美軍集結中東！　伊朗警告：任何攻擊都將視為「全面戰爭」

▲ 德黑蘭街頭瀰漫肅殺氣氛。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳宛貞／綜合外電報導

伊朗高層官員23日警告，德黑蘭將把任何形式的攻擊視為「全面戰爭」，並以最強硬手段回應。此番強硬表態正值美國航母打擊群與軍事資產將於未來數日陸續抵達中東地區之際，區域緊張情勢持續升溫。

伊朗全境高度戒備 軍隊已為最壞情況做好準備

根據《路透》，這名要求匿名的伊朗高級官員向外媒表示，「我們希望這次軍事集結不是為了真正的對抗，但我們的軍隊已為最壞情況做好準備。這就是為何伊朗全境處於高度戒備狀態。」

他強調，「這次我們將把任何攻擊——無論是有限的、無限的、精準的、動能的，無論他們怎麼稱呼——都視為對我們的全面戰爭，我們將以最強硬的方式回應，以解決此事。」

川普稱取消處決800人 伊朗最高檢察官駁斥「完全是假的」

另據《美聯社》，美國總統川普16日曾在社群平台聲稱，伊朗取消超過800起預定處決計畫，對此表示「非常感謝」。但伊朗最高檢察官莫瓦赫迪（Mohammad Movahedi）23日駁斥，川普說法「完全是假的」，強調「根本不存在這樣的數字，司法機構也未做出任何這樣的決定」，並指出伊朗實行權力分立，「在任何情況下都不會接受外國勢力的指示。」

鎮壓示威釀5032死 白宮警告持續殺戮將有嚴重後果

美國人權工作者新聞通訊社（HRANA）統計，伊朗鎮壓反政府示威者的行動截至21日已造成5032人喪生。伊朗政府21日首度公布官方死亡人數為3117人，聲稱其中2427人為平民和安全部隊，其餘則為「恐怖分子」。白宮發言人上周警告，若殺戮持續，將帶來「嚴重後果」。