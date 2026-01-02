　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

尾牙、過年聚餐季開跑！你準備好了　但你的「嘴巴形象」跟上了嗎？

聚餐,嘴巴,口腔清潔,刷牙,牙菌斑,牙菌斑,牙齦,口氣,牙膏,牙周適,礦物鹽（圖／123RF）

▲每一餐都是口腔清潔的一次硬仗。（圖／123RF，請勿翻攝）

消費中心／綜合報導

歲末年初一路到過年，聚餐季開跑，就是一個吃不停的季節。部門聚餐、家人聚餐、老同學續攤局、尾牙試菜場，行程比上班還滿，嘴巴根本沒在休息。火鍋、紅酒、烤肉、甜點再配杯咖啡收尾，每一餐都是口腔清潔的一次硬仗。可能臉擦亮了、衣服燙平了，卻沒發現嘴巴才是最容易出戲的地方。口氣一失守，形象直接扣分，別人還沒聽你說什麼，空氣就先彆扭起來了。

刷牙流血、口氣不好原來是「牙菌斑」在搞鬼，告訴你7天有效*從根源修護牙齦問題^的秘密
刷牙刷得很勤快，一天兩次不馬虎，卻時不時發現刷牙有粉紅泡泡，被朋友暗示有口腔氣味問題「嗯…要不要吃個口香糖？」別擔心，不是你偷懶，是牙菌斑真的太會躲。這些肉眼看不到的細菌堆積，不只讓口氣變得尷尬，也會增加牙齦出狀況的機率。多數人以為刷牙等於口腔已清潔乾淨，但牙齦邊、牙縫裡堆積的牙菌斑根本不是「刷一刷」就能請走的。而這些牙菌斑，正是導致牙齦流血、口氣不佳的常見原因之一。

聚餐,嘴巴,口腔清潔,刷牙,牙菌斑,牙菌斑,牙齦,口氣,牙膏,牙周適,礦物鹽（圖／品牌提供）

▲連續使用一週*（每天刷牙兩次並配合正確刷牙習慣），有助於減少牙齦流血發生率**。（圖／品牌提供，下同）

牙齦護理專用牙膏-牙周適比一般牙膏清除4倍以上的牙菌斑’！獨特「礦物鹽」成分到底強在哪？
許多人牙齦問題、口氣困擾反覆發作，甚至牙齦偶爾刷就出血，問題常常不在你偷懶，而是牙菌斑真的太會躲。牙菌斑是肉眼看不見的細菌膜，特別容易卡在牙齦與牙齒交界處，若清潔不到位，便可能成為導致口臭、牙齦流血等狀況的主因之一。一般牙膏清得了表面，但遇上推積未清理乾淨的頑固牙菌斑，就像抹布擦不掉頑垢一樣徒勞無功。這也是為什麼需要牙周適牙膏：它的獨特礦物鹽配方能幫助滲透並瓦解牙菌斑結構、降低附著力，協助深入清潔牙齦邊緣這些「難刷地帶」。根據品牌資料，連續使用一週*（每天刷牙兩次並配合正確刷牙習慣），有助於減少牙齦流血發生率**，從根本提升口腔清潔效率。也因此成為不少人「刷完超有感」的原因，口氣更清爽了、牙齦也不再動不動就流血，真正把清潔做得「深又到位」。

study on file: 相較一般單純含氟牙膏可幫助清除4倍更多牙菌斑,需配合專業洗牙及正確刷牙習慣,每天使用兩次

聚餐,嘴巴,口腔清潔,刷牙,牙菌斑,牙菌斑,牙齦,口氣,牙膏,牙周適,礦物鹽（圖／品牌提供）

▲它的獨特礦物鹽配方能幫助滲透並瓦解牙菌斑結構、降低附著力^。

年末聚餐人情要顧，口腔清潔和氣味也要管理下
火鍋吃了、紅酒乾了、甜點也打包好了，一場聚餐就此劃下完美句點？別忘了，嘴巴也需要收尾工作。這時候就交給牙周適，當你聚餐後的口腔應援團。主打60 秒內幫助清除牙菌斑^^的基礎牙齦護理牙膏，讓你刷牙不只是清表面，更能深入處理牙菌斑這些小頑固；再搭配高效牙齦護理漱口水，不只3 倍高效去除牙菌斑***，還能在牙齒表面形成保護層、抑制牙菌斑生成，加強整體清潔防線。這樣的「刷＋漱」組合，才是聚餐結束的完美儀式感。就像你會把沒吃完的甜點打包帶走，牙菌斑如果不認真清乾淨，也會默默打包留在嘴裡。

聚餐,嘴巴,口腔清潔,刷牙,牙菌斑,牙菌斑,牙齦,口氣,牙膏,牙周適,礦物鹽（圖／123RF）

▲一次備齊完整的口腔保養組合，從清新口氣到健康牙齦，讓你年底吃得盡興、說得有底氣。（圖／123RF，請勿翻攝）

限定優惠開跑！牙膏＋漱口水一次備齊最划算
想顧好口腔健康，除了刷牙、牙線、定期看牙醫，最實用的升級方式就是挑對專業牙齦護理品牌。尤其年末聚餐一波接一波，嘴巴真的比平常還操勞，更需要「刷得乾淨、漱得徹底」的雙重照顧。現在正是入手牙周適的超好時機，即日起到 1 月 8 日，只要到全聯，單筆滿 469 元更送你一組老鷹紅豆銅鑼燒 8 入，讓你在大啖美食的同時也不忘照顧牙齦。一次備齊完整的口腔保養組合，從清新口氣到健康牙齦，讓你年底吃得盡興、說得有底氣。

此篇文章由牙周適品牌贊助，有任何牙齒相關問題請諮詢牙醫師，對於牙周適產品有任何問題，請撥打消費者免費專線 0800- 212-259。

PM-TW-PAD-25-00197

* 係指連續使用一週後與一般單純含氟牙膏相比(每天刷牙兩次)，可幫助減少牙齦流血發生率、改善牙齦健康。產品實際使用效果可能因人而異，須配合正確刷牙習慣。
^係指牙菌斑堆積容易造成口臭、牙齦流血、牙齦不舒服，是引起牙齦問題的根源。含重碳酸鈉之牙周適牙膏，能幫助清除更多牙菌斑，從根源處理牙齦問題。
**係指幫助預防牙齦流血、口臭、減少牙齒間隙難以清除的牙菌斑
^^係指刷牙一分鐘後與一般單純含氟牙膏相比，連續使用一週後，可幫助減少牙齦流血發生率。請配合正確刷牙習慣，每天使用兩次，每次兩分鐘。產品實際使用效果可能因人而異
***係指刷牙後與清水漱口相比，減少牙菌斑細菌之效果達三倍，須配合正確刷牙習慣。
 

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

01/01 全台詐欺最新數據

更多新聞
318 2 0631 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／馬杜洛總統夫婦睡到一半...遭美軍特種部隊拖出房間逮捕
快訊／美國宣布起訴馬杜洛「涉多項重罪」！
嫌沒用「家裡掛年曆能幹嘛」　大票人超愛萬用功能：根本一本難求
五角大廈半夜「披薩異常飆單」竟是軍事信號？　非官方數據早暗示

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

史上最短！NB 1.0K認真登場　網笑瘋：連我阿嬤都能完賽「NB 1080v15」讓你到哪都在舒適圈

尾牙、過年聚餐季開跑！你準備好了　但你的「嘴巴形象」跟上了嗎？

必勝客跨年「爆單等4小時」！消保官喊賠償　業者道歉：協助處理

拿坡里「6塊雞下殺51折」限時開跑　烤雞翅享加購價99元

阿妹+A-Lin最強主持網友求開節目　預約跨年喊話縣長「預算的部分」

直擊瑞士人間煉獄！　酒吧跨年狂歡變調40死百人傷　仙女棒召喚死神爆炸畫面曝

阿信爆冠佑「看了收入報表」才創作XD　小玫瑰感謝乾爹：是你給我第二人生

蔡依林開唱前「在後台補眠」！　熬夜太累「下台馬上約隔天按摩」

周思齊親揭拒打假球的代價！比賽表現太好被換、遭恐嚇架出球場外｜周思齊｜中華職棒簽賭案●上｜《我在案發現場》

家中最恨民進黨不是他　柯文哲自爆被傅崐萁問：還想跟民進黨合作？

半個月兩清潔員成酒駕冤魂　淡水肇逃男壞又ㄎㄧㄤ！跑到機場竟忘帶護照　王夢麟酒測值0.73稱很清醒

北韓小公主！金主愛「捧臉獻吻」　確立地位金正恩笑開懷

鮑魚大亨鍾文智潛逃中國　揪出3內鬼警官收賄700萬縱放　囂張兒推記者！有3線1姊夫罩？

新埔捷運站驚見裸女衝下車！　警火速到場

史上最短！NB 1.0K認真登場　網笑瘋：連我阿嬤都能完賽「NB 1080v15」讓你到哪都在舒適圈

尾牙、過年聚餐季開跑！你準備好了　但你的「嘴巴形象」跟上了嗎？

必勝客跨年「爆單等4小時」！消保官喊賠償　業者道歉：協助處理

拿坡里「6塊雞下殺51折」限時開跑　烤雞翅享加購價99元

快訊／馬杜洛總統夫婦睡到一半...遭美軍特種部隊拖出房間逮捕！

獨家／AV女神有特殊性癖　男友交往後反悔怒分手…還嫌：讓我很丟臉

游刃有餘！王世堅職籃開球　特攻爭議判決吞敗裁判遭噓爆

正宮突襲現場！ 陳庭妮現身胡宇威冷汗直流

快訊／美國宣布起訴馬杜洛「涉多項重罪」！

美軍空襲委內瑞拉活捉馬杜洛總統夫婦　外交部：當地200餘僑胞均安

本鄉奏多被AV女優控10年前硬上　「偷吃害她染性病」黑歷史起底

五角大廈半夜「披薩異常飆單」竟是軍事信號？　非官方數據早暗示

回暖一天又變冷！下周強冷氣團「不排除升寒流」　急凍跌破10度

才PO與中國特使握手照…委國總統馬杜洛被美國抓走

【方向反了？】台南跨年倒數大家各拍各的　煙火一放全場神同步轉身XD

消費熱門新聞

金馬紅毯後　蔡淑臻掀起「保養同款」搜尋潮

全家福袋送「永豐金證券股票禮品卡」

史上最短！NB 1.0K認真登場

超商元旦優惠懶人包！7-11買7送7、萊爾富買1送1

必勝客跨年「爆單等4小時」！消保官喊賠償　業者道歉：協助處理

尾牙、過年聚餐季開跑！你的「嘴巴形象」跟上了嗎？

7-11推出130款新春福袋！10大IP集結　頭獎抽特斯拉

拿坡里「6塊雞下殺51折」限時開跑　烤雞翅享加購價99元

台美熱銷雙冠王*益節UC-II隱藏優惠現折280元

超商連續5天「買1送1」懶人包！

國民品牌新推「台式芋頭奶茶」掀話題

工作滿檔也要擠出時間！蔡淑臻公開她的保養後援海芙電音雙波

買炸雞送蛋撻！跨年速食優惠懶人包　吃披薩抽日本雙人機票

飛峇里島不如去福隆住Villa度假

更多熱門

相關新聞

台隆手創館公布2025年度熱銷榜

台隆手創館公布2025年度熱銷榜

即將邁入年底，生活用品採購進入補貨高峰期，台隆手創館近日對外公布年度「熱銷實力榜」，從館內超過 8,000 件商品中，依實際銷售表現整理出最受消費者青睞的生活好物。入榜品項橫跨清潔、口腔保健、居家舒眠與日常用品，其中包含主打「不用刷洗、噴一噴就乾淨」的白鞋清潔噴霧，以及冬季特別受歡迎、可重複使用的立體溫熱眼罩等實用款。

35歲↑台人90%有牙周病變！醫列「7大警訊」

35歲↑台人90%有牙周病變！醫列「7大警訊」

口腔肌力是健康關鍵　醫：3重點讓嘴巴年輕

口腔肌力是健康關鍵　醫：3重點讓嘴巴年輕

同學聚會別聊房？大票有感 ：沒比較沒傷害

同學聚會別聊房？大票有感 ：沒比較沒傷害

每天刷3次牙能降血糖！醫曝最新研究

每天刷3次牙能降血糖！醫曝最新研究

關鍵字：

聚餐嘴巴口腔清潔刷牙牙菌斑牙菌斑牙齦口氣牙膏牙周適礦物鹽

讀者迴響

熱門新聞

朴娜勑「車上活春宮」！2經紀人開車被逼看全程

陸娛7大咖男星遭毀滅爆料！名媛網美點名鹿晗、檀健次

不是UNIQLO！搭電梯「5人穿同款外套」百搭平價

張惠妹公司拿3500萬標案被做文章　凌濤回擊

禽獸高官何建忠性侵少女！犯案後從容赴論文口試

被曹西平暗戀30年陳亞蘭「早知道的話我會考慮」

跨年留營「爆料長官都放假」　兵附圖慘了

川普「活活抓走」馬杜洛總統夫婦　委國震怒發聲明！多國譴責

A-Lin台東跨年玩太嗨...台下真面目曝光！

台中人口重心「一路向北」　1區暴風吸入4.6萬人居冠

即／川普空襲活捉委國總統　韓擬撤僑計畫

餐廳千金淪小三！砲房擺滿情趣內衣、肛塞

快訊／中共公布沈伯洋住家衛星圖嗆「哪裡逃！」　沈伯洋回應了

即／川普宣布：抓獲委內瑞拉總統馬杜洛

震撼彈！崔容俊、Lia Kim甜美婚紗公開　Hoshi人在當兵嚇瘋：欸？

更多

最夯影音

更多
阿妹+A-Lin最強主持網友求開節目　預約跨年喊話縣長「預算的部分」

阿妹+A-Lin最強主持網友求開節目　預約跨年喊話縣長「預算的部分」
直擊瑞士人間煉獄！　酒吧跨年狂歡變調40死百人傷　仙女棒召喚死神爆炸畫面曝

直擊瑞士人間煉獄！　酒吧跨年狂歡變調40死百人傷　仙女棒召喚死神爆炸畫面曝

阿信爆冠佑「看了收入報表」才創作XD　小玫瑰感謝乾爹：是你給我第二人生

阿信爆冠佑「看了收入報表」才創作XD　小玫瑰感謝乾爹：是你給我第二人生

蔡依林開唱前「在後台補眠」！　熬夜太累「下台馬上約隔天按摩」

蔡依林開唱前「在後台補眠」！　熬夜太累「下台馬上約隔天按摩」

周思齊親揭拒打假球的代價！比賽表現太好被換、遭恐嚇架出球場外｜周思齊｜中華職棒簽賭案●上｜《我在案發現場》

周思齊親揭拒打假球的代價！比賽表現太好被換、遭恐嚇架出球場外｜周思齊｜中華職棒簽賭案●上｜《我在案發現場》

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

農會解酒泡麵來了！

農會解酒泡麵來了！

「文里補習班」開課啦！今天開箱「農會泡麵」！幫你找到解宿醉的良伴~

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面