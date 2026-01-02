尾牙、過年聚餐季開跑！你準備好了　但你的「嘴巴形象」跟上了嗎？

▲每一餐都是口腔清潔的一次硬仗。（圖／123RF，請勿翻攝）

歲末年初一路到過年，聚餐季開跑，就是一個吃不停的季節。部門聚餐、家人聚餐、老同學續攤局、尾牙試菜場，行程比上班還滿，嘴巴根本沒在休息。火鍋、紅酒、烤肉、甜點再配杯咖啡收尾，每一餐都是口腔清潔的一次硬仗。可能臉擦亮了、衣服燙平了，卻沒發現嘴巴才是最容易出戲的地方。口氣一失守，形象直接扣分，別人還沒聽你說什麼，空氣就先彆扭起來了。

刷牙流血、口氣不好原來是「牙菌斑」在搞鬼，告訴你7天有效*從根源修護牙齦問題^的秘密

刷牙刷得很勤快，一天兩次不馬虎，卻時不時發現刷牙有粉紅泡泡，被朋友暗示有口腔氣味問題「嗯…要不要吃個口香糖？」別擔心，不是你偷懶，是牙菌斑真的太會躲。這些肉眼看不到的細菌堆積，不只讓口氣變得尷尬，也會增加牙齦出狀況的機率。多數人以為刷牙等於口腔已清潔乾淨，但牙齦邊、牙縫裡堆積的牙菌斑根本不是「刷一刷」就能請走的。而這些牙菌斑，正是導致牙齦流血、口氣不佳的常見原因之一。

▲連續使用一週*（每天刷牙兩次並配合正確刷牙習慣），有助於減少牙齦流血發生率**。（圖／品牌提供，下同）

牙齦護理專用牙膏-牙周適比一般牙膏清除4倍以上的牙菌斑’！獨特「礦物鹽」成分到底強在哪？

許多人牙齦問題、口氣困擾反覆發作，甚至牙齦偶爾刷就出血，問題常常不在你偷懶，而是牙菌斑真的太會躲。牙菌斑是肉眼看不見的細菌膜，特別容易卡在牙齦與牙齒交界處，若清潔不到位，便可能成為導致口臭、牙齦流血等狀況的主因之一。一般牙膏清得了表面，但遇上推積未清理乾淨的頑固牙菌斑，就像抹布擦不掉頑垢一樣徒勞無功。這也是為什麼需要牙周適牙膏：它的獨特礦物鹽配方能幫助滲透並瓦解牙菌斑結構、降低附著力，協助深入清潔牙齦邊緣這些「難刷地帶」。根據品牌資料，連續使用一週*（每天刷牙兩次並配合正確刷牙習慣），有助於減少牙齦流血發生率**，從根本提升口腔清潔效率。也因此成為不少人「刷完超有感」的原因，口氣更清爽了、牙齦也不再動不動就流血，真正把清潔做得「深又到位」。

study on file: 相較一般單純含氟牙膏可幫助清除4倍更多牙菌斑,需配合專業洗牙及正確刷牙習慣,每天使用兩次

▲它的獨特礦物鹽配方能幫助滲透並瓦解牙菌斑結構、降低附著力^。

年末聚餐人情要顧，口腔清潔和氣味也要管理下

火鍋吃了、紅酒乾了、甜點也打包好了，一場聚餐就此劃下完美句點？別忘了，嘴巴也需要收尾工作。這時候就交給牙周適，當你聚餐後的口腔應援團。主打60 秒內幫助清除牙菌斑^^的基礎牙齦護理牙膏，讓你刷牙不只是清表面，更能深入處理牙菌斑這些小頑固；再搭配高效牙齦護理漱口水，不只3 倍高效去除牙菌斑***，還能在牙齒表面形成保護層、抑制牙菌斑生成，加強整體清潔防線。這樣的「刷＋漱」組合，才是聚餐結束的完美儀式感。就像你會把沒吃完的甜點打包帶走，牙菌斑如果不認真清乾淨，也會默默打包留在嘴裡。

▲一次備齊完整的口腔保養組合，從清新口氣到健康牙齦，讓你年底吃得盡興、說得有底氣。（圖／123RF，請勿翻攝）

限定優惠開跑！牙膏＋漱口水一次備齊最划算

想顧好口腔健康，除了刷牙、牙線、定期看牙醫，最實用的升級方式就是挑對專業牙齦護理品牌。尤其年末聚餐一波接一波，嘴巴真的比平常還操勞，更需要「刷得乾淨、漱得徹底」的雙重照顧。現在正是入手牙周適的超好時機，即日起到 1 月 8 日，只要到全聯，單筆滿 469 元更送你一組老鷹紅豆銅鑼燒 8 入，讓你在大啖美食的同時也不忘照顧牙齦。一次備齊完整的口腔保養組合，從清新口氣到健康牙齦，讓你年底吃得盡興、說得有底氣。

此篇文章由牙周適品牌贊助，有任何牙齒相關問題請諮詢牙醫師，對於牙周適產品有任何問題，請撥打消費者免費專線 0800- 212-259。



* 係指連續使用一週後與一般單純含氟牙膏相比(每天刷牙兩次)，可幫助減少牙齦流血發生率、改善牙齦健康。產品實際使用效果可能因人而異，須配合正確刷牙習慣。

^係指牙菌斑堆積容易造成口臭、牙齦流血、牙齦不舒服，是引起牙齦問題的根源。含重碳酸鈉之牙周適牙膏，能幫助清除更多牙菌斑，從根源處理牙齦問題。

**係指幫助預防牙齦流血、口臭、減少牙齒間隙難以清除的牙菌斑

^^係指刷牙一分鐘後與一般單純含氟牙膏相比，連續使用一週後，可幫助減少牙齦流血發生率。請配合正確刷牙習慣，每天使用兩次，每次兩分鐘。產品實際使用效果可能因人而異

***係指刷牙後與清水漱口相比，減少牙菌斑細菌之效果達三倍，須配合正確刷牙習慣。

