傲」

韓國瑜「逆時中」唱反調　北市挺中央：確診者做疫調較務實

LIVE／1988全年無休！龔明鑫率經濟部、財政部解決「紓困疑難雜症」

「口罩3.0」讓柯文哲販賣機銷量降低　北市12行政區縮水成3地點試辦

LIVE／陳道輝認了扁桃腺發炎未通報　國防部16時再上火線開記者會

影／移工宿舍床位狹窄、通風不良　侯友宜稽查下令改善

陳玉珍被告假學歷　笑到一次公開6張畢業證書

艦長兄弟檔！陳道輝兄長大有來頭　兩人皆任拉法葉艦長

法務部調查假訊息升級「工作站」 蔡英文：防疫時期一定要上緊發條

民眾黨：紓困2.0砸2.7億補貼商家卻忽視弱勢租屋族

周揚青爆「愷樂有男友」：她裝純情！　「當砲友的我就不留情面」

宮廟前載她去壞壞「歸還時被拍下鐵證」　他自曝：有疝氣無法…

陸網瘋傳羅志祥「每次飛去拍戲必叫特殊服務」　工作人員私聊讚：時間長，自掏腰包加錢

高雄氣爆二審逆轉「9人無罪」　3公務員扛責判刑！行政庭長親揭改判原因

周揚青一擊斃命小豬！毀滅分手信6大重點　御姊愛：絕對是大內高手

大讚台灣防疫成功！AIT：作為台灣夥伴「美國很驕傲」

中職／江國豪強碰米蘭達拚生涯首勝　運彩看好兄弟

NBA「長臂」排行榜　大魔王周琦排史上第8位

台股量縮震盪　收盤小跌19點收10347點

嘉義男疑尬車失控撞汽機車　裝沒事還喇塞秒跳上朋友車快閃...眾人傻眼

甜笑妹「胸前邪惡一條」師父看暈　網放大看笑噴：所謂六根清淨...

政治熱門新聞

金門高粱黨提告陳玉珍學歷造假：7張畢業證書「字數」都不一樣

陳道輝哽咽　海軍參謀長搶手機畫面曝

快訊／中市封城兵推　最快週六實施

陳道輝扛責　認了親下令解除梯口管制

聯檢小組亂搞？前軍醫官揭時間難題

台中週六封城兵推！盧秀燕說明了

唐鳳國際會議揭台灣防疫3祕訣

陳其邁憶學生時代「陳建仁是老師」：轉眼間...台灣公衛前進一大步！

獨／北市封城採「紐約模式」　分3階段、設定23議題

國民黨批外交部：連陳時中也敢騙

陳玉珍笑到一次公開6張畢業證書

趙少康拍桌：軍人拍馬屁打不了勝仗

快訊／誰核定敦睦出航？　國防部公布公文！馬英九時期也曝光

內政部：數位身分證可選是否附憑證功能

更多熱門

相關新聞

唐鳳邀你來「救人」！送大同電鍋還承諾：我推特一定推你的影片

唐鳳邀你來「救人」！送大同電鍋還承諾：我推特一定推你的影片

唐鳳邀請你來「救人」！行政院這次和AIT共同主辦「防疫松cohack」活動，邀請民眾透過科技解決防疫問題。行政院政務委員唐鳳24日表示，得獎者的獎盃是「大同電鍋」，他還承諾會透過自己的推特分享得獎者的影片。

防疫無國界　花蓮捐防疫物資助三友幫

防疫無國界　花蓮捐防疫物資助三友幫

散布確診個案台南足跡假訊息查獲3人

散布確診個案台南足跡假訊息查獲3人

政院通過公衛師法草案　學者解析3助益「完整防疫體系」

政院通過公衛師法草案　學者解析3助益「完整防疫體系」

新化警查獲毒眅2人大批毒品

新化警查獲毒眅2人大批毒品

關鍵字：

蔡英文調查局假訊息防疫

讀者迴響

發燒話題

志村健 武漢肺炎 N號房 劉真 捷運環狀線 口罩 梨泰院 WHO 尹衍樑 想見你 Kobe 王令麟 眼霜 反送中 唇筆 黃寶慧 地震 台北捷運廣告刊登 香港 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

快訊／周揚青直接點名愷樂！

羅志祥、愷樂「雙人交疊運動」20秒影片曝光！

周揚青爆「手裡還有毀滅性證據」！羅志祥私下道歉央求

羅志祥深夜認錯：我向不尊重過的所有女性道歉

愷樂家中更衣室整排名牌包：老闆送我的

明日花綺羅突上傳「羅志祥10mins臉紅片」

饒舌歌手驚爆「周揚青也約砲」

羅志祥隔離中爆醜聞　34分鐘急上線14次

被羅志祥私約「3大胸妹身分曝光」！

愷樂聽到「羅志祥戀愛」反應被挖！小S：妳在強顏歡笑

周揚青給羅志祥致命一擊！關鍵時間點曝光

愷樂露面《狼人殺》首播...慘被洗版狂酸

羅志祥Party Boy極樂趴「選妃玩法」曝光！

快訊／桃園驚傳光頭男強拉女學生上車性侵

羅志祥被爆多P！網翻出30秒影片秒懂

更多

最夯影音

更多
猜得到嗎？老婆買飲料忘記帶手機 「街頭比手畫腳」他傻眼：我看嘸啊

猜得到嗎？老婆買飲料忘記帶手機 「街頭比手畫腳」他傻眼：我看嘸啊
周揚青認分手羅志祥！　 曝原因「小豬每到一個城市就約新妹」

周揚青認分手羅志祥！　 曝原因「小豬每到一個城市就約新妹」

豬揚鬧翻！愷樂曾認「暗戀過羅志祥」　小豬形象跌谷底..網轟：退出節目！

豬揚鬧翻！愷樂曾認「暗戀過羅志祥」　小豬形象跌谷底..網轟：退出節目！

遭控「出軌＋愛做多人運動」　 羅志祥Tag周揚青回應了！

遭控「出軌＋愛做多人運動」　 羅志祥Tag周揚青回應了！

大廚教你自製蛤蠣蒜頭雞湯 暖心暖胃還可以增加免疫力

大廚教你自製蛤蠣蒜頭雞湯 暖心暖胃還可以增加免疫力

熱門快報

三分鐘幫你挑母親節最適好禮

三分鐘幫你挑母親節最適好禮

2020母親節禮物終極懶人包。 玩小測驗還有機會由東森新聞雲幫你寄卡片給媽咪。

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面