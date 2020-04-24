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零確診出手助友邦！花蓮人道救援　捐防疫物資助德美韓三友邦

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▲花蓮縣捐出口罩套、護目鏡及防護衣等各項防疫物資，回應德國巴伐利亞邦史坦堡縣等友好城市的迫切需求。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

花蓮縣捐出口罩套、護目鏡及防護衣等各項防疫物資，回應德國巴伐利亞邦史坦堡縣等友好城市的迫切需求。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

「We are family, we can help！」新冠肺炎疫情來襲，全球各城市共同面臨嚴峻考驗，花蓮縣政府23日捐出口罩套9,000個、護目鏡及防護衣等各項防疫物資，回應德國巴伐利亞邦史坦堡縣等友好城市的迫切需求。縣長徐榛蔚表示，花蓮縣迄今維持零確診個案，即日起展開國際人道援助行動，陸續與3個友好城市分享防疫物資及相關作為，攜手共度難。

▲花蓮縣捐出口罩套、護目鏡及防護衣等各項防疫物資，回應德國巴伐利亞邦史坦堡縣等友好城市的迫切需求。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

▲▼德國巴伐利亞邦史坦堡縣縣長Karl Roth來函表達該縣疫情嚴重，醫療防護裝備短缺，醫護人員與民眾曝露於高風險之中，亟需援助。

德國巴伐利亞邦史坦堡縣縣長Karl Roth本月初透過中華民國外交部駐慕尼黑辦事處處長許聰明來函表達該縣疫情嚴重，醫療防護裝備短缺導致醫護人員與民眾曝露於高風險之中，情況險峻，亟需援助。縣長徐榛蔚本著人飢己飢、人溺己溺的精神，於第一時間回函表達關心，及時整合慈濟慈善事業基金會資源及管道，於海外就近先行彙集防疫物資，提供緊急援助。

▲花蓮縣捐出口罩套、護目鏡及防護衣等各項防疫物資，回應德國巴伐利亞邦史坦堡縣等友好城市的迫切需求。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

徐榛蔚表示，疫情持續在各國蔓延，全球死亡人數不斷攀升，縣府團隊防疫部署得當，維持零確診個案。在不影響花蓮縣防疫準備的情形下，將陸續提供相關防疫物資，儘速寄送快遞至德國巴伐利亞邦史坦堡縣、韓國忠清北道堤川市及美國加州天普市等3個友邦城市。

▲花蓮縣捐出口罩套、護目鏡及防護衣等各項防疫物資，回應德國巴伐利亞邦史坦堡縣等友好城市的迫切需求。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

花蓮縣長徐榛蔚表示，在不影響花蓮縣防疫準備的情形下，將陸續提供相關防疫物資幫助友邦。

「病毒無國界，防疫沒有局外人！」徐榛蔚指出，世界地球村，天涯若比鄰，花蓮縣挺身而出成為各友邦城市抗疫最堅強的後盾，共同面對新冠肺炎疫情危機，重拾安穩且美好的生活，也籲請花蓮鄉親持續落實自主健康管理，切莫掉以輕心，應以戒慎恐懼的態度面對，勤洗手、緊戴口罩，嚴陣以待做好各項防疫措施。

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