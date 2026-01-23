麥當勞「4夯品買1送1」快閃優惠　摩斯地瓜薯條組合99元

▲麥當勞4大品項快閃買1送1。（圖／記者蕭筠攝，下同）

記者蕭筠／台北報導

麥當勞APP即日起限時3天「4夯品買1送1」，包括大薯、勁辣香雞翅、麥克雞塊等。另外，摩斯漢堡到月底前則有「黃金地瓜薯條組合99元」，最多現省31元。

麥當勞APP即日起推「單點大薯」、「單點勁辣香雞翅」、「單點6塊麥克雞塊」、「單點38元中杯飲品」同品項買1送1，優惠券使用期限至1月25日，每券限用1次。

本周則還有買超值全餐送小杯玉米湯或蘋果派或勁辣香雞翅、單點陽光蛋堡系列送薯餅、單點經典滿福系列送薯餅、單點金選美式咖啡（冰／熱）買1送1，同樣限用至1月25日。

▲摩斯推出2大組合下殺99元優惠。

摩斯漢堡至1月31日前推出「黃金地瓜薯條2份（原價130元）」、「黃金地瓜薯條加玉米濃湯／橙香熱茶（原價115元起）」特價99元，飲品開放加價15元升級大麥仁紅豆湯或和風豚汁蔬菜湯，數量有限、售完為止。

▲拿坡里3大優惠限時開跑。（圖／業者提供）

另外，拿坡里「經典烤雞組合」限時優惠，原價520元，8塊特價199元，現省321元，內含雞腿、腿排、雞翅及山賊烤雞翅各2隻。

還有「披薩買大送大」，購買花生嫩雞、夏威夷海鮮雙享、漁夫燒肉雙享、招牌牛丼、金賞烏魚子與濃起司五重派對等6款新口味披薩，全品項任選1款免費帶走。經典原味蛋塔6入199元優惠，則加碼至2月8日。