唐鳳邀稿「救人」！得獎者除了大同電鍋...她還加碼「我推特一定推你的影片」





▲行政院政務委員唐鳳。（圖／翻攝自YouTube／行政院開麥啦-2）

記者蔣婕妤／台北報導

唐鳳邀請你來「救人」！行政院這次和AIT共同主辦「防疫松cohack」活動，邀請民眾透過科技解決防疫問題。行政院政務委員唐鳳24日表示，得獎者的獎盃是「大同電鍋」，他還承諾會透過自己的推特分享得獎者的影片。

「台美防疫松cohack」活動由行政院防疫科技團隊策劃，以「Stay together, cohack can help! 協力合作 共助世界」為發起理念，邀請參加者以管理防疫相關資源、邁向疫後過渡措施、保護社會弱勢族群、預測工具支援決策、支援前線防疫人員、善用資料風險溝通等六大主題，透過科技解決防疫問題。

唐鳳說明，這次的活動參加者不限產官學甚至是個人，但如果是以團隊參加，建議至少其中有一名醫療、公衛、社會工作等專業背景人員，投稿方式為三分鐘以內的概念影片。得獎者可以得到一個台美共同署名的「大同電鍋」作為獎盃，以創新方式鼓勵民眾參加。

唐鳳說，之所以不提供傳統獎盃或是獎金，是希望大家參與的理由是「救人」，獎金跟獎盃反而是其次，同時也會透過媒體宣傳影片，把救人概念宣傳到全世界。他也笑著承諾得獎者，「至少我的推特一定會推你的影片！」

行政院副院長陳其邁指出，台美防疫松透過徵集實際的需求課題以克服當前挑戰，並採開放創新的思維與態度，就更能透過集思廣益，為前線醫護人員、大眾、產業及國際社會創造更多的和諧，利他也利己。

陳其邁以口罩實名制舉例，肯定政府偕同民間團隊迅速開發口罩供需資訊平台，不但成功上線，也被鄰近的日、韓及各個國家讚許，不難看見數位科技對防疫有其意義跟價值。而此次台美防疫松運用資通訊科技與數據的力量，期能紮根、發芽進而茁壯，齊力讓好的數位抗疫解方或創新服務付諸實行，降低此次疫情對全球所造成的影響，以協助建構更成熟的公衛系統與支援體系，進而嘉惠更多的區域及國家。