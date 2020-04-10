鳳梨甜度頭尾有差　取對部位入菜酸甜對味更好呷

▲台南市長黃偉哲（中）與關廟區農會總幹事陳愛妹（右），10日上東森購物台親自推廣台南關廟鳳梨。（圖／東森購物提供，以下同）

記者洪菱鞠／台北報導

台南關廟鳳梨進入盛產季節，搶在疫情衝擊前，東森購物與台南市政府、關廟區農會聯手促銷台農17號「金鑽鳳梨」，台南市長黃偉哲與關廟區農會總幹事陳愛妹特地到購物台親自推廣，希望刺激內需市場，除了催出開賣當天狂銷2,000組、1.4萬顆的好買氣，還分享鳳梨好呷以及如何挑選的小撇步。

關廟三寶之一的「關廟鳳梨」，因為多種植於向陽山坡地，獨特的紅砂土排水效果良好加上終年陽光充足，果肉吃起來特別甜美多汁，很多人一吃就上癮，而其品種屬於金鑽鳳梨17號，維生素C含量是蘋果的5倍，更富含蛋白質、多種礦物質等多種營養。

▲鳳梨可作為水果食用，也可入菜，做成鳳梨炒飯、鳳梨苦瓜雞湯等一道道美食，為料理增添風味。

關廟特殊的紅砂土，造就鳯梨果粒雖小但甜度高至少16度以上，色澤黃且表皮薄，不過一整顆鳳梨的甜度也有些微差別。一般以為鳳梨的葉子是「頭」，平坦的底部是「尾巴」，但其實要顛倒過來，而鳳梨果實是從底部往葉子方面生長，陳愛妹說，底部吸收的營養多，吃起來也比較甜。

以關廟鳳梨來說，陳愛妹表示，若把鳳梨以一半來劃分，底部下半部甜度有20度的話，葉子上半部則是在16度左右，雖然口味因人而異，但如果想打成果汁或入菜，建議可採用上半部，享用時有酸甜滋味，比起純粹的甜味，更能嚐到鳳梨的香氣。而正當季的時候，建議直接鮮食最對味。

台南市長黃偉哲則是教大家選鳯梨的小撇步，指出敲打時要有「鼓聲」，表示水份夠、肉質細，也較為耐放，可以放1～2個星期；若敲打時有像拍打手背的「肉聲」，代表水份太多、纖維粗，買回家後必須在幾天內儘快吃完。



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