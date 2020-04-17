快訊／韓國瑜聲請「停止罷免」　遭法院裁定駁回！

▲高雄市長韓國瑜聲請罷免遭駁回。（圖／記者屠惠剛攝）

記者羅志華／台北報導

高雄市長韓國瑜委託前高市新聞局長王淺秋遞狀聲請停止罷韓投票，但台北高等行政法院於17日裁定駁回。台北高等行政法院表示，聲請人向訴願機關提起訴願，並申請停止執行至今僅一週，迄今並未遭到訴願機關為拒絕的決定，且亦難認訴願機關有無故延遲作出決定的情形。

台北高等行政法院表示，此外本件並無「執行時點迫近、一旦執行完畢，即無客觀可行的保全手段，致暫時性保護措施為無意義」的情形。因此，沒有「緊急迫切到非得逾越（或跳過）訴願機關的先行程序，而由本院立即為暫時性保護措施」的必要性。換言之，並無「經訴願程序處理，可能會耽擱行政法院最終受理及審查保全請求之時效性」的情形。故聲請人欠缺為暫時性保護措施的權利保護要件，其聲請不應准許。又因本件聲請不具備前述要件，故其餘要件也就無須審酌。

法院理由要旨：

(一)先位聲明部分：

1.原處分的性質為行政處分：

相對人查對罷免案提議人名冊，作成符合規定人數的認定，並函告參加人領取連署人名冊格式，而直接發生確認參加人得以進行罷免案的徵求連署程序，且確認連署期間起止及連署人名冊格式，逾期或未依規定格式提出連署人名冊者，均不予受理等公法上法律效果。故其性質為行政處分。

2.聲請人欠缺為暫時性保護措施的權利保護要件，其先位聲明不應准許：

聲請人向訴願機關提起訴願，並申請停止執行至今僅一週，迄今並未遭到訴願機關為拒絕的決定，且亦難認訴願機關有無故延遲作出決定的情形。此外本件並無「執行時點迫近、一旦執行完畢，即無客觀可行的保全手段，致暫時性保護措施為無意義」的情形。因此，沒有「緊急迫切到非得逾越（或跳過）訴願機關的先行程序，而由本院立即為暫時性保護措施」的必要性。換言之，並無「經訴願程序處理，可能會耽擱行政法院最終受理及審查保全請求之時效性」的情形。故聲請人欠缺為暫時性保護措施的權利保護要件，其聲請不應准許。又因本件聲請不具備前述要件，故其餘要件也就無須審酌。

(二)備位聲明部分：

依行政訴訟法第299條規定意旨，得請求停止執行而獲致暫時性保護措施者，即不得聲請為行政訴訟法第298條的假處分，故聲請人請求本院禁止相對人針對陳冠榮等人於108年12月25日提議的罷免案續行罷免程序，亦無從准許。

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