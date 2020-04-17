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中選會今將審議罷韓案　韓國瑜「公開露面30分鐘」不多談離去

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▲高雄市長韓國瑜17日視察疫調支援中心。（圖／記者洪正達攝）
▲高雄市長韓國瑜到疫調支援中心慰問同仁。（圖／記者洪正達攝）

記者洪靖宜／高雄報導

中央選舉委員會預定17日下午召開委員會議審議罷韓案，同天高雄市長韓國瑜僅有上午一個行程到衛生局慰疫調支援中心人員，感謝同仁輪值各司其職，在疫情高峰期，每班平均處理近百個通報及轉銜就醫個案。而韓國瑜露面約半小時簡短受訪即離去，下午則沒公開行程；新聞局長鄭照新強調，沒公開行程只是沒開放媒體採訪，市長忙著第二波紓困財政方案，還要全府演練異地辦公。

▲高雄市長韓國瑜17日視察疫調支援中心。（圖／記者洪正達攝）

▲韓國瑜聽取簡報。（圖／記者洪正達攝）

高雄市政府於1月25日成立一級流行疫情指揮中心，並由韓國瑜擔任指揮官，隨即於1月28日超前部署，成立疫調支援中心，徵調衛生局、所專業人員輪值應變，設有聯繫總窗口、疫調組、資料報表組、就醫轉銜組和通訊診療組，並分白班、小夜班及大夜班24小時服務市民。全體同仁各司其職，在疫情高峰期，每班平均要接2百餘通電話，處理近百個通報及轉銜就醫個案，肩負起高雄市防疫樞紐的角色。

韓國瑜17日到疫調支援中心感謝每位同仁，更搭上市府自推的「暖心相守寄未來運動」，認購在疫調支援中心附近的「to be smoothie 綠果昔」、「捷米早安主廚」、「帕莎蒂娜烘焙坊文化店」三家商店126張餐券，總額14,740元頒贈予疫調支援中心同仁，不僅用暖心行動支持店家，並勉勵防疫人員守護市民的辛勞。

不過韓國瑜現身約半小時後就離去，在場記者也追問議會臨時會會列席嗎等問題，他不回應離去，不過韓國瑜下午也都沒有公開行程，新聞局長鄭照新解釋沒有公開行程只是沒有公開讓媒體採訪，新聞局強調，下午市長除了與財政單位做第二波紓困討論，還要全府演練異地辦公。

時間對我們來說完全沒用！

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