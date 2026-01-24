台中素食名店火災！女員工沒顧好油鍋釀災　全身是傷還挨告

▲台中忠義素食雙十店先前發生火警，女店員蘇女犯錯遭老闆提告。（ETtoday資料照／記者許權毅攝）



記者許權毅／台中報導

台中素食連鎖名店「忠義素食」雙十店先前發生火警，操作油鍋的蘇姓女員工雖然驚嚇仍拚命滅火，還遭燒燙傷，但老闆賴男認為是蘇女加熱油鍋時未看顧，才導致火災發生，對蘇女提告。法院認為蘇女犯失火罪，處拘役20日。

2024年12月9日傍晚，位在一中商圈外圍的忠義素食（現已歇業）發生火警，店員蘇女平時就負責備料、加熱油鍋、倒垃圾等工作，卻在加熱油鍋時，未在旁看顧，導致油鍋溫度過高起火，並往瓦斯爐、檯面延燒，導致現場爐具、原物料等燒毀，蘇女拚命想滅火，還多處遭燒燙傷，好險經消防員到場滅火，才沒釀成大火。

▲▼警消當時切割鐵捲門入內搶救。（ETtoday資料照／記者許權毅攝）



該店老闆賴男把蘇女告上法院，檢方認定蘇女涉犯失火燒燬住宅以外之物導致公共危險罪嫌，蘇女也於檢警偵訊時就坦承犯行。

法院考量，蘇女未盡注意義務，導致爐火燃燒，使他人財物受損，並導致公共危險，犯後坦承犯行，甚至有嘗試滅火，因此遭到頸部、前胸、右上臂淺2度燙傷、雙膝擦傷等傷害，考量雙方已經和解，蘇女現無業、經濟勉持，處拘役20日。