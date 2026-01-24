蔣萬安若幫白站台藍營焦慮　許甫：我的最強母雞是柯文哲黃國昌

▲民眾黨北市議員參選人許甫出席「松山區寒冬送暖活動」。（圖／記者陳家祥攝）



記者陳家祥／台北報導

2026年九合一選戰將在年底登場，藍白小雞在合作大框架下持續推進。但國民黨議員秦慧珠日前表示，台北市長蔣萬安若要幫民眾黨小雞站台一定要謹慎，對此，民眾黨松信選區議員提名人許甫今（24日）表示，蔣萬安市長當然是國民黨議員的最強母雞，凡事都是自然就好，「對我而言，最強母雞就是創黨主席柯文哲以及黨主席黃國昌，還有無私奉獻的志工團們」。

▲國民黨北市議員擬參選人滿志剛受訪。（圖／記者陳家祥攝）



距離年底大選還有10個月左右時間，朝野政黨在農曆年後將會陸續底定議員參選人選。有意角逐國民黨松信黨內初選的滿志剛，今到光復市場合體「罷吳騎士團」賴苡任、李孝亮、劉思吟掃街。他表示，自己在這一區其實深耕有一段時間，所以基本上除了獲取地方的支持外，也希望國民黨的年輕人、國民黨的新人可以互相幫助。

而針對藍白合的部分，滿志剛說，現在拚的是初選，相信萬安市長要幫許甫站台應該也是等大選階段，應該不會那麼早，「初選過了以後，我們再來想是否市長幫白營站台會適合，或是說會影響到我們」。

而許甫今上午則出席松山區中正里寒冬送暖活動，針對與國民黨之間的競合，他表示，「天下沒有白吃的午餐」，爭取最多選票的支持外也要思考如何保持政黨主體性、核心價值。

許甫強調，蔣萬安市長當然是國民黨議員還有議員參選人的最強母雞，「我覺得凡事自然就好，對我而言，我的最強母雞就是創黨主席柯文哲，以及黨主席黃國昌，還有最強的這些無私奉獻的志工團們，就是我的最強母雞」。

另外，針對未來是否會邀請蔣萬安站台，許甫說，先前都一直在提到，未來若有辦一些跟市民朋友的交流活動，蔣萬安是台北市的大家長，若認同這樣子的活動，然後也支持跟市民交流的話，如果蔣萬安市長願意來的話，他們當然是很歡迎、樂意。

同樣在爭取松信議員參選資格的國民黨籍里長李煥中說，政治的東西還是要考慮到政黨主體性，邊界還是要清楚，如果蔣萬安市長真的去幫民眾黨站台，不管是對國民黨議員或是新人來說，確實都會產生混淆的狀況。

▲北市議員擬參選人李煥中出席「松山區寒冬送暖活動」。（圖／記者陳家祥攝）