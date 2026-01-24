　
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

霍諾德攀101遇雨喊卡！氣象專家曝「短波槽突襲」：明午有望放晴

▲▼美國自由攀岩名將霍諾德（Alex Honnold）將於台灣時間24日挑戰徒手攀登台北101，今(23)日持續來到台北101試爬。（圖／記者李毓康攝）

▲美國自由攀岩名將霍諾德挑戰徒手攀登台北101延至25日，23日到台北101試爬。（圖／記者李毓康攝）

記者李姿慧／台北報導

美國攀岩傳奇艾力克斯．霍諾德（Alex Honnold）原定今天(24日)挑戰「徒手攀登」台北101大樓，卻因北市信義區細雨攪局下延期至明天上午9時。中央氣象署預報顯示，明天信義區降雨機率約20%；預報員指出，明天水氣減少，但仍偶有飄細雨情況。氣象專家認為，台北信義區要完全沒雨可能要等到近中午左右。

天公不作美，艾力克斯．霍諾德今日挑戰無裝備攀爬攻頂台北101大樓的計畫取消，延至明天上午9時。根據氣象署預報，今天上午9時到11時，台北101所處的北市信義區降雨機率達80%。氣象署預報員林定宜表示，今天天氣確實不太適合攀登台北101，「信義區今天一整天斷斷續續陰雨濛濛，取消是正確抉擇，不然太危險。」

林定宜指出，明天水氣將比今天少一些，不過大台北仍有零星短暫雨，上午9時過後信義區降雨機率20%，代表還是有降雨機會，但降雨機率比今天低，明天信義區受中層雲系影響，可能偶有飄細雨的情況，下周一風向轉偏南南東風，天氣會比較好一點。

林定宜分析，明天風向偏南風，風力比較弱，條件上比今天好一點；明天溫度也會回升一些，預報約16到22度，台北101高度509公尺，塔頂溫度可能比地面再低3到4度，明天上午9時過後溫度大約17到18度。

▲▼霍諾德攀101遇雨喊卡，氣象專家吳聖宇說明「短波槽突襲」。（圖／取自吳聖宇臉書）

▲氣象專家吳聖宇說明「短波槽」讓北部降雨明顯。（圖／取自吳聖宇臉書）

氣象專家吳聖宇在臉書粉專「天氣職人-吳聖宇」表示，昨天提到今日的預報跑出一個小小的短波槽，槽前東部海面的水氣很多，配合底層轉為偏東到東南風，因此在迎風面地區就有出現較明顯的降雨，雷達上看在東部海面果然是一大片降雨回波，並且有隨風向進入大台北、東北部、東部陸地，昨晚開始其實就陸續有降雨了，北海岸、東北角、宜蘭一帶還有比較大的雨勢發生，這樣的型態延續到現在，也讓原本大家矚目的攀登101活動延期到明日。

吳聖宇說明，現在的預報看起來，明日短波槽線會消失，回歸到原本預期的中層高壓脊，水氣也呈現減少的趨勢，大台北、東半部的降雨會逐漸變少，天氣將是由壞變好的過程。

不過，他也表示，明日台北信義區這邊降雨要完全沒雨可能要等到近中午左右，下午到晚間會更好一點，逐漸轉變為多雲的天氣，攀登101大樓的活動能否順利進行仍要看屆時主辦單位的最後決定。

攀岩台北101延期氣象署霍諾德

