亂傳海軍確診者台南足跡　無辜商店慘中槍...3造謠者送辦

記者林悅／台南報導

近日網路流傳一則「台南的粉絲要注意了，艦隊確診個案新增足跡訊息」，經查核係假訊息，台南市刑大科技犯罪偵查隊深入追查查獲涉嫌散布假訊息3件3人，全案依違反「嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例」第14條散布謠言罪嫌送辦。

▲台南市刑大科技犯罪偵查隊，查獲涉嫌散布假訊息3件3人，全案偵訊後依法送辦。（圖／記者林悅翻攝，下同）

警方說，近日網路流傳一則「台南的粉絲要注意了，艦隊確診個案新增足跡訊息」，經檢視其中內容竟有4月19日和20日之不實足跡，雖市府相關單位已出面闢謠，然謠言已影響相關店家及診所名譽，造成誤解及損失，已涉嫌違反「嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例」第14條散布謠言罪嫌。

案經台南地檢署署襄閱主任檢察官林仲斌，責成刑事警察大隊進行偵辦，隨即由林宏昇大隊長指示科技犯罪偵查隊速查嚴辦，經網路情資蒐集，23日先通知散布謠言者51歲林姓男子、40歲陳姓男子、27歲陳姓女子（3人都是台南市人）到案說明，涉案人表示未經查證即轉貼文章，不知已觸法，科技犯罪偵查隊已就嫌犯手機進行勘查，據以溯源追查假訊息來源。

台南市刑大提醒民眾，敦睦艦隊所有官兵已在4月18日全數召回前往檢疫所，因此流傳19日及20日出現在臺南市多處地點的訊息，皆為假訊息，請勿聽信或散布不實訊息，以免受罰。另有關疫情相關資訊，可在衛生福利部疾病管制署網站查詢最新公告內容，或加入疾病管制署LINE官方帳號「疾管家」，以掌握最新且正確的防疫資訊。

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