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政院通過公衛師法草案　學者解析3助益「完整防疫體系」人才不外流

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▲衛福部大樓,衛福部。（圖／記者嚴云岑攝）

▲衛生福利部，資料照。（圖／記者嚴云岑攝）

記者洪巧藍／台北報導

新冠肺炎疫情肆虐讓延宕20年的公衛師議題受到關注，行政院23日拍版《公共衛生師法》草案，只有經過考試及格並領有公共衛生師證書者，才可擔任，將送立法院審議。學者分析，有公衛師一職不但完整國內公共衛生體系、有助防疫工作進行，也可避免好不容易培養的公衛人才外流。

衛生福利部指出，近來新興公共衛生議題層出不窮，如SARS、禽流感、MERS、新冠肺炎等流行疫情，及社區職場健康風險、食品安全議題等，均嚴重影響國民健康及社會安全。行政院會23日通過衛生福利部擬具之《公共衛生師法》草案，將函請立法院審議。

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國內公共衛生學系設立逾40年，培育出相關專業人員從事擘劃我國衛生醫療政策、社區衛生服務、流行病學調查研究、健康保險及衛生教育等工作，對公共衛生發展具有卓越貢獻。衛福部表示，推動「公共衛生師法」立法，希藉由認定該類人員之公共衛生專長，並推廣三段五級公共衛生策略，以應社會需要、增進全民健康。

草案中明訂，政府因突發緊急或重大公共衛生事件，得指定公共衛生師從事該項業務等。另也提到，公衛師業務以社區、場域為主，包含環境健康風險、疫病調查防治方案、民眾健康狀態調查及健康促進方案、食品安全風險調查及品質管理方案等公共衛生事務規劃、推動與評估。

國內正面臨新冠肺炎疫情延燒，台大公衛學院副院長陳秀熙表示，公衛師法一旦通過，針對傳染疾病防治將有三大助益：第一、公衛師可協助中央、地方衛生機關從事傳染病監視調查工作；第二、若發生新興傳染病，公衛師可與和防疫醫師一同進行疫情調查；第三、可協助中央、地方衛生主管機針對健康醫療機構從事傳染病衛生教育、宣導。

陳秀熙也提到， 國內雖有公衛系所，但沒有公衛師，也讓相關人才外流。根據十年前調查，台大公衛所栽培的學生近85%在美國發展；這些年來也見到不少公衛相關學生轉業到其它領域，相當可惜。

其實公衛師法從2000年開始提出討論，台灣公共衛生學會理事長陳保中表示，這是20年來公衛師法再度往前一小步，希望立法院能於本會期順利通過，讓台灣邁向全球防疫大國。

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