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黃偉哲獻第一次王令麟加碼　關廟鳳梨爆單狂銷1.4萬顆

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東森購物賣台南關廟鳳梨　台南市長黃偉哲獻出電視購物初體驗（圖／東森購物提供）

▲東森購物嚴選開賣台南關廟金鑽鳳梨，一開賣即狂銷1萬4千顆。左起為關廟區農會總幹事陳愛妹、東森購物董事長、台南市長黃偉哲、東森購物執行長彭鴻珷、東森購物專家怡君。（圖／東森購物提供，以下同）

記者洪菱鞠／台北報導

再挺小農！東森購物與台南市政府、關廟區農會聯手合作販售台農17號「金鑽鳳梨」，今（4/10）在電視購物及購物網等通路促銷，台南市長黃偉哲獻出電視購物初體驗作伙相挺，東森購物董事長王令麟更加碼宣布東森幣加碼回饋50%，不計成本支持農民銷售，結果一開賣湧入大批訂購，狂銷超過2,000組、14,000顆、總重達2噸，平均每分鐘賣出175顆。

東森購物繼接連促銷鳳梨釋迦、午仔魚、龍虎斑後，此次嚴選正值盛產期的台南關廟金鑽鳳梨，每組重量10公斤，內含6～8顆，且經農藥合格檢驗、具產銷履歷，僅售超值東森價新台幣599元，並加碼送出50%東森幣，優惠價格吸引會員們團購狂下訂，開賣當下銷售反應極為熱絡，電話專線與網路瞬間湧入近千筆訂單。

王令麟表示，東森購物長期與全體會員持續關懷在地、力挺小農，動員旗下電視購物、ETMall 東森購物網等多通路，與在地小農們站在一起，實際付諸行動、將愛心回饋予農民。

東森購物賣台南關廟鳳梨　台南市長黃偉哲獻出電視購物初體驗（圖／東森購物提供）

東森購物賣台南關廟鳳梨　台南市長黃偉哲獻出電視購物初體驗（圖／東森購物提供）

▲黃偉哲獻上電視購物處女秀，自己想梗搞笑賣鳳梨，也難敵鳳梨的好滋味，在台上一口接一口吃不停。

為了推廣台南優質農產，黃偉哲在東森電視購物LIVE節目獻出處女秀，當起一日推銷員大力宣傳推廣關廟鳳梨的鮮甜美味，只是光聞到鳳梨的香味就令人受不了，讓他很「盡責」的在攝影機前一口接一口吃不停，而暫時不談市政改賣農產，新鮮體驗也讓他笑說，「以前當電視名嘴是罵來罵去，但能夠做促銷又是另一回事，從沒想過當市長還要再當推銷員，很難忘的經驗，希望有機會能夠多為台南農產品代言。」

在疫情期間搶攻內需市場，黃偉哲提到，台南關廟出產的鳳梨酸甜適中、富含維生素與多種營養，是防疫保健的最佳聖品，增強身體抵抗力，可作為水果食用，也可入菜，而不管吃的、喝的或健康食品，推薦給消費大眾，希望大家一起愛用，一起投入防疫國家隊。

東森購物賣台南關廟鳳梨　台南市長黃偉哲獻出電視購物初體驗（圖／東森購物提供）

▲東森農場堅守農產品質及產地來源，嚴選台南關廟17號金鑽鳳梨，經農藥合格檢驗、具產銷履歷，嚴格的品質把關讓每位消費者吃得安心。

黃偉哲提到，台南是農特產品出口的大戶，包括鳳梨、芒果、芭樂、蘆筍等很多優質農產品都有外銷，但是受到疫情影響，導致有些地方封城、鎖國無法外銷，或是因為國際貿易停止產生轉單效應，為了把受惠面擴大、損害面降低，其中必須積極打開內銷通路，而此次很感謝東森購物力挺台灣農民，期待消費者能夠透過平台知道台南有很多好的農產品，進而多多購買平價又優質來享用，不論對農民或消費者都是一件好事，政府也樂見其成。

東森購物曾多次與弱勢團體及在地農民合作，號召近千萬會員一起做愛心，從新竹桶柑熱銷36萬顆、雲林高麗菜40分鐘售出超過17,000顆至「台東綠寶石」鳳梨釋迦開賣3,500組秒殺完銷等，每一檔都賣出好成績。東森農場更秉持嚴選品質層層把關，均從產地直送宅配到府，推出後受到廣大會員的熱烈好評與回響，銷售成績輝煌，多年來也秉持「東森嚴選」的精神，尋找台灣各地優質產品，同時拋磚引玉，期望各界共同支持響應。

►不捨一線醫護防疫辛勞　王令麟捐3000萬自然美醫美級保養品
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