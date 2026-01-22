桃機驚見「神秘大物」轉不停、機捷拉環好貼心　旅客笑翻：這提醒太強！出國三寶一定要帶

▲平常熟悉的小藥盒被放大尺寸，把「常備藥」直接搬上轉盤，強烈的視覺衝擊讓一票旅客忍不住拿出手機狂拍。（圖／品牌提供，下同）

機場行李轉盤成爆紅打卡亮點，誰家大盒藥品炸出來！

桃園機場近日出現一幕吸睛畫面，行李轉盤上不只有行李在跑，還多了幾個炸出行李箱的「龐然大物」跟著轉圈圈，引發現場旅客圍觀。旅客一開始還以為是誰把整間藥局打包託運，靠近一看才發現，竟是放大版的「普拿疼止痛加強錠」、「普拿疼伏冒加強錠」與「普拿疼肌立酸痛藥布」。平常熟悉的小藥盒被放大尺寸，把「常備藥」直接搬上轉盤，強烈的視覺衝擊讓一票旅客忍不住拿出手機狂拍，瞬間成為旅途中最熱門的打卡點。

▲行李轉盤上不只有行李在跑，還多了幾個炸出行李箱的「龐然大物」跟著轉圈圈。

網友狂拍直呼：這是不是醫生的托運行李？

創意裝置曝光後，很快就在網路上掀起討論，有網友笑說：「這是不是某位醫師的隨身托運？」、「行李轉盤秒變成藥品轉轉樂」，甚至留言：「我想直接扛回家，這麼大盒應該能撐一整年吧！」也有旅客誤以為是行李超重掉出來的「神秘異物」，發現竟是廣告設計後直呼「太有梗」，抵台第一秒就被提醒，出國除了護照、錢包，旅行常備藥也得準備好，要不然有個突發狀況，行程可能真的要按下「暫停鍵」，旅費直接變醫藥費，真的會哭出來。

▲有網友笑說：「這是不是某位醫師的隨身托運？」。

機運也中鏢！拉環秒變「溫馨提醒神器」

▲有網友笑稱：「看到『普拿疼』拉環，突然想起忘了帶常備藥。

創意不止於機場，連機場捷運車廂也同步被「佔領」，車廂內的拉環被巧妙設計成普拿疼產品造型，就怕旅人忘記旅行備藥這件超重要的小事，不僅引起通勤與旅客的注意，也吸引原本低頭滑手機的人，抬頭多看幾眼。有網友笑稱：「看到『普拿疼』拉環，突然想起忘了帶常備藥，等等到機場趕緊去補貨，這廣告根本是我的防呆機制」，也有人說：「平常搭三站都沒在看拉環，這次倒是看得很認真」。多數人認為這樣的提醒方式貼近實際需求，既貼心又創新、不打擾，尤其對於出國前總是手忙腳亂整理行李的人來說，普拿疼透過無所不在的創意設計，把常備藥品提醒融入旅途的動線之中，簡直是默默守護旅程、最給力的「隱形後援戰友」。

▲普拿疼透過無所不在的創意設計，簡直是默默守護旅程、最給力的「隱形後援戰友」。

三款明星產品：普拿疼止痛、普拿疼伏冒、肌立酸痛藥布！出國神隊友不可缺

在旅程中，突發的不適往往最讓人措手不及，這時候若有常備藥品，就能提供關鍵的及時緩解，像是出遊趕車、時差導致頭痛，或是突如其來的牙痛、發燒，「普拿疼止痛加強錠」10分鐘開始作用，有效緩解疼痛與不適症狀，比一般止痛藥2倍快速發揮療效^，不讓計畫被打亂；到了人多密閉的空間或景點，最擔心一不小心被傳染感冒，「普拿疼伏冒加強錠」含醫生常用處方成分，30分鐘有效緩解症狀，不讓鼻塞、喉嚨痛、咳嗽毀了行程；若是走行軍路線行程，要搬行李、爬階梯，又要每日走萬步，「普拿疼肌立酸痛藥布」消炎、止痛、抗風濕三效合一，針對酸痛部位深入滲透，一天一片，快速有效，不管是腿酸、腰酸，貼上即可放鬆肌肉，重新充電再出發，不怕旅行走一半就癱軟。把這三寶放進旅行包帶在身邊，不只是保平安，更是防行程崩盤。

▲普拿把這三寶放進旅行包帶在身邊，不只是保平安，更是防行程崩盤。

帶不走巨型藥，帶得走的安心感

不少人原本只是被創意廣告逗笑，卻也因此意識到有些提醒無需口號，放在行李轉盤上轉一圈就夠。雖然巨型普拿疼搬不回家，但在各地獨立藥局即可直接輕鬆補貨，無論飛往日本、歐洲或其他目的地，出發前除了檢查護照、機票與錢包，也別忘了將「普拿疼止痛加強錠」、「普拿疼伏冒加強錠」與「普拿疼肌立酸痛藥布」這三樣必備良伴放進旅行包中，才能真正「安心出國」，畢竟，出門在外最怕的不是時差或迷路，而是臨時不舒服還得找藥局。這些非處方藥品除了能在旅程中派上用場，讓旅途更加安心之外，在日常生活中也能因應各種臨時不適，成為家庭常備藥品的實用選擇。

▲▼巨型普拿疼搬不回家，但在各地獨立藥局即可直接輕鬆補貨。

^與非Optizorb瞬解技 術之一般含乙醯胺酚及 咖啡因的錠片相比，快 50%發揮療效，即僅需一半時間發揮療效，因此2倍快速發揮療效。



