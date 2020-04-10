黃偉哲購物台處女秀獻給東森　力推台南關廟金鑽鳯梨

▲台南市長黃偉哲上東森購物，推銷關廟出產的「金鑽鳯梨」，獻出電視購物Live初體驗。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導



4月正值台南鳯梨盛產期，台南市長黃偉哲10日專程北上東森購物推銷關廟出產的「金鑽鳯梨」，獻出電視購物Live初體驗，現場不僅大啖新鮮關廟鳯梨，還分享入菜食療保健吃法。

黃偉哲表示，面對當前疫情，網路及線上購物成為最直接也最便利的民生平台，鳯梨營養價值高，盼透過創新的銷售方式加深民眾對鳯梨特性的認識，另一方面也開拓台南農產品多元通路，呼籲消費者在防疫期間力挺台南農民。





擔心新冠肺炎疫情影響台南市農產品銷量，身為農業大市的台南市長黃偉哲，繼上回行銷「台南好麵」、「台南好罐」引發訂購熱潮後，這次再出面代言，上電視購物台賣起台南當季關廟鳯梨。



黃偉哲說，今天來東森購物為台南優質鳳梨來做一日推銷員，他獻出螢幕第一次，希望能夠有機會把最優質的農產品介紹給全國所有的消費者，這次防疫期間，大家知道鳳梨有鳳梨酵素對身體健康有幫助的，那身體健康頭好壯壯，那自然抵抗力就強，免疫力就強，防疫就多了一層保護。

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黃偉哲市長與關廟農會總幹事陳愛妹，上電視力推關廟的台農17號金鑽鳯梨，強調生長期日照充足，加上關廟特殊的紅砂土造就鳯梨果粒雖小但甜度高至少16度以上，色澤黃且表皮薄，風味絕佳，黃偉哲更一乾而盡現榨鳯梨汁，大讚酸甜滋味而且不咬舌頭，請大家多多購買。



活動現場擺盤多樣鳯梨入菜料理，包括鳯梨炒飯、鳯梨苦瓜雞等，黃偉哲強調「好東西要一定要和大家分享」，他說鳯梨的維生素C為蘋果的5倍，且內含的維生素B1可消除疲勞，增加食慾，此外，鳯梨因富含膳食纖維，有助於維持腸胃正常運作，其鳯梨酵素更能分解蛋白質，助消化、好處多。





黄偉哲表示，此次銷售的關廟鳯梨具有產銷履歷，防疫期間吃新鮮鳯梨對身體健康有助益，歡迎消費者安心購買，他感謝東森購物協助此次台南鳯梨線上直銷，民眾可透過電話或網路下單，不用出門能享受台南安全農產品送到家的便利服務，他也特別教授大家選鳯梨的小撇步，指出「敲打時要有鼓聲」即表示水份夠、肉質細。



台南市政府農業局表示，台南鳯梨盛產期為4-5月，主要產區有關廟、新化、山上及龍崎等區，2020年預估可採收面積為1750公頃，總產量可達73000公噸，佔全台15％，為全台鳯梨主要產地之一，年產值約新台幣17億元。



目前台南市政府已啟動加工措施收購格外品外，也推動一系列銷售活動，維持台南市鳯梨產銷平衡與保障農民收益，黃偉哲請全國民眾不要錯過，防疫期間一起來顧健康。

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