民生消費

桃機驚見「神秘大物」轉不停、機捷拉環好貼心　旅客笑翻：這提醒太強！出國三寶一定要帶

旅行常備藥,普拿疼止痛加強錠,普拿疼肌立,普拿疼伏冒加強錠,出國,出遊,旅遊,機場,機捷,行李轉盤（圖／品牌提供）

▲平常熟悉的小藥盒被放大尺寸，把「常備藥」直接搬上轉盤，強烈的視覺衝擊讓一票旅客忍不住拿出手機狂拍。（圖／品牌提供，下同）

消費中心／綜合報導

機場行李轉盤成爆紅打卡亮點，誰家大盒藥品炸出來！
桃園機場近日出現一幕吸睛畫面，行李轉盤上不只有行李在跑，還多了幾個炸出行李箱的「龐然大物」跟著轉圈圈，引發現場旅客圍觀。旅客一開始還以為是誰把整間藥局打包託運，靠近一看才發現，竟是放大版的「普拿疼止痛加強錠」、「普拿疼伏冒加強錠」與「普拿疼肌立酸痛藥布」。平常熟悉的小藥盒被放大尺寸，把「常備藥」直接搬上轉盤，強烈的視覺衝擊讓一票旅客忍不住拿出手機狂拍，瞬間成為旅途中最熱門的打卡點。

旅行常備藥,普拿疼止痛加強錠,普拿疼肌立,普拿疼伏冒加強錠,出國,出遊,旅遊,機場,機捷,行李轉盤（圖／品牌提供）

▲行李轉盤上不只有行李在跑，還多了幾個炸出行李箱的「龐然大物」跟著轉圈圈。

網友狂拍直呼：這是不是醫生的托運行李？
創意裝置曝光後，很快就在網路上掀起討論，有網友笑說：「這是不是某位醫師的隨身托運？」、「行李轉盤秒變成藥品轉轉樂」，甚至留言：「我想直接扛回家，這麼大盒應該能撐一整年吧！」也有旅客誤以為是行李超重掉出來的「神秘異物」，發現竟是廣告設計後直呼「太有梗」，抵台第一秒就被提醒，出國除了護照、錢包，旅行常備藥也得準備好，要不然有個突發狀況，行程可能真的要按下「暫停鍵」，旅費直接變醫藥費，真的會哭出來。

旅行常備藥,普拿疼止痛加強錠,普拿疼肌立,普拿疼伏冒加強錠,出國,出遊,旅遊,機場,機捷,行李轉盤（圖／品牌提供）

▲有網友笑說：「這是不是某位醫師的隨身托運？」。

機運也中鏢！拉環秒變「溫馨提醒神器」

旅行常備藥,普拿疼止痛加強錠,普拿疼肌立,普拿疼伏冒加強錠,出國,出遊,旅遊,機場,機捷,行李轉盤（圖／品牌提供）

▲有網友笑稱：「看到『普拿疼』拉環，突然想起忘了帶常備藥。

創意不止於機場，連機場捷運車廂也同步被「佔領」，車廂內的拉環被巧妙設計成普拿疼產品造型，就怕旅人忘記旅行備藥這件超重要的小事，不僅引起通勤與旅客的注意，也吸引原本低頭滑手機的人，抬頭多看幾眼。有網友笑稱：「看到『普拿疼』拉環，突然想起忘了帶常備藥，等等到機場趕緊去補貨，這廣告根本是我的防呆機制」，也有人說：「平常搭三站都沒在看拉環，這次倒是看得很認真」。多數人認為這樣的提醒方式貼近實際需求，既貼心又創新、不打擾，尤其對於出國前總是手忙腳亂整理行李的人來說，普拿疼透過無所不在的創意設計，把常備藥品提醒融入旅途的動線之中，簡直是默默守護旅程、最給力的「隱形後援戰友」。

旅行常備藥,普拿疼止痛加強錠,普拿疼肌立,普拿疼伏冒加強錠,出國,出遊,旅遊,機場,機捷,行李轉盤（圖／品牌提供）

▲普拿疼透過無所不在的創意設計，簡直是默默守護旅程、最給力的「隱形後援戰友」。

三款明星產品：普拿疼止痛、普拿疼伏冒、肌立酸痛藥布！出國神隊友不可缺
在旅程中，突發的不適往往最讓人措手不及，這時候若有常備藥品，就能提供關鍵的及時緩解，像是出遊趕車、時差導致頭痛，或是突如其來的牙痛、發燒，「普拿疼止痛加強錠」10分鐘開始作用，有效緩解疼痛與不適症狀，比一般止痛藥2倍快速發揮療效^，不讓計畫被打亂；到了人多密閉的空間或景點，最擔心一不小心被傳染感冒，「普拿疼伏冒加強錠」含醫生常用處方成分，30分鐘有效緩解症狀，不讓鼻塞、喉嚨痛、咳嗽毀了行程；若是走行軍路線行程，要搬行李、爬階梯，又要每日走萬步，「普拿疼肌立酸痛藥布」消炎、止痛、抗風濕三效合一，針對酸痛部位深入滲透，一天一片，快速有效，不管是腿酸、腰酸，貼上即可放鬆肌肉，重新充電再出發，不怕旅行走一半就癱軟。把這三寶放進旅行包帶在身邊，不只是保平安，更是防行程崩盤。

旅行常備藥,普拿疼止痛加強錠,普拿疼肌立,普拿疼伏冒加強錠,出國,出遊,旅遊,機場,機捷,行李轉盤（圖／品牌提供）

▲普拿把這三寶放進旅行包帶在身邊，不只是保平安，更是防行程崩盤。

帶不走巨型藥，帶得走的安心感
不少人原本只是被創意廣告逗笑，卻也因此意識到有些提醒無需口號，放在行李轉盤上轉一圈就夠。雖然巨型普拿疼搬不回家，但在各地獨立藥局即可直接輕鬆補貨，無論飛往日本、歐洲或其他目的地，出發前除了檢查護照、機票與錢包，也別忘了將「普拿疼止痛加強錠」、「普拿疼伏冒加強錠」與「普拿疼肌立酸痛藥布」這三樣必備良伴放進旅行包中，才能真正「安心出國」，畢竟，出門在外最怕的不是時差或迷路，而是臨時不舒服還得找藥局。這些非處方藥品除了能在旅程中派上用場，讓旅途更加安心之外，在日常生活中也能因應各種臨時不適，成為家庭常備藥品的實用選擇。

旅行常備藥,普拿疼止痛加強錠,普拿疼肌立,普拿疼伏冒加強錠,出國,出遊,旅遊,機場,機捷,行李轉盤（圖／品牌提供）

▲▼巨型普拿疼搬不回家，但在各地獨立藥局即可直接輕鬆補貨。

旅行常備藥,普拿疼止痛加強錠,普拿疼肌立,普拿疼伏冒加強錠,出國,出遊,旅遊,機場,機捷,行李轉盤（圖／品牌提供）

^與非Optizorb瞬解技 術之一般含乙醯胺酚及 咖啡因的錠片相比，快 50%發揮療效，即僅需一半時間發揮療效，因此2倍快速發揮療效。

如對普拿疼系列產品有任何問題，請直接聯絡普拿疼消費者服務專線0800-212-259。使用前請詳閱說明書、警語及注意事項。英商赫力昂股份有限公司台灣分公司台北市忠孝西路一段 66 號 24 樓。衛部藥輸字第026245號 衛署藥製字第048763號 衛署藥輸字第023784號 北市衛藥廣字第114120188號。Trademark owned or licensed by Haleon ©2025 Haleon or licensor PM-TW-PAN-25-00114

01/20 全台詐欺最新數據

關鍵字：

旅行常備藥普拿疼止痛加強錠普拿疼肌立普拿疼伏冒加強錠出國出遊旅遊機場機捷行李轉盤

