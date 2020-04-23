防疫與維護治安兼顧　新化警查獲毒眅2人大批毒品

▲台南市新化分局破獲販毒案，緝獲2嫌及大批毒品，督察長林清求代表周幼偉局長，前往新化警分局頒發破案茶。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導



新冠肺炎疫情發燒，警方全力投入協助執行各項防疫措施外，新化警分局仍持續肅槍肅毒，新化分局與刑警大隊偵三隊，4月22日晚上7時30分許，在安平區育平路某大樓內破獲販案，緝獲2名毒犯及起獲大批毒品。

警方共查獲安非他命13包185公克、大麻煙1支、愷他命1包1.8公克、電子磅秤2台、販毒用手機3支及吸食器5組等贓證物。當場逮捕吳、蕭等2嫌以涉嫌毒品危害防制條例罪嫌移送台南地檢署偵辦。





新化分局指出，在全力投入防疫工作的同時，分局長許芳毅要求員警徹底掃蕩毒品，深入各鄰里、社區消「毒」，啟動「安居專案」，提供民眾安心生活環境。除了從藥腳向上溯源外，更重要的是重視民眾所反映的情資，尤其是里、鄰長、社區守望相助等，在保密前提下，應將成果反饋給提供情資的民眾，讓民眾感受到警察對於緝毒展現出的具體作為，雙方建立互信基礎，讓「友善通報網」更加堅實。

23日傍晚，台南市警局督察長林清求代表周幼偉局長，前往新化警分局頒發破案茶，勉勵員警持續做好防疫與治安工作，將台南府城營造成適合人們作夢、幹活、戀愛、結婚、悠然過活的幸福城市。

「鍋寶養生燉鍋粉漾養生限定組 (1.5L+0.6L)」熱銷中