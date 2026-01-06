「跟妳爸說我性侵妳！」台南男大生追不到女同學暴走

▲女同學最後選擇報警處理。（示意圖／取自免費圖庫Pakutaso）



記者曾羿翔／綜合報導

台南一名就讀大學的何姓男學生，因追求女同學不成，竟演變為跟蹤、性騷擾與言語恐嚇等惡劣行為。法院審理後，認定何男違反多項法律，判處總刑期五個月，得易科罰金，全案可上訴。

判決書指出，2024年9月23日傍晚，何男尾隨女同學從校園回到其住家大樓地下室，趁對方驚訝未及反應時，伸手搭肩並緊靠上前，導致雙方上半身、胸腹部發生接觸，構成性騷擾行為。女同學明顯驚恐，試圖立即離開現場。



傳訊騷擾再升級 恐嚇語句令人髮指

不久後的10月9日早上，何男又在學校操場以相同方式再次接近並觸碰對方。儘管女方明確表達拒絕聯繫，何男仍於10月11日持續透過LINE傳送訊息與撥打電話，甚至傳送「我給你1分鐘回應，如果你不回，我要放狠話，跟你爸說我性侵你，等你來告」、「我在你家樓下，跟我出來講。給你兩個選擇，第一個出來說，第二個回訊息」等語，試圖恐嚇對方出面，造成被害人極大心理壓力，連日常生活與社交行為均受到嚴重干擾，最後選擇報警處理。

行為持續、手法惡劣 法官指其未尊重他人意願

法院指出，何男以追求之名持續侵擾對方，反覆進行騷擾與威脅，嚴重踐踏對方意願與人身安全。雖然他於警詢與法院審理過程中坦承犯行，但在檢方聲請簡易判決後，仍未收斂行為，顯示其反省不足。

最終，法院依性騷擾防治法第25條判處兩個月徒刑、刑法第305條恐嚇危害安全罪判處四個月，合併應執行刑為五個月，可按日以一千元罰金易科，全案仍可依法上訴。



● 《ETtoday新聞雲》提醒您：性侵害就是犯罪,請撥打110、113。