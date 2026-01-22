　
民生消費

除舊佈新必搶這波！超級品牌日「STAUB鑄鐵鍋、德國雙人彩刀組」超殺價格錯過再等一年

▲▼Zwilling,德國雙人,Staub,momo購物網,超級品牌日,鑄鐵鍋,不沾鍋,刀具,真空保鮮,保溫杯,過年,年菜,廚房,居家生活,優惠。（圖／資料照）

▲迎接農曆春節，momo超級品牌日攜手ZWILLING與STAUB祭出超狂優惠！精選9大高顏值餐廚逸品，用夢幻鍋具為新年注入滿滿幸福與好運。（圖／資料照，下同）

消費中心／綜合報導

農曆春節的腳步漸近，這是一年之中最適合放慢腳步、與家人好好圍爐團聚的時刻。俗話說「工欲善其事，必先利其器」，想要優雅端出一桌豐盛年菜，或是希望新的一年能讓全家人吃得更健康、更安心，年前汰換掉廚房裡使用已久、傷痕累累的舊鍋具，絕對是年前最重要的儀式感！趁著momo超級品牌日強勢登場，歐洲經典品牌ZWILLING、STAUB與BALLARINI等品牌也祭出超狂優惠；從讓煮婦們為之尖叫的STAUB鑄鐵鍋、備料省時又省力的FRESH & SAVE智能真空系列，到全新亮相、顏值爆表的夢幻粉紅鍋具，通通都有！這次ETtoday新聞雲特別精選9大必收好物，不僅讓年節備料事半功倍，高顏值的餐廚精品擺上桌，更能為新的一年注入滿滿的幸福與好運，讓料理人在廚房裡的每一個轉身都優雅迷人。

德國雙人超級品牌日懶人包，請點選

不收不行No.1
法國STAUB迴力釘點琺瑯鑄鐵鍋和食鍋24cm（松露白／日暮粉／黑色／櫻桃紅）

▲▼Zwilling,德國雙人,Staub,momo購物網,超級品牌日,鑄鐵鍋,不沾鍋,刀具,真空保鮮,保溫杯,過年,年菜,廚房,居家生活,優惠。（圖／資料照）

▲STAUB鑄鐵鍋讓「一鍋到底」的料理成為優雅日常。

被譽為「米其林主廚最愛」的STAUB鑄鐵鍋，絕對是近年來廚房裡的夢幻逸品，這款24cm和食鍋更是專門為亞洲飲食習慣量身打造的經典之作。其獨特的「迴力釘點」鍋蓋設計，能將烹煮過程中產生的水蒸氣凝結成細密雨滴，如同花灑般均勻地回滴到食材上，以降雨概念打造的「美味循環」設計，無需額外加水或過多調味，自然就能鎖住食材原汁原味，也能讓年節必備的紅燒肉、燉雞湯更加鮮嫩多汁、層次分明。

24cm的口徑搭配下窄上寬的弧形鍋身設計，特別適合翻炒拌勻後直接燉煮，一鍋到底不僅省時，也更容易入味。內層獨有的黑色琺瑯，能有效煎出迷人的梅納反應香氣，讓料理香氣更加濃郁。這次品牌日一次釋出松露白、日暮粉、經典黑與櫻桃紅四款高顏值色系，商品原價破萬元，此次活動直降至4999元就能輕鬆入手！無論是想為過年增添喜氣的紅色，或是充滿高級感的松露白，直接端上桌就是最美的餐桌風景，讓團圓飯更有儀式感。

不收不行No.2
法國STAUB迴力釘點蓋圓型鑄鐵鍋淺燉鍋28cm （贈鍋蓋放置架+陶瓷拿鐵杯350ml）

▲▼Zwilling,德國雙人,Staub,momo購物網,超級品牌日,鑄鐵鍋,不沾鍋,刀具,真空保鮮,保溫杯,過年,年菜,廚房,居家生活,優惠。（圖／資料照）

▲STAUB的28cm淺燉鍋（加碼贈鍋蓋架與馬克杯，圖右），年菜必備大鍋款也能以超低價入手，讓人超心動。

如果家裡人口較多，或是過年打算準備象徵「年年有餘」的整尾鮮魚料理，這款28cm淺燉鍋絕對是不二之選。相較於深鍋，淺燉鍋擁有更寬闊的鍋底與受熱面積，不僅適合用來煎魚、煎牛排，也能輕鬆駕馭西班牙海鮮燉飯、壽喜燒等需要均勻受熱的料理。寬口設計讓翻動、夾取食物更加順手，用來作為圍爐火鍋使用也顯得格外氣派合適。

同時，它也擁有STAUB引以為傲的鑄鐵蓄熱效能與「美味花灑」功能，不僅能讓食材受熱均勻，烹調時間大幅縮短，更能讓每道料理都保留食材本身的風味與層次。這次超品日的組合更是誠意滿滿，特別加贈超實用的「鍋蓋放置架」以及「350ml陶瓷拿鐵杯」。鍋蓋架貼心解決了鑄鐵重蓋無處安放的困擾，讓下廚流程更俐落。莫蘭迪色調的陶瓷拿鐵杯，則讓你在忙碌的備餐空檔，也能優雅地喝杯咖啡喘口氣，是一組兼具實用與生活品味的年節必收組合！

不收不行No.3
ZWILLING德國雙人Now S五件式彩色刀具/刀座組（萊姆綠／石榴紅／莓果藍3色任選）

▲▼Zwilling,德國雙人,Staub,momo購物網,超級品牌日,鑄鐵鍋,不沾鍋,刀具,真空保鮮,保溫杯,過年,年菜,廚房,居家生活,優惠。（圖／資料照）

▲Now S五件式彩色刀具組有萊姆綠、莓果藍、石榴紅三色，全年最低價，此次入手正是時候。

過年備料向來是一場體力與效率的雙重考驗，從剁雞、切魚到處理大量蔬果；擁有一把鋒利好用的刀，往往是讓備料流程事半功倍的關鍵。ZWILLING德國雙人Now S系列打破了傳統刀具冰冷的印象，由義大利名師Matteo Thun操刀設計，靈感汲取自天然食材的自然色澤，推出了萊姆綠、莓果藍與石榴紅三種充滿活力的高顏值選擇，瞬間為廚房注入明亮氛圍。

這組五件式刀座組包含了中式主廚刀、剁刀、日式主廚刀、蔬果刀（削皮刀）等常用刀型全面滿足年節備料需求。刀身採用ZWILLING特殊配方鋼材，經過冰鍛工藝處理，兼具鋒利度、抗腐蝕性與柔韌性，即使處理肉類，也能如切豆腐般滑順，搭配符合人體工學設計的曲線與刀柄設計，操作起來握感舒適，且防滑輕巧，即便長時間備料手腕也不易疲累。同時搭配同色系的時尚刀座，兼顧收納與美感，無論是料理愛好者想升級裝備，或是替換家中老舊刀具，都是兼具實用性與視覺療癒感的理想之選。

不收不行No.4
FRESH & SAVE智能真空保鮮系列

▲▼Zwilling,德國雙人,Staub,momo購物網,超級品牌日,鑄鐵鍋,不沾鍋,刀具,真空保鮮,保溫杯,過年,年菜,廚房,居家生活,優惠。（圖／資料照）

▲FRESH & SAVE智能真空保鮮系列，鎖鮮延緩腐敗，守護年節備菜鮮度。

過年最怕冰箱塞得滿滿，年菜一不小心煮太多吃不完，這時候就需要「FRESH & SAVE智能真空保鮮系列」來神救援！這款被無數收納達人推爆的黑科技，利用專屬的真空抽氣棒，一鍵操作，就能在幾秒鐘內抽走容器內的空氣，有效延緩食材氧化。因應不同儲存情境，FRESH & SAVE也提供多種容器，其中真空保鮮盒具備耐凍、耐熱特性，從冰箱取出後可直接放入微波爐或烤箱加熱，省去換盤清洗的麻煩。真空保鮮袋則不佔空間，還可重複清洗使用，兼具環保與實用性，特別適合大量備料或分裝年菜。

不只保鮮力強大，它更將「科技」帶進廚房。搭配專屬APP智慧管理，只要掃描蓋子上的QR Code，即可紀錄食材存放時間，並在到期前主動提醒，從此都能在食材新鮮期間烹煮食用，健康養生，同時有效避免浪費，讓冰箱管理更有效率。觀望已久的料理人，不妨趁這一波超級品牌日一次入手，就此迎接新鮮零浪費、智慧高效而且井然有序的生活！

不收不行No.5
STAUB陶瓷系列

▲▼Zwilling,德國雙人,Staub,momo購物網,超級品牌日,鑄鐵鍋,不沾鍋,刀具,真空保鮮,保溫杯,過年,年菜,廚房,居家生活,優惠。（圖／資料照）

▲STAUB陶瓷餐具系列，豐富色調將餐桌升級為一場視覺饗宴。

生活與餐桌上的美感，往往取決於器皿的選擇。STAUB除了鑄鐵鍋聞名全球，旗下的陶瓷系列同樣承襲了法國優雅的DNA。此次超級品牌日也推出「陶瓷任選」活動，讓煮夫煮婦能依照需求與喜好，自由搭配各種尺寸的烤盤、碗盤與迷你烤盅，打造專屬的餐桌風格。過去就有網友表示，在眾多品牌中之所以選擇STAUB陶瓷，除了因為經由高溫燒製，質地緻密、表面光滑之外，更重要的是清洗方便，而且不易殘留異味。同時也適用於微波爐、烤箱與洗碗機，無論是想好好料理，或是偶爾偷懶把洗碗工作交給機器都能安心使用，實用性相當高。

擁有多種樣式與繽紛色彩的STAUB陶瓷，日常用來盛裝剛出爐的焗烤料理，或是春節作為年節糖果、前菜小碟使用，溫潤的色澤與經典的浮雕Logo設計，都能根據家中的裝潢風格或節日氛圍進行混搭，一秒提升餐桌質感！本次超級品牌日更祭出陶瓷指定品任選 5 件只要 1,999 元 的超值優惠，讓每道菜餚都像是在高級餐廳享用般精緻，也成為過年宴客時，展現主人品味的最佳綠葉。

不收不行No.6
ENJOY全系列不沾鍋

▲▼Zwilling,德國雙人,Staub,momo購物網,超級品牌日,鑄鐵鍋,不沾鍋,刀具,真空保鮮,保溫杯,過年,年菜,廚房,居家生活,優惠。（圖／資料照）

▲Enjoy不沾鍋鍋型萬用，烹煮時不易沾黏又好清洗，新春換鍋最佳首選。

面對過年繁重的煮食任務，最怕食材一黏鍋壞了賣相，這時無論是料理新手或是追求快速上菜的煮夫煮婦們，都很需要ENJOY不沾鍋來神救援！採用德國高規格不沾塗層，並主打不含PFOA與重金屬等有害物質，符合歐盟食物接觸用材料標準，即便是最考驗功力的煎年糕、煎整尾魚，也能輕鬆翻面不破皮，料理成功率大幅提升。最讓煮夫煮婦「額樂」的是，清洗時只需輕輕一抹就能潔淨如新，即使在忙碌的春節廚房中，也能優雅從容。

在工藝表現上，ENJOY不沾鍋以冷鍛技術打造堅固鍋身，並搭配獨特「太陽花鍋底」設計，強調導熱快且均勻更不挑爐具，無論瓦斯爐或圍爐用的電磁爐都能完美對應。優異熱傳導效率，讓料理只需少許油量即可烹調，實現輕煙、低脂的健康飲食，替家人平衡年節大魚大肉的油膩負擔。全系列包含炒鍋、平底鍋與單柄湯鍋等，從早餐、正餐到消夜點心都能一鍋搞定。此次的組合更貼心附上「可視玻璃蓋」，讓你隨時掌握料理過程與火候，確保每一道年菜完美上桌。

不收不行No.7
ZWILLING德國雙人SILVER IRON銀光系列無塗層不易鏽中式鐵炒鍋30cm

▲▼Zwilling,德國雙人,Staub,momo購物網,超級品牌日,鑄鐵鍋,不沾鍋,刀具,真空保鮮,保溫杯,過年,年菜,廚房,居家生活,優惠。（圖／資料照）

▲ZWILLING鐵炒鍋讓你以最划算的價格，將中式料理的靈魂迎進家門。

偏愛大火快炒、講究十足的「鑊氣」料理嗎？那麼這款ZWILLING中式鐵炒鍋絕對能滿足你對中式料理的所有想像！不同於一般生鐵鍋容易生鏽、保養困難，ZWILLING使用獨家製程技術，對高純度鐵礦進行特殊的滲碳氮化處理，使其表面形成鍋面氧化層，大幅提升抗鏽力與保護鍋具的功效，專為中式烹飪設計的鍋身，也採用獨特的旋壓工藝，在保留鐵鍋導熱快、溫度高的優勢下，即使中小火也能爆炒出香氣，同時達到少油煙、輕量好翻炒的理想手感。

值得一提的是，經典的中式炒鍋深型設計，在翻炒時食材不易飛濺，特別適合過年炒米粉、客家小炒等料理；加上「無化學塗層」的安心設計，能放心使用鐵鏟翻炒，使用壽命也更長，隨著使用時間與使用次數增加，鍋體會自然吸附油脂，形成專屬的天然油膜，逐步達到物理性不沾效果，是真正能陪伴一家人、越用越好用的中式炒鍋。

不收不行No.8
THERMO PLUS全系列保溫杯

▲▼Zwilling,德國雙人,Staub,momo購物網,超級品牌日,鑄鐵鍋,不沾鍋,刀具,真空保鮮,保溫杯,過年,年菜,廚房,居家生活,優惠。（圖／資料照）

▲ZWILLING THERMO PLUS系列多款杯型，讓所有人都能找到自己的專屬杯。

在寒冷的冬日裡，隨時能喝上一口溫熱飲品，無疑是最簡單卻最暖心的日常幸福！THERMO PLUS全系列保溫杯以極簡德式美學設計，採用雙層316L不鏽鋼材質，保溫、保冷效果同樣出色，無論是熱咖啡還是冰涼茶飲，都能長時間維持在理想飲用溫度。

這次最大亮點就在於款式選擇相當齊全，有適合通勤族的時尚俐落隨行杯、辦公居家皆宜的附手柄馬克杯，更有專為兒童設計的「恐龍造型吸管保溫瓶」，童趣圖案搭配安全飲水設計，讓孩子在過年期間也能主動開心多喝水。除了強大的保溫工藝，細節上更展現品牌貼心，包括密封不漏水的設計與底部防滑靜音墊，無論是日常使用或是春節全家走春出遊，讓全家人都能擁有專屬的飲水神器！

不收不行No.9
粉紅鍋4品（迷你煲鍋／單柄煎鍋／瑪格麗特鍋／咕咕雞鍋）

▲▼Zwilling,德國雙人,Staub,momo購物網,超級品牌日,鑄鐵鍋,不沾鍋,刀具,真空保鮮,保溫杯,過年,年菜,廚房,居家生活,優惠。（圖／資料照）

▲誘發所有煮夫煮婦少女心的「STAUB粉紅鑄鐵鍋」，新品上市，吸睛度百分百。

此外，此次超級品牌日全新登場的，還有讓所有少女心瞬間爆發的「STAUB粉紅鑄鐵鍋」系列！此次新增四款造型獨特的粉紅新品，包括精巧可愛的「迷你煲鍋」、實用的「單柄煎鍋」、帶有優雅花紋的「瑪格麗特鍋」，以及造型極具收藏價值的「咕咕雞鍋」。柔和夢幻的粉色調，為剛硬的鑄鐵材質中注入溫柔氣息，這些鍋具不僅能勝任各種燉煮、烘焙等多元料理，直接端上桌更是吸睛度滿分，可說是今年春節餐桌上最閃耀的主角。

看了這麼多品牌端出的夢幻逸品，是不是迫不及待想幫廚房來場全面大升級了？趁著momo超級品牌日與ZWILLING德國雙人攜手推出的年度強檔優惠，現在趁著甜甜價下單，用最好的鍋具犒賞辛苦一整年的自己，也為全家人的健康美味把關，用煥然一新的廚房，陪你迎接嶄新的一年！

德國雙人超級品牌日　超殺價格迎新春
https://bit.ly/zw26011503

01/20 全台詐欺最新數據

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。

Zwilling德國雙人Staubmomo購物網超級品牌日鑄鐵鍋不沾鍋刀具真空保鮮保溫杯過年年菜廚房居家生活優惠

日本阿蘇觀光直升機墜毀火山口　羅賓遜R44殘骸照曝光！2台乘客失聯　前機師分析可能5肇因

日本阿蘇觀光直升機墜毀火山口　羅賓遜R44殘骸照曝光！2台乘客失聯　前機師分析可能5肇因
400萬奥迪違停被拖吊！黑衣男一招鑽車內裝睡　省600下場卻慘了

400萬奥迪違停被拖吊！黑衣男一招鑽車內裝睡　省600下場卻慘了

大陸「X型靈動眼神老師」爆紅！　陳土豆翻拍超魔性..全網跟著學

大陸「X型靈動眼神老師」爆紅！　陳土豆翻拍超魔性..全網跟著學

黃國昌稱誤拿密件僅30秒　綠黨團調監視器打臉：光消失死角就42秒

黃國昌稱誤拿密件僅30秒　綠黨團調監視器打臉：光消失死角就42秒

日警證實：直升機掉在「阿蘇火山口內」　事發時濃霧能見度低

日警證實：直升機掉在「阿蘇火山口內」　事發時濃霧能見度低

