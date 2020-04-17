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快訊／中選會通過罷韓案　6月6日舉行投票

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▲高雄市長韓國瑜。（圖／記者屠惠剛攝）

▲高雄市長韓國瑜。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者蔣婕妤／台北報導

中選會17日針對罷韓案審議通過，宣告罷免案成立，將請被罷免人於文到10日內提出答辯書，同時決議，罷免案定在109年6月6日星期六舉行投票。

罷韓二階通過後，高雄市長韓國瑜稱「連署偷跑」，8日委任前高市新聞局長王淺秋偕同律師，至高等行政法院遞狀聲請停止罷韓投票。事隔8日，韓營聲請停止罷韓案於16日下午2時30分在台北高等行政法院首度開庭，台北高等行政法院在不到一天的時間，於17日裁定駁回。

對此，韓國瑜17日下午透過委任律師葉慶元發表回應，將提出抗告。葉慶元指出，台北高等行政法院在新聞稿中已經確定中選會109年1月20日的通知就是行政處分，這點和韓國瑜的訴求相同，也證明罷韓團體先前反覆強調該通知並非行政處分的說法不實。

針對法院駁回的理由，葉慶元表示感到非常困惑，台北高等行政法院在新聞稿中說明：「聲請人向訴願機關提起訴願，並申請停止執行至今僅一週，迄今並未遭到訴願機關為拒絕的決定，且亦難認訴願機關有無故延遲作出決定的情形。沒有『緊急迫切到非得逾越（或跳過）訴願機關的先行程序，而由本院立即為暫時性保護措施」的必要性。」

葉慶元指出，依照行政法院的慣例，針對停止執行案件，向訴願會提出後，並不需要等到訴願機關拒絕，也不需要等待一定時間之後，才可以向行政法院聲請停止執行，也台北高等行政法院的慣例不符。

葉慶元表示，韓國瑜是4月6日透過中選會向訴願機關申請停止執行，至16日已經10天，並非僅有一週，訴願機關至今均無任何回應，台北高等行政法院此一駁回聲請的理由，顯然與慣例不符。

依據2018年市長選舉結果，這次只要有58萬高雄市民針對罷韓案投下「同意票」，韓國瑜就會成為首個被罷免成功的市長。

韓國瑜面對罷韓案似乎相當緊張，根據新台灣國策智庫上個月25日公布民調，針對高雄「罷韓」，59.5％的高雄市民將在「罷免高雄市長韓國瑜」投下同意票，34.5％將投不同意。即使疫情嚴峻，也預估會有近86萬同意票罷免掉韓國瑜，也就是說，韓國瑜成為史上首位被罷免成功的市長機率相當高。

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