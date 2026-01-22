除舊佈新必搶這波！超級品牌日「STAUB鑄鐵鍋、德國雙人彩刀組」超殺價格錯過再等一年

▲迎接農曆春節，momo超級品牌日攜手ZWILLING與STAUB祭出超狂優惠！精選9大高顏值餐廚逸品，用夢幻鍋具為新年注入滿滿幸福與好運。（圖／資料照，下同）

農曆春節的腳步漸近，這是一年之中最適合放慢腳步、與家人好好圍爐團聚的時刻。俗話說「工欲善其事，必先利其器」，想要優雅端出一桌豐盛年菜，或是希望新的一年能讓全家人吃得更健康、更安心，年前汰換掉廚房裡使用已久、傷痕累累的舊鍋具，絕對是年前最重要的儀式感！趁著momo超級品牌日強勢登場，歐洲經典品牌ZWILLING、STAUB與BALLARINI等品牌也祭出超狂優惠；從讓煮婦們為之尖叫的STAUB鑄鐵鍋、備料省時又省力的FRESH & SAVE智能真空系列，到全新亮相、顏值爆表的夢幻粉紅鍋具，通通都有！這次ETtoday新聞雲特別精選9大必收好物，不僅讓年節備料事半功倍，高顏值的餐廚精品擺上桌，更能為新的一年注入滿滿的幸福與好運，讓料理人在廚房裡的每一個轉身都優雅迷人。

不收不行No.1

法國STAUB迴力釘點琺瑯鑄鐵鍋和食鍋24cm（松露白／日暮粉／黑色／櫻桃紅）





▲STAUB鑄鐵鍋讓「一鍋到底」的料理成為優雅日常。

被譽為「米其林主廚最愛」的STAUB鑄鐵鍋，絕對是近年來廚房裡的夢幻逸品，這款24cm和食鍋更是專門為亞洲飲食習慣量身打造的經典之作。其獨特的「迴力釘點」鍋蓋設計，能將烹煮過程中產生的水蒸氣凝結成細密雨滴，如同花灑般均勻地回滴到食材上，以降雨概念打造的「美味循環」設計，無需額外加水或過多調味，自然就能鎖住食材原汁原味，也能讓年節必備的紅燒肉、燉雞湯更加鮮嫩多汁、層次分明。

24cm的口徑搭配下窄上寬的弧形鍋身設計，特別適合翻炒拌勻後直接燉煮，一鍋到底不僅省時，也更容易入味。內層獨有的黑色琺瑯，能有效煎出迷人的梅納反應香氣，讓料理香氣更加濃郁。這次品牌日一次釋出松露白、日暮粉、經典黑與櫻桃紅四款高顏值色系，商品原價破萬元，此次活動直降至4999元就能輕鬆入手！無論是想為過年增添喜氣的紅色，或是充滿高級感的松露白，直接端上桌就是最美的餐桌風景，讓團圓飯更有儀式感。

不收不行No.2

法國STAUB迴力釘點蓋圓型鑄鐵鍋淺燉鍋28cm （贈鍋蓋放置架+陶瓷拿鐵杯350ml）





▲STAUB的28cm淺燉鍋（加碼贈鍋蓋架與馬克杯，圖右），年菜必備大鍋款也能以超低價入手，讓人超心動。

如果家裡人口較多，或是過年打算準備象徵「年年有餘」的整尾鮮魚料理，這款28cm淺燉鍋絕對是不二之選。相較於深鍋，淺燉鍋擁有更寬闊的鍋底與受熱面積，不僅適合用來煎魚、煎牛排，也能輕鬆駕馭西班牙海鮮燉飯、壽喜燒等需要均勻受熱的料理。寬口設計讓翻動、夾取食物更加順手，用來作為圍爐火鍋使用也顯得格外氣派合適。

同時，它也擁有STAUB引以為傲的鑄鐵蓄熱效能與「美味花灑」功能，不僅能讓食材受熱均勻，烹調時間大幅縮短，更能讓每道料理都保留食材本身的風味與層次。這次超品日的組合更是誠意滿滿，特別加贈超實用的「鍋蓋放置架」以及「350ml陶瓷拿鐵杯」。鍋蓋架貼心解決了鑄鐵重蓋無處安放的困擾，讓下廚流程更俐落。莫蘭迪色調的陶瓷拿鐵杯，則讓你在忙碌的備餐空檔，也能優雅地喝杯咖啡喘口氣，是一組兼具實用與生活品味的年節必收組合！

不收不行No.3

ZWILLING德國雙人Now S五件式彩色刀具/刀座組（萊姆綠／石榴紅／莓果藍3色任選）





▲Now S五件式彩色刀具組有萊姆綠、莓果藍、石榴紅三色，全年最低價，此次入手正是時候。

過年備料向來是一場體力與效率的雙重考驗，從剁雞、切魚到處理大量蔬果；擁有一把鋒利好用的刀，往往是讓備料流程事半功倍的關鍵。ZWILLING德國雙人Now S系列打破了傳統刀具冰冷的印象，由義大利名師Matteo Thun操刀設計，靈感汲取自天然食材的自然色澤，推出了萊姆綠、莓果藍與石榴紅三種充滿活力的高顏值選擇，瞬間為廚房注入明亮氛圍。

這組五件式刀座組包含了中式主廚刀、剁刀、日式主廚刀、蔬果刀（削皮刀）等常用刀型全面滿足年節備料需求。刀身採用ZWILLING特殊配方鋼材，經過冰鍛工藝處理，兼具鋒利度、抗腐蝕性與柔韌性，即使處理肉類，也能如切豆腐般滑順，搭配符合人體工學設計的曲線與刀柄設計，操作起來握感舒適，且防滑輕巧，即便長時間備料手腕也不易疲累。同時搭配同色系的時尚刀座，兼顧收納與美感，無論是料理愛好者想升級裝備，或是替換家中老舊刀具，都是兼具實用性與視覺療癒感的理想之選。

不收不行No.4

FRESH & SAVE智能真空保鮮系列





▲FRESH & SAVE智能真空保鮮系列，鎖鮮延緩腐敗，守護年節備菜鮮度。

過年最怕冰箱塞得滿滿，年菜一不小心煮太多吃不完，這時候就需要「FRESH & SAVE智能真空保鮮系列」來神救援！這款被無數收納達人推爆的黑科技，利用專屬的真空抽氣棒，一鍵操作，就能在幾秒鐘內抽走容器內的空氣，有效延緩食材氧化。因應不同儲存情境，FRESH & SAVE也提供多種容器，其中真空保鮮盒具備耐凍、耐熱特性，從冰箱取出後可直接放入微波爐或烤箱加熱，省去換盤清洗的麻煩。真空保鮮袋則不佔空間，還可重複清洗使用，兼具環保與實用性，特別適合大量備料或分裝年菜。

不只保鮮力強大，它更將「科技」帶進廚房。搭配專屬APP智慧管理，只要掃描蓋子上的QR Code，即可紀錄食材存放時間，並在到期前主動提醒，從此都能在食材新鮮期間烹煮食用，健康養生，同時有效避免浪費，讓冰箱管理更有效率。觀望已久的料理人，不妨趁這一波超級品牌日一次入手，就此迎接新鮮零浪費、智慧高效而且井然有序的生活！

不收不行No.5

STAUB陶瓷系列





▲STAUB陶瓷餐具系列，豐富色調將餐桌升級為一場視覺饗宴。

生活與餐桌上的美感，往往取決於器皿的選擇。STAUB除了鑄鐵鍋聞名全球，旗下的陶瓷系列同樣承襲了法國優雅的DNA。此次超級品牌日也推出「陶瓷任選」活動，讓煮夫煮婦能依照需求與喜好，自由搭配各種尺寸的烤盤、碗盤與迷你烤盅，打造專屬的餐桌風格。過去就有網友表示，在眾多品牌中之所以選擇STAUB陶瓷，除了因為經由高溫燒製，質地緻密、表面光滑之外，更重要的是清洗方便，而且不易殘留異味。同時也適用於微波爐、烤箱與洗碗機，無論是想好好料理，或是偶爾偷懶把洗碗工作交給機器都能安心使用，實用性相當高。

擁有多種樣式與繽紛色彩的STAUB陶瓷，日常用來盛裝剛出爐的焗烤料理，或是春節作為年節糖果、前菜小碟使用，溫潤的色澤與經典的浮雕Logo設計，都能根據家中的裝潢風格或節日氛圍進行混搭，一秒提升餐桌質感！本次超級品牌日更祭出陶瓷指定品任選 5 件只要 1,999 元 的超值優惠，讓每道菜餚都像是在高級餐廳享用般精緻，也成為過年宴客時，展現主人品味的最佳綠葉。

不收不行No.6

ENJOY全系列不沾鍋





▲Enjoy不沾鍋鍋型萬用，烹煮時不易沾黏又好清洗，新春換鍋最佳首選。

面對過年繁重的煮食任務，最怕食材一黏鍋壞了賣相，這時無論是料理新手或是追求快速上菜的煮夫煮婦們，都很需要ENJOY不沾鍋來神救援！採用德國高規格不沾塗層，並主打不含PFOA與重金屬等有害物質，符合歐盟食物接觸用材料標準，即便是最考驗功力的煎年糕、煎整尾魚，也能輕鬆翻面不破皮，料理成功率大幅提升。最讓煮夫煮婦「額樂」的是，清洗時只需輕輕一抹就能潔淨如新，即使在忙碌的春節廚房中，也能優雅從容。

在工藝表現上，ENJOY不沾鍋以冷鍛技術打造堅固鍋身，並搭配獨特「太陽花鍋底」設計，強調導熱快且均勻更不挑爐具，無論瓦斯爐或圍爐用的電磁爐都能完美對應。優異熱傳導效率，讓料理只需少許油量即可烹調，實現輕煙、低脂的健康飲食，替家人平衡年節大魚大肉的油膩負擔。全系列包含炒鍋、平底鍋與單柄湯鍋等，從早餐、正餐到消夜點心都能一鍋搞定。此次的組合更貼心附上「可視玻璃蓋」，讓你隨時掌握料理過程與火候，確保每一道年菜完美上桌。

不收不行No.7

ZWILLING德國雙人SILVER IRON銀光系列無塗層不易鏽中式鐵炒鍋30cm





▲ZWILLING鐵炒鍋讓你以最划算的價格，將中式料理的靈魂迎進家門。

偏愛大火快炒、講究十足的「鑊氣」料理嗎？那麼這款ZWILLING中式鐵炒鍋絕對能滿足你對中式料理的所有想像！不同於一般生鐵鍋容易生鏽、保養困難，ZWILLING使用獨家製程技術，對高純度鐵礦進行特殊的滲碳氮化處理，使其表面形成鍋面氧化層，大幅提升抗鏽力與保護鍋具的功效，專為中式烹飪設計的鍋身，也採用獨特的旋壓工藝，在保留鐵鍋導熱快、溫度高的優勢下，即使中小火也能爆炒出香氣，同時達到少油煙、輕量好翻炒的理想手感。

值得一提的是，經典的中式炒鍋深型設計，在翻炒時食材不易飛濺，特別適合過年炒米粉、客家小炒等料理；加上「無化學塗層」的安心設計，能放心使用鐵鏟翻炒，使用壽命也更長，隨著使用時間與使用次數增加，鍋體會自然吸附油脂，形成專屬的天然油膜，逐步達到物理性不沾效果，是真正能陪伴一家人、越用越好用的中式炒鍋。

不收不行No.8

THERMO PLUS全系列保溫杯





▲ZWILLING THERMO PLUS系列多款杯型，讓所有人都能找到自己的專屬杯。

在寒冷的冬日裡，隨時能喝上一口溫熱飲品，無疑是最簡單卻最暖心的日常幸福！THERMO PLUS全系列保溫杯以極簡德式美學設計，採用雙層316L不鏽鋼材質，保溫、保冷效果同樣出色，無論是熱咖啡還是冰涼茶飲，都能長時間維持在理想飲用溫度。

這次最大亮點就在於款式選擇相當齊全，有適合通勤族的時尚俐落隨行杯、辦公居家皆宜的附手柄馬克杯，更有專為兒童設計的「恐龍造型吸管保溫瓶」，童趣圖案搭配安全飲水設計，讓孩子在過年期間也能主動開心多喝水。除了強大的保溫工藝，細節上更展現品牌貼心，包括密封不漏水的設計與底部防滑靜音墊，無論是日常使用或是春節全家走春出遊，讓全家人都能擁有專屬的飲水神器！

不收不行No.9

粉紅鍋4品（迷你煲鍋／單柄煎鍋／瑪格麗特鍋／咕咕雞鍋）





▲誘發所有煮夫煮婦少女心的「STAUB粉紅鑄鐵鍋」，新品上市，吸睛度百分百。

此外，此次超級品牌日全新登場的，還有讓所有少女心瞬間爆發的「STAUB粉紅鑄鐵鍋」系列！此次新增四款造型獨特的粉紅新品，包括精巧可愛的「迷你煲鍋」、實用的「單柄煎鍋」、帶有優雅花紋的「瑪格麗特鍋」，以及造型極具收藏價值的「咕咕雞鍋」。柔和夢幻的粉色調，為剛硬的鑄鐵材質中注入溫柔氣息，這些鍋具不僅能勝任各種燉煮、烘焙等多元料理，直接端上桌更是吸睛度滿分，可說是今年春節餐桌上最閃耀的主角。

看了這麼多品牌端出的夢幻逸品，是不是迫不及待想幫廚房來場全面大升級了？趁著momo超級品牌日與ZWILLING德國雙人攜手推出的年度強檔優惠，現在趁著甜甜價下單，用最好的鍋具犒賞辛苦一整年的自己，也為全家人的健康美味把關，用煥然一新的廚房，陪你迎接嶄新的一年！

