民生消費

金價漲買氣旺！電商強打「黃金最低價」　吉伊卡哇、哈利波特聯名攻年輕世代荷包

「周大福」吉伊卡哇聯名黃金金章紅包（圖／momo提供）

▲周大福吉伊卡哇聯名黃金金章紅包。（圖／momo提供）

記者洪菱鞠／台北報導

農曆丙午赤馬年倒數，民眾在祈求平安之餘，對「招財」的需求更勝以往，電商平台業者觀察黃金類商品在保值議題帶動下，整體銷量買氣爆發，尤其偏好儲蓄型金條、金豆，讓資產「馬」上有感增值；對此，東森購物網祭出週末「黃金最低價」，momo主打白沙屯媽祖與熱門話題IP如吉伊卡哇、哈利波特聯名金飾，強攻不同世代的荷包。

東森購物網表示，2025年黃金買氣直接起飛，對比2024年，整體年增率衝破75%，其中為了對抗通膨的投資族與退休族，更是鎖定「一台兩金條」瘋狂進場，讓該品項銷量年增率驚人飆升166%；此外，兼顧日常佩載與開運的黃金手鍊、項鍊也有6成成長。

為了降低入手門檻，東森購物網特別在週五、六、一推出「黃金最低價」專區，祭出金條、金塊、金豆等限時5折特談優惠。隨著馬年將至，把招財符號融入生活也成了熱門選擇，平台另精選了像是附贈馬年御守的黃金墜編織手繩，新春必備象徵財源滾滾、馬年限定的開運錢母與紀念金幣，以及放在桌上打造微型風水聚財的黃水晶樹，幫自己開展新氣象，新的一年從內而外都能「馬」上有好運。

東森購物網在週五、六、一推出「黃金最低價」專區（圖／翻攝自東森購物）

▲東森購物網推出「黃金最低價」專區。（圖／翻攝自東森購物）

金價越漲買氣越旺，「黃金」成為今年辦年貨的超級黑馬。momo觀察，儘管2025年國際金價漲幅逾六成，卻反向激發國人「現金換金、避險抗通膨」的心理，統計近一個月站上黃金類商品銷售年增逾40%，其中主打低門檻、可積少成多的「小金豆」、「小金條」最受小資族與存股族青睞，年成長幅度高達55%；而兼具佩戴與開運功能的黃金手鍊、項鍊亦有35%成長。

看準這波「金」商機，momo針對傳統保值需求，推薦「點睛品」Charme mini馬騰富貴串珠、「周大福」木馬祝福錢幣掛墜，以及獨家與白沙屯媽祖聯名的「元大珠寶」馬年金塊金條。針對年輕Z世代，則主打「話題IP聯名」，包括萌翻全網的「周大福」吉伊卡哇聯名黃金金章紅包，以及「點睛品」推出哈利波特授權的金探子耳環，以「顏值」與「保值」搶攻荷包。

