「58萬同意票」罷韓就過關！中選會備「超完整防疫計畫」安全投票





▲罷韓投票6月6日登場。（圖／讀者提供）

記者蔣婕妤／台北報導

中選會17日審議韓國瑜罷免案通過，「罷韓」投票日訂在6月6日星期六舉行投票。依據2018年市長選舉結果，這次只要有58萬高雄市民針對罷韓案投下「同意票」，韓國瑜就會成為首個被罷免成功的市長。由於罷韓投票碰上新冠肺炎疫情，中選會這次也訂出相關防疫計畫。

根據新台灣國策智庫上個月25日公布民調，針對高雄「罷韓」，59.5％的高雄市民將在「罷免高雄市長韓國瑜」投下同意票，34.5％將投不同意。即使疫情嚴峻，也預估會有近86萬同意票罷免掉韓國瑜，也就是說，韓國瑜成為史上首位被罷免成功的市長機率相當高。

中選會17日舉行委員會議，審查通過陳冠榮領銜提出高雄市第3屆市長韓國瑜罷免案，於當日宣告該罷免案成立，將函請被罷免人於文到10日內向該會提出答辯書，同時決議該罷免案於109年6月6日星期六 舉行投票，投票起、止時間自上午8時至下午4時。

中選會表示，高雄市第3屆市長選舉原選舉區選舉人總數228萬1,338人，法定連署人人數應為22萬8,134人以上。該罷免案原連署人人數40萬6,880人，符合規定人數37萬7,662人，不符合規定人數2萬9,218人，已達法定連署人人數，依法應由中選會為罷免案成立之宣告。

罷韓投票碰上疫情蔓延，中選會強調，選務機關辦理該罷免案，防疫工作不會鬆懈，「會讓所有投票人在安全無虞的環境下進行投票」。中選會已責成高雄市選舉委員會邀集高雄市政府（衛生、民政及警政單位）針對該罷免案進行風險評估檢核，訂定防疫計畫。

針對投票防疫規劃，包含投票前投票所將進行消毒，投票日投票所會設置檢疫站，將請投票人配合配戴口罩，量測體溫及清潔手部，依工作人員的引導保持社交距離排隊投票，遇有投票人發燒情形，工作人員會依規劃動線引導至防疫專用遮屏投票，並登記姓名，參觀開票民眾也會採實名制，完成開票作業後，投票所將再次消毒後歸還場地，全力做好各項防疫工作，請所有投票人、出借場地的機關（構）、學校及學生家長安心、放心。

中選會進一步表示，罷免案選務工作規模龐大，選務籌辦期間有限，又依公職人員選舉罷免法第13條規定，辦理該罷免案所需經費由高雄市政府編列。在籌編罷免經費之外，相關選務工作包括設立區選務作業中心、調兼辦理選務人員、編造投票人名冊、投開票所地點之洽借、投開票所工作人員之招募、罷免公告及投票通知單之分送以及防疫工作之辦理等，均賴高雄市政府協助配合，該會已請高雄市選舉委員會協調高雄市政府配合辦理相關選務工作，屆時請高雄市政府全力配合，以利相關選務工作順利進行。

罷韓案工作日程：

109年4月17日 罷免案成立之宣告

109年4月30日前 被罷免人提出答辯書

109年5月5日前 發布罷免公告

109年5月17日 投票人名冊編造完成

109年5月22日至6月5日 辦理公辦電視罷免說明會

109年6月2日前 公告罷免投票人人數

109年6月6日 投票、開票

109年6月12日前 審定罷免投票結果

109年6月12日 公告罷免投票結果