中選會敲定6月6日舉行罷韓投票　趙天麟讚：高雄人的永恆榮耀之日

▲趙天麟表示，要讓2020年6月6日成為高雄人的永恆榮耀之日。（圖／取自趙天麟臉書）



記者林銘翰／台北報導

中選會17日審議高雄市長韓國瑜罷免案通過，「罷韓」投票日訂在6月6日星期六舉行投票，依據2018年市長選舉結果，這次只要有58萬高雄市民針對罷韓案投下「同意票」，韓國瑜就會成為首個被罷免成功的市長。對此，民進黨立委趙天麟在臉書貼出一張以農民曆為主題發想的創意圖檔，表示要讓2020年6月6日成為高雄人的永恆榮耀之日。

中選會17日舉行委員會議，審查通過「罷韓」領銜人陳冠榮提出的高雄市第3屆市長韓國瑜罷免案，於當日宣告該罷免案成立，將函請被罷免人於文到10日內向該會提出答辯書，同時決議該罷免案於109年6月6日星期六 舉行投票，投票起、止時間自上午8時至下午4時。

對此，趙天麟在臉書上貼出一張以農民曆為主題發想的創意圖檔，農民曆中的宜忌事項分別為「光復高雄、出門投票」以及「包心粉圓、草莓果醬」，最底端還幽默附上韓國瑜於去年參選總統時一句「他奶奶的，放馬過來，恁爸等你」的豪語。

趙天麟受訪時表示，這是他一位年輕助理的創意，運用民眾慣用的日曆為本，把罷韓6月6日星期六的數字清楚呈現，又用「出門投票、光復高雄」及「藏頭文」凸顯非「草包」不投的亮點。最後，再加上韓國瑜曾經挑釁罷韓者的豪語，更激發市民的投票意願。

趙天麟說，這位助理是個道地的高雄年輕人，這個助理主動製作的創意圖檔，具體而微的彰顯了年輕市民衷心要罷韓的決心。

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