川普一張嘴得罪全歐洲！酸北約盟軍躲後方　哈利王子爆氣反擊

▲哈利王子曾兩度親赴阿富汗前線服役。（圖／達志影像／美聯社）



記者張方瑀／綜合報導

美國總統川普日前針對北約（NATO）軍隊在阿富汗戰爭中的表現發表評論，直指非美軍部隊當時都「躲在後方」。對此，曾兩度親赴阿富汗前線服役的哈利王子（Prince Harry）重砲反擊，強調英國士兵的「犧牲」應該獲得誠實且尊重的對待。

川普批北約盟軍躲後方 英相施凱爾怒轟：令人震驚

川普（Donald Trump）接受《福斯商業網》採訪時，對這個二戰後維持國際秩序的重要支柱「北約」表示不屑。他聲稱，美國從來不需要這個跨大西洋軍事同盟，甚至嘲諷其他成員國派往阿富汗的軍隊，「他們會說有派兵去阿富汗，但他們其實都待在後方，離前線有一段距離。」

這番言論隨即在歐洲引發強烈反彈。英國首相施凱爾（Keir Starmer）痛批川普的說法「非常冒犯人，且坦白說，令人震驚」。施凱爾更直言，如果自己像這樣失言，「我一定會道歉。」

哈利王子列數據反擊：英軍457人犧牲「應獲尊重」

面對川普的指控，哈利王子於23日發表聲明，以自身服役經驗力挺戰友。他指出，在2001年911恐攻後，盟友們響應北約「第五條」（Article 5）共同防禦條約，與美軍並肩作戰，「我曾在當地服役，在那裡結交了終生的摯友，也失去了戰友。」

▲哈利王子曾兩度親赴阿富汗前線服役。（圖／達志影像／美聯社）



哈利進一步羅列數據強調，單單英國就有457名軍務人員在阿富汗殉職，「成千上萬的人生從此改變，父母埋葬子女、孩子失去雙親。這些犧牲值得被誠實且尊重地談論，因為我們仍團結一致地守護外交與和平。」

根據英國政府資料，哈利王子曾於2007年與2012年兩度派駐阿富汗，第二任期更擔任阿帕契（Apache）直升機飛行員。他在2023年出版的自傳《備胎》（Spare）中曾透露，他在任務中擊殺了25名敵方人員，並表示雖然這並未帶來成就感，但也絕非恥辱。

川普接連激怒歐洲盟友 白宮發言人護航：總統沒錯

事實上，川普近期與歐洲盟友的關係愈發緊張。他先前才因試圖收購丹麥屬地格陵蘭引發外交風波，本週在達佛斯（Davos）世界經濟論壇上演講時，又公開痛罵歐洲各國正在「自我毀滅」。

針對各界抨擊，白宮發言人羅傑斯（Taylor Rogers）則力挺川普，表示「總統絕對沒錯」，並強調美國為北約所做的貢獻，比所有成員國加起來還要多。