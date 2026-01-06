　
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

冷到晚上睡不著！醫師分享「三明治蓋法」：蓋對順序明顯變暖

▲▼網曝「最暖蓋被法」：3床被子最好 。（圖／Unsplash）

▲寒流來冷到爆，醫師分享日本常見的三明治蓋法，手腳冰冷的人也能感覺到溫暖。（示意圖／免費圖庫Unsplash）

記者柯振中／綜合報導

寒流即將來襲，不少民眾即使蓋上兩條棉被、再加一件毛毯，夜裡仍感到寒冷，甚至懷疑是否年紀漸長或體質虛弱。家醫科醫師陳欣湄指出，許多情況並非身體問題，而是棉被鋪蓋方式不當，只要調整蓋被順序，參考日本常見的「三明治蓋法」，就能明顯提升保暖效果。

「三明治蓋法」順序

陳欣湄說明，第一層應在床墊上鋪一條薄毛毯，避免背部直接接觸冰冷床墊，這個步驟常被忽略，卻是保溫關鍵。第二層則蓋上主要棉被，不論是羽絨被或一般冬被，功能在於儲存身體散發的熱能。

第三層是在棉被外再加一條薄毛毯，作用如同替棉被加上一層外套，阻隔冷空氣進入，使中間累積的熱度不易流失。

▲▼床,被子,床單。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲棉被外加上薄毯，能夠阻絕冷空氣進入，讓熱度不易流失。（示意圖／免費圖庫Unsplash）

手腳冰冷也能變得溫暖

陳欣湄表示，下層毛毯可防止熱量被床墊吸走，上層毛毯則能阻擋冷空氣，對於手腳冰冷或血液循環較差的人，常能感受到「同一件棉被變得更暖」。她指出，許多人改用此方式後，夜間保暖感受明顯改善，也較不易因寒冷而影響睡眠品質。

流汗應減少層數或換薄被

不過，陳欣湄也提醒，保暖應適度為宜，若半夜因過熱而流汗，反而可能導致著涼或睡眠不佳，此時應減少層數或更換較薄的被子。

此外，長輩或行動較不方便者，也須留意被子重量，避免因過重而增加翻身困難。她建議民眾可在寒流夜晚嘗試三明治蓋被法，觀察是否能讓自己睡得更暖、更安穩。

更多新聞
※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

天津水上公園近日傳出湖水內的水禽疑因湖面反覆結冰遭凍死的情況，引起當地民眾關切。水禽愛好者屈女士表示，園內多隻剛出生不久的小天鵝被困在結冰水面上，最終無法脫身死亡，質疑園方在寒流期間未即時採取保暖或救援措施。對此，園方回應已接獲相關反映，並表示將彙整意見向上回報，截稿前仍無回應。

