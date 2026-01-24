　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

川普一張嘴得罪全歐洲！酸北約盟軍躲後方　哈利王子爆氣反擊

▲▼哈利王子（Prince Harry）曾兩度親赴阿富汗前線服役。（圖／達志影像／美聯社）

▲哈利王子曾兩度親赴阿富汗前線服役。（圖／達志影像／美聯社）

記者張方瑀／綜合報導

美國總統川普日前針對北約（NATO）軍隊在阿富汗戰爭中的表現發表評論，直指非美軍部隊當時都「躲在後方」。對此，曾兩度親赴阿富汗前線服役的哈利王子（Prince Harry）重砲反擊，強調英國士兵的「犧牲」應該獲得誠實且尊重的對待。

川普批北約盟軍躲後方　英相施凱爾怒轟：令人震驚

川普（Donald Trump）接受《福斯商業網》採訪時，對這個二戰後維持國際秩序的重要支柱「北約」表示不屑。他聲稱，美國從來不需要這個跨大西洋軍事同盟，甚至嘲諷其他成員國派往阿富汗的軍隊，「他們會說有派兵去阿富汗，但他們其實都待在後方，離前線有一段距離。」

這番言論隨即在歐洲引發強烈反彈。英國首相施凱爾（Keir Starmer）痛批川普的說法「非常冒犯人，且坦白說，令人震驚」。施凱爾更直言，如果自己像這樣失言，「我一定會道歉。」

哈利王子列數據反擊：英軍457人犧牲「應獲尊重」

面對川普的指控，哈利王子於23日發表聲明，以自身服役經驗力挺戰友。他指出，在2001年911恐攻後，盟友們響應北約「第五條」（Article 5）共同防禦條約，與美軍並肩作戰，「我曾在當地服役，在那裡結交了終生的摯友，也失去了戰友。」

▲▼哈利王子（Prince Harry）曾兩度親赴阿富汗前線服役。（圖／達志影像／美聯社）

▲哈利王子曾兩度親赴阿富汗前線服役。（圖／達志影像／美聯社）

哈利進一步羅列數據強調，單單英國就有457名軍務人員在阿富汗殉職，「成千上萬的人生從此改變，父母埋葬子女、孩子失去雙親。這些犧牲值得被誠實且尊重地談論，因為我們仍團結一致地守護外交與和平。」

根據英國政府資料，哈利王子曾於2007年與2012年兩度派駐阿富汗，第二任期更擔任阿帕契（Apache）直升機飛行員。他在2023年出版的自傳《備胎》（Spare）中曾透露，他在任務中擊殺了25名敵方人員，並表示雖然這並未帶來成就感，但也絕非恥辱。

川普接連激怒歐洲盟友　白宮發言人護航：總統沒錯

事實上，川普近期與歐洲盟友的關係愈發緊張。他先前才因試圖收購丹麥屬地格陵蘭引發外交風波，本週在達佛斯（Davos）世界經濟論壇上演講時，又公開痛罵歐洲各國正在「自我毀滅」。

針對各界抨擊，白宮發言人羅傑斯（Taylor Rogers）則力挺川普，表示「總統絕對沒錯」，並強調美國為北約所做的貢獻，比所有成員國加起來還要多。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

01/22 全台詐欺最新數據

更多新聞
514 3 7945 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
新畫面曝！三立採訪車衝進彰銀　民眾遭撞飛倒地
寒假首日桃機塞爆！多家航空劃位系統異常　旅客飆罵地勤
川普一張嘴得罪全歐洲！　哈利王子爆氣反擊
霍諾德「給賈永婕看1畫面」絕不玩命　網驚嘆：他不是一般人
民眾黨6新兵2月上任　首位陸配立委李貞秀恐面臨「1年條款」
快訊／小琉球女潛水失聯　全力搜索中
快訊／4縣市大雨特報　下到晚上
獨／李正皓遭埋伏攻擊　3嫌判刑出爐

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

凍雨＋暴雪齊發！美國「體感零下40度」入冬最猛風暴　數千航班停飛

川普一張嘴得罪全歐洲！酸北約盟軍躲後方　哈利王子爆氣反擊

綁架畫面曝光！　20歲OnlyFans網紅遭3男「強拖下車」生死不明

阿蘇直升機3人仍失聯！日消防認「敲不定主責單位」　分工沒共識

不用2小時？霍諾德挑戰101　全球賭盤瘋砸3000萬：他會提前完賽

攀岩傳奇婚後變了？霍諾德竟與妻開「地獄梗」玩笑　親曝當爸心聲

情色網美「收630萬鑽戒」要嫁了！婚前開放陌生男約會　天價曝光

英特爾崩跌17%拉黑美股　台積電AD反漲2.29％

辣妹直播主曝「人工受孕6次」才成功　竟遭粉絲詛咒崩潰

衛報：馬杜洛被捕前　委內瑞拉現任臨時總統已承諾與美合作

第一代少年股神「炒股撈7000萬」　1500萬交保

洪詩心疼父母⋯曝大伯已道歉　落淚：為什麼願意付出是缺愛？

三立採訪車撞進彰化銀行！「現場至少釀8傷」送醫搶救中

涉嫌拉尾盤炒7股撈數千萬　神秘大戶蕭漢森深夜移送北檢

33泰女藏艋舺賣肉「最嫩22歲」　6人激戰衝刺當場被抄急抓內褲

周媛46秒原版影片曝光

墳場試槍、場勘路線、假衛星電話控局！揭黑幫行兇前的縝密布局｜資深社會記者 張晏碩｜新店咖啡商槍擊命案●下｜《我在案發現場》

銀行內撞擊畫面曝

劉冠廷初一拜拜「成吉祥物」　遇粉絲要合照...認成張軒睿XD

三立採訪車失控直衝彰銀大廳　驚悚撞擊瞬間畫面曝光

凍雨＋暴雪齊發！美國「體感零下40度」入冬最猛風暴　數千航班停飛

川普一張嘴得罪全歐洲！酸北約盟軍躲後方　哈利王子爆氣反擊

綁架畫面曝光！　20歲OnlyFans網紅遭3男「強拖下車」生死不明

阿蘇直升機3人仍失聯！日消防認「敲不定主責單位」　分工沒共識

不用2小時？霍諾德挑戰101　全球賭盤瘋砸3000萬：他會提前完賽

攀岩傳奇婚後變了？霍諾德竟與妻開「地獄梗」玩笑　親曝當爸心聲

情色網美「收630萬鑽戒」要嫁了！婚前開放陌生男約會　天價曝光

英特爾崩跌17%拉黑美股　台積電AD反漲2.29％

辣妹直播主曝「人工受孕6次」才成功　竟遭粉絲詛咒崩潰

衛報：馬杜洛被捕前　委內瑞拉現任臨時總統已承諾與美合作

幫付家電款項、旅費分手想討回　她Line說「這1字」要還16萬

敢喝嗎？廣州「蔥薑白切雞奶」首發售罄　獵奇風味創2億次討論

陳炳辰／店面效益不彰　北市4大商圈「華麗轉身高價宅聚落」

2女兒同時送急診！李智慧一查「病毒源頭是老公」　嘆媽媽心聲

遭檢舉驟然減速挨罰2.4萬　駕駛喊冤：車子自動防禦閃避

凍雨＋暴雪齊發！美國「體感零下40度」入冬最猛風暴　數千航班停飛

霍諾德攀101遇雨喊卡！氣象專家曝「短波槽突襲」：明午有望放晴

「國共論壇」轉型為智庫交流　時程延至2月初舉行

無照女衝路邊「撞特斯拉毀賓士」3豪車瞬間毀了　無辜男慘破相

史庫柏交易內幕曝光　老虎大開口嚇退洋基、大都會

【奶奶94任性】9歲貴賓搶2月大外甥奶嘴 零食誘惑也不放！

國際熱門新聞

15歲少女遭ISIS綁架！囚禁7年淪性奴

霍諾德攀登101　外媒曝酬勞破千萬

辣妹直播主曝人工受孕成功　反遭粉絲詛咒

搜索隊徒步深入！阿蘇火山口最新畫面曝

英特爾崩跌17%拉黑美股　台積電AD反漲2.29％

情色網美要嫁了　婚前開放陌生男約會價格曝

美俄烏會談　克宮放話頓巴斯讓步

霍諾德親曝當爸心聲　與妻大開地獄梗玩笑

衛報：馬杜洛被捕前　委內瑞拉現任臨時總統已承諾與美合作

霍諾德挑戰101　全球賭盤「2小時內完賽」

24歲正妹大方認「有2個老公」　3人行生活曝

男子「週週買彩券」頭獎、二獎一次中！　終於圓夢退休

逮捕中國間諜記者　調查工作進行中

陳志洗錢帝國崩塌！柬埔寨太子銀行公開拍賣

更多熱門

相關新聞

川普裸上身騎北極熊　經濟學人封面示警

川普裸上身騎北極熊　經濟學人封面示警

經濟學人21日以「川普構成真正威脅」為題發表文章，把美國總統川普上半身赤裸、騎著北極熊的樣貌放上封面，並稱川普撤銷關稅、收回對格陵蘭動武可能只是戰術性撤退，川普覬覦格陵蘭多年，他對北約（NATO）表現出的輕蔑，應讓歐洲各國首都保持高度警惕。

「唐羅主義」的戰略轉向與地緣衝擊

「唐羅主義」的戰略轉向與地緣衝擊

川普再現「超大瘀青」　自爆阿斯匹靈害的

川普再現「超大瘀青」　自爆阿斯匹靈害的

川普公佈「新加薩」重建計畫！

川普公佈「新加薩」重建計畫！

普丁深夜密會川普特使　握手畫面曝

普丁深夜密會川普特使　握手畫面曝

關鍵字：

哈利王子川普北約阿富汗戰爭英國軍武國際軍武

讀者迴響

熱門新聞

色阿公3度逞慾！孫女閨蜜驚醒嘴裡多一根

快訊／霍諾德攀台北101延期改明天！

色龜師父拐女信徒獻身！完事諷：跟妳X很無聊

KTV唱歌慶生...台中女遭親爸性侵！驚醒崩潰：你知道我是你女兒嗎

工程師撿屍遭判刑妹子自曝「今年第3筆」

低溫、大雨雙特報齊發！4縣市恐跌破10度

「愛的迫降」男主角原型過世！　台灣妻哀悼發文

採訪車撞銀行「駕駛曝光」　50萬交保

即／桃園回收車追撞釀7傷　78歲婦人身亡

蹭「霍諾德爬101」翻車！　攀岩品牌：太離譜了

攻頂101怎下來？霍諾德：搭電梯

苗栗母女聽尾牙中獎神曲　隔天刮中100萬

快訊／霍諾德爬101延期！賈永婕首發聲

「身體形成X型」　靈動老師周媛無碼實戰片外流

絕不買早去晚回！一票人大推「1時間來回班機」

更多

最夯影音

更多
第一代少年股神「炒股撈7000萬」　1500萬交保

第一代少年股神「炒股撈7000萬」　1500萬交保
洪詩心疼父母⋯曝大伯已道歉　落淚：為什麼願意付出是缺愛？

洪詩心疼父母⋯曝大伯已道歉　落淚：為什麼願意付出是缺愛？

三立採訪車撞進彰化銀行！「現場至少釀8傷」送醫搶救中

三立採訪車撞進彰化銀行！「現場至少釀8傷」送醫搶救中

涉嫌拉尾盤炒7股撈數千萬　神秘大戶蕭漢森深夜移送北檢

涉嫌拉尾盤炒7股撈數千萬　神秘大戶蕭漢森深夜移送北檢

33泰女藏艋舺賣肉「最嫩22歲」　6人激戰衝刺當場被抄急抓內褲

33泰女藏艋舺賣肉「最嫩22歲」　6人激戰衝刺當場被抄急抓內褲

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

乖乖X農會 特殊口味大開箱

乖乖X農會 特殊口味大開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來開箱「農會X乖乖」，試試各種創新口味乖乖

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面