法務部調查假訊息升級「工作站」 蔡英文：防疫時期一定要上緊發條





▲總統蔡英文出席「法務部調查局青溪園區 資安工作站揭牌儀式」。（圖／記者湯興漢攝，下同）

記者蔣婕妤／台北報導

總統蔡英文24日上午出席「法務部調查局青溪園區資安工作站揭牌儀式」。對於調查局「假訊息防制中心」升級成「資安工作站」，將進一步強化政府打擊各類網路犯罪的能力。蔡英文表示，假訊息也對防疫工作造成阻礙，非常時期一定要緊發條、快速反映。

蔡英文表示，這幾年假訊息的危害引起全世界民主國家高度重視。台灣人民尤其有切身的感受，像是最近面對疫情，很遺憾有大量假訊息的流傳。不論是捏造指揮官發言、散播衛生紙缺貨謠言，或是境外勢力在網路上製造假消息，都對防疫造成干擾。

蔡英文強調，「資安就是國安」。從前年開始，國安會、行政院資通安全處、國家通訊暨網際安全中心已經組成緊密的「資安鐵三角」，逐漸完備各領域的資安防護機制。調查局去年成立了「假訊息防制中心」，這陣子也屢屢破獲假訊息源頭，及時澄清，為防疫帶來貢獻。

蔡英文提到，隨著「假訊息防制中心」升級成資安工作站，政府打擊各類網路犯罪的能力將會進一步強化。資安工作站的調查官都是學有專精的新生代，也都經歷過重要考驗才脫穎而出。她對這些同仁有兩個期許，第一，「請全力以赴，依法緝查網路犯罪」。特別是在防疫的非常時期，一定要上緊發條，快速反應，絕不能放任假訊息對人民的健康、社會經濟的穩定造成傷害。

第二，蔡英文要求，「請持續精進專業，跟上科技發展尖端」。網路世界資訊龐大、變化快速，務必要自我要求，強化對網路犯罪的偵防、蒐證及鑑識等能力。

蔡英文說，藉著今天的揭牌，她要勉勵包括檢調、國安單位在內，所有投入資安工作的政府同仁，在嚴守行政中立前提下，落實資安問題的「早期預警、緊急應變、持續維運」，就是在健全民主防禦機制，維護台灣的民主自由。

蔡英文強調，這段時間以來，面對疫情考驗，台灣已經告訴全世界，民主是最好的體制。接下來也要請各單位充分協調，政府同仁和民間相互合作，一起守護我們引以為傲的民主生活。