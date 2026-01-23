　
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

超商聯名《超人力霸王》推20款周邊　全家、萊爾富限時開賣

▲▼萊爾富聯名《超人力霸王》推出多款周邊。（圖／業者提供）

▲萊爾富聯名《超人力霸王》推出多款周邊。（圖／業者提供）

記者林育綾／綜合報導

響應「2026高雄冬日遊樂園」，除了全家便利商店展開合作，萊爾富也攜手高雄市政府與經典英雄IP《超人力霸王》推出聯名企劃，包含限定包裝麵包、加購商品、周邊預購，超過20款，讓親子族群、粉絲收藏。即日起全台門市開放預購，部分商品自2月4日起陸續到店，活動將持續至3月3日。

▲▼萊爾富聯名《超人力霸王》推出多款周邊。（圖／業者提供）

▲萊爾富推出《超人力霸王》多款周邊，其中「超人力霸王手提箱」預購價399元。（圖／業者提供）

★萊爾富

萊爾富宣布，首度推出4款《超人力霸王》限定包裝麵包，包含「牛奶球」、「紅豆銅鑼燒」、「巧克力捲麵包」，皆售價20元，還有「牛奶杯子蛋糕」4入（售價42元），以小朋友熟悉的口味結合角色包裝設計，提供早餐、點心或親子共享的多元選擇。

即日起至3月3日，在萊爾富門市消費不限金額，即可加價購4款周邊，包含2款「超人力霸王兒童餐碗」加購價149元，碗身印有帥氣角色圖樣，讓英雄陪伴日常用餐時光；還有「超人力霸王擦手巾」加購價109元，柔軟觸感搭配吸睛造型，學校、外出或居家都實用，商品自2月4日起還有現貨。

▲▼萊爾富聯名《超人力霸王》推出多款周邊。（圖／業者提供）

▲萊爾富推出多款《超人力霸王》周邊商品預購。（圖／業者提供）

除了現貨與加價購外，萊爾富也推出多達17款《超人力霸王》周邊商品預購，消費者可透過門市DM掃碼選購，商品涵蓋生活與戶外用品，如「扶手露營椅背袋組」預購價499元、「超人力霸王造型面紙套」249元、「兒童造型湯叉組」299元、「兒童水壺」399元等。

其中「超人力霸王手提箱」預購價399元，提供白色與藍色兩款配色，適合上學或外出使用；「超人力霸王兒童雨傘」預購價499元，則以Q版角色設計，鎖定學童族群。相關活動與商品資訊，依門市與官方公告為準。

★全家

全家也呼應2月7日開跑的「2026高雄冬日遊樂園」，結合迎來60周年的經典IP「超人力霸王」，2月4日起推出多項聯名周邊、限定杯款，包括初代超人力霸王、超人力霸王迪卡兩大角色。

▲全家再度與高雄燈會合作，結合60周年的經典IP「超人力霸王」推出限定杯款。（圖／業者提供）

全家自2月4日至3月3日推出「高雄冬日遊樂園限定聯名杯款」，購買大杯Let’s Café 或 Let’s Tea 即可隨機獲得。杯身共有2種風格，一款以星河背景呈現英雄守護城市的寫實畫面；另一款則走童趣可愛風，描繪Q版英雄與怪獸同框，呼應活動的歡樂主題。

▲全家結合60周年的經典IP「超人力霸王」推出限定周邊。（圖／業者提供）

第二波「超人力霸王」限定聯名周邊，鎖定賞燈夜間需求，2月11日起推出兩款Q版超人力霸王造型杯塞，兼具杯塞、吊飾功能，購買任兩杯指定飲品，即可加價59元入手，數量有限，售完為止。

詹能傑救人倒下！義消爬出火場跪地急喊：他沒呼吸了　鼻酸畫面曝

詹能傑救人倒下！義消爬出火場跪地急喊：他沒呼吸了　鼻酸畫面曝
詹能傑脫面罩捨命救人殉職　最後身影臉燻黑「提醒小心衣服山」　消防英雄曾被公審超諷刺

詹能傑脫面罩捨命救人殉職　最後身影臉燻黑「提醒小心衣服山」　消防英雄曾被公審超諷刺

王淨撞臉CORTIS：感覺我很粗糙XD　柯震東還想演高中生「醫美很棒」

王淨撞臉CORTIS：感覺我很粗糙XD　柯震東還想演高中生「醫美很棒」

勇消詹能傑脫面罩救人殉職　基隆深夜火警2死4傷

勇消詹能傑脫面罩救人殉職　基隆深夜火警2死4傷

攜走軍購機密75秒被民進黨告　黃國昌：這群法盲不要秀下限

攜走軍購機密75秒被民進黨告　黃國昌：這群法盲不要秀下限

