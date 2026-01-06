冷到晚上睡不著！醫師分享「三明治蓋法」：蓋對順序明顯變暖

▲寒流來冷到爆，醫師分享日本常見的三明治蓋法，手腳冰冷的人也能感覺到溫暖。（示意圖／免費圖庫Unsplash）



記者柯振中／綜合報導

寒流即將來襲，不少民眾即使蓋上兩條棉被、再加一件毛毯，夜裡仍感到寒冷，甚至懷疑是否年紀漸長或體質虛弱。家醫科醫師陳欣湄指出，許多情況並非身體問題，而是棉被鋪蓋方式不當，只要調整蓋被順序，參考日本常見的「三明治蓋法」，就能明顯提升保暖效果。

「三明治蓋法」順序

陳欣湄說明，第一層應在床墊上鋪一條薄毛毯，避免背部直接接觸冰冷床墊，這個步驟常被忽略，卻是保溫關鍵。第二層則蓋上主要棉被，不論是羽絨被或一般冬被，功能在於儲存身體散發的熱能。

第三層是在棉被外再加一條薄毛毯，作用如同替棉被加上一層外套，阻隔冷空氣進入，使中間累積的熱度不易流失。

▲棉被外加上薄毯，能夠阻絕冷空氣進入，讓熱度不易流失。（示意圖／免費圖庫Unsplash）



手腳冰冷也能變得溫暖

陳欣湄表示，下層毛毯可防止熱量被床墊吸走，上層毛毯則能阻擋冷空氣，對於手腳冰冷或血液循環較差的人，常能感受到「同一件棉被變得更暖」。她指出，許多人改用此方式後，夜間保暖感受明顯改善，也較不易因寒冷而影響睡眠品質。

流汗應減少層數或換薄被

不過，陳欣湄也提醒，保暖應適度為宜，若半夜因過熱而流汗，反而可能導致著涼或睡眠不佳，此時應減少層數或更換較薄的被子。

此外，長輩或行動較不方便者，也須留意被子重量，避免因過重而增加翻身困難。她建議民眾可在寒流夜晚嘗試三明治蓋被法，觀察是否能讓自己睡得更暖、更安穩。