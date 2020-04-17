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罷免投票日出爐！　罷韓四君子「升空蓋同意票」：6月6日罷掉韓國瑜

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▲▼罷含日期出爐，光復高雄總部貼上放大版選票 。（圖／記者洪正達攝）

▲投票日期出爐，四君子蓋上同意罷免章   。（圖／記者洪正達攝）

記者洪靖宜、洪正達／高雄報導

高雄市長韓國瑜罷免案經高雄市選委會二階審查通過，中選會公布投票日期訂為6月6日，罷韓團體也立即召開「296天來時路 50天民主搶灘」記者會，乘坐吊籠，在選票的同意罷免格內蓋下印章，並喊出6月6日將是高雄的D Day，高雄人Dismiss罷免韓國瑜，最後並深深一鞠躬，感謝一路來市民朋友的協助。

▲▼罷含日期出爐，光復高雄總部貼上放大版選票 。（圖／記者洪正達攝）

▲投票日期出爐，四君子蓋上同意罷免章 。（圖／記者洪正達攝）

中選會宣布完審查結果後，罷韓團體也立即召開「296天來時路 50天民主搶灘」記者會，罷韓總部外觀也同天換上一面印有選票的大布條，記者會一開始，罷韓四君子尹立、陳冠榮、張博洋、李佾潔即乘坐吊籠，在同意罷免格內蓋下印章，宣示罷免韓國瑜決心。

▲▼「296天來時路 50天民主搶灘」記者會。（圖／記者洪正達攝）

▲罷韓四君子。（圖／記者洪正達攝）

罷韓提案法定領銜人陳冠榮表示：「從去年5月17日韓國瑜說出『Yes, I do.』、確定背棄高雄、參選總統，去年6月27日由WeCare高雄、公民割草行動、台灣基進啟動罷免韓國瑜市長第一階段提議連署，去年提出罷免提議到今天總共296天，今天中選會委員會議決議罷免韓國瑜投票日期為今年6月6日，我們齊聚在此共同宣布『此刻起，高雄進入50天民主搶灘』，50天後、6月6日將是高雄的D Day，6月6日高雄人Dismiss罷免韓國瑜，6月6日高雄Democracy民主勝利。」


Wecare高雄發起人尹立說：「高雄人通過一階罷免提議、大年初五啟動罷免二階連署，1周內破10萬連署、不到10天破20萬連署、2周破23萬連署達二階門檻，最後高雄人連署出超過55萬份罷免連署書，比選罷法所要求的連署份數超過2倍、時間提早近3週，高雄人以超量、超速跟韓國瑜直球對決。但韓是以派副市長兼任高雄市選委會主委、黑手干預連署書審查，以偷跑提起行政訴訟來面對高雄人浩浩蕩蕩的民主行動，感謝台北高等行政法院今天駁回了韓國瑜停止罷免聲請，維護憲法所賦予人民行使的罷免權，守護了直接民主的價值，接下來就是高雄人的事了，一起搶灘，一起登陸民主高雄。」

▲▼「296天來時路 50天民主搶灘」記者會。（圖／記者洪正達攝）

▲罷韓四君子。（圖／記者洪正達攝）

台灣基進新聞輿情部副主任張博洋說：「韓國瑜在鄙視人民的力量誣蔑罷韓遊行是民主遮羞布，對反對者嗆『恁爸等你』，今年1月11日，高雄人以最高的投票率，成全台灣選出一個珍惜民主、有行政效能的中央政府，6月6日回到高雄投下罷免票，這是幫助高雄、更是根治台灣民主之亂，讓落跑、寡信、無能的政治人物被懲罰、從此根絕於台灣各級公共事務中。」

公民割草行動發言人李佾潔則說：「走罷！高雄」，不但要在6月6日走出家門投下罷免同意票，也是讓高雄走出韓市長的泥淖、口水向前走，及時挽回錯誤，讓高雄光榮再起。挺韓大隊結合市議會國民黨團一系列的輿論、行政、法律手段對罷免權的阻撓，不但在民主列車前是螳臂擋車，在這邊我們也要呼籲韓市長，做個有擔當的人。最後四個人也深深一鞠躬，感謝一路來市民朋友的幫忙。

時間對我們來說完全沒用！

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