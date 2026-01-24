　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

美軍集結中東！　伊朗警告：任何攻擊都將視為「全面戰爭」

▲▼伊朗首都德黑蘭街頭瀰漫著肅殺氣氛。（圖／達志影像／美聯社）

▲ 德黑蘭街頭瀰漫肅殺氣氛。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳宛貞／綜合外電報導

伊朗高層官員23日警告，德黑蘭將把任何形式的攻擊視為「全面戰爭」，並以最強硬手段回應。此番強硬表態正值美國航母打擊群與軍事資產將於未來數日陸續抵達中東地區之際，區域緊張情勢持續升溫。

伊朗全境高度戒備　軍隊已為最壞情況做好準備

根據《路透》，這名要求匿名的伊朗高級官員向外媒表示，「我們希望這次軍事集結不是為了真正的對抗，但我們的軍隊已為最壞情況做好準備。這就是為何伊朗全境處於高度戒備狀態。」

他強調，「這次我們將把任何攻擊——無論是有限的、無限的、精準的、動能的，無論他們怎麼稱呼——都視為對我們的全面戰爭，我們將以最強硬的方式回應，以解決此事。」

川普稱取消處決800人　伊朗最高檢察官駁斥「完全是假的」

另據《美聯社》，美國總統川普16日曾在社群平台聲稱，伊朗取消超過800起預定處決計畫，對此表示「非常感謝」。但伊朗最高檢察官莫瓦赫迪（Mohammad Movahedi）23日駁斥，川普說法「完全是假的」，強調「根本不存在這樣的數字，司法機構也未做出任何這樣的決定」，並指出伊朗實行權力分立，「在任何情況下都不會接受外國勢力的指示。」

鎮壓示威釀5032死　白宮警告持續殺戮將有嚴重後果

美國人權工作者新聞通訊社（HRANA）統計，伊朗鎮壓反政府示威者的行動截至21日已造成5032人喪生。伊朗政府21日首度公布官方死亡人數為3117人，聲稱其中2427人為平民和安全部隊，其餘則為「恐怖分子」。白宮發言人上周警告，若殺戮持續，將帶來「嚴重後果」。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

01/22 全台詐欺最新數據

更多新聞
514 3 7945 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
嘉義市發錢首日！全家出動排隊　26萬人嗨領6000
真的不會害怕！　科學家曝霍諾德「大腦構造」異於常人
50歲噁男性侵老闆10歲孫女！　拍片存雲端被逮
快訊／霍諾德首發聲：很遺憾在下雨！　被粉絲暖到
貝克漢長子婚禮「與母共舞」！老婆淚崩離場…DJ還原尷尬真相
換台人爬101「亞洲媽媽反應」曝光　萬人炸鍋：每句全都中

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

隻字未提台灣！美新版「國防戰略」軟化對中立場　強調本土防衛

真的沒在怕！　科學家曝霍諾德「大腦構造」異於常人

5歲男童遭ICE帶走！明尼蘇達爆5萬人示威　零下29度怒上街頭

美新版國防戰略曝！要求南韓「承擔防衛責任」　美軍目標震懾中國

阿蘇直升機受困火山逾72小時！　最強寒流來襲搜救卡關

男童遭「勒頸推海」！國中生邊笑邊拍　日議員：這不是霸凌是殺人

北京對日施壓踢鐵板？薛瑞福曝：習近平盼「川普訪中」尋突破口

美軍集結中東！　伊朗警告：任何攻擊都將視為「全面戰爭」

凍雨＋暴雪齊發！美國「體感零下40度」入冬最猛風暴　數千航班停飛

川普一張嘴得罪全歐洲！酸北約盟軍躲後方　哈利王子爆氣反擊

第一代少年股神「炒股撈7000萬」　1500萬交保

洪詩心疼父母⋯曝大伯已道歉　落淚：為什麼願意付出是缺愛？

三立採訪車撞進彰化銀行！「現場至少釀8傷」送醫搶救中

涉嫌拉尾盤炒7股撈數千萬　神秘大戶蕭漢森深夜移送北檢

33泰女藏艋舺賣肉「最嫩22歲」　6人激戰衝刺當場被抄急抓內褲

周媛46秒原版影片曝光

墳場試槍、場勘路線、假衛星電話控局！揭黑幫行兇前的縝密布局｜資深社會記者 張晏碩｜新店咖啡商槍擊命案●下｜《我在案發現場》

銀行內撞擊畫面曝

劉冠廷初一拜拜「成吉祥物」　遇粉絲要合照...認成張軒睿XD

關穎買名牌也遭Sales擺臭臉　陶晶瑩怒揭精品內幕「花錢受氣」

隻字未提台灣！美新版「國防戰略」軟化對中立場　強調本土防衛

真的沒在怕！　科學家曝霍諾德「大腦構造」異於常人

5歲男童遭ICE帶走！明尼蘇達爆5萬人示威　零下29度怒上街頭

美新版國防戰略曝！要求南韓「承擔防衛責任」　美軍目標震懾中國

阿蘇直升機受困火山逾72小時！　最強寒流來襲搜救卡關

男童遭「勒頸推海」！國中生邊笑邊拍　日議員：這不是霸凌是殺人

北京對日施壓踢鐵板？薛瑞福曝：習近平盼「川普訪中」尋突破口

美軍集結中東！　伊朗警告：任何攻擊都將視為「全面戰爭」

凍雨＋暴雪齊發！美國「體感零下40度」入冬最猛風暴　數千航班停飛

川普一張嘴得罪全歐洲！酸北約盟軍躲後方　哈利王子爆氣反擊

Netflix美女主播信義區撐傘入鏡！揭霍諾德「雨中測試」驚險畫面

隻字未提台灣！美新版「國防戰略」軟化對中立場　強調本土防衛

霍諾德攀台北101宣布延期　五月天阿信4字發聲…網一面倒力挺

人人都買過「1款神物退燒」　一票人10多年死忠：很少比它好吃

霍諾德打卡這間攀岩館「都在練Moonboard」！還跟老婆比指力板

嘉義市發錢首日！民眾「全家出動」一早排隊　26萬人嗨領紅包

現賺21萬！陸網傳用廢棄SIM卡提煉近200克黃金

輝達董事會異動！1董事任職10年辭職　手握持股市值逾8億

郁方夫妻親送珠寶大禮！　LuLu、陳漢典感動合照「我們太幸福了」

真的沒在怕！　科學家曝霍諾德「大腦構造」異於常人

「甜蜜天后」王心凌回來了！　台下粉絲興奮發出鴨叫聲～

國際熱門新聞

15歲少女遭ISIS綁架！囚禁7年淪性奴

霍諾德攀登101　外媒曝酬勞破千萬

辣妹直播主曝人工受孕成功　反遭粉絲詛咒

搜索隊徒步深入！阿蘇火山口最新畫面曝

英特爾崩跌17%拉黑美股　台積電AD反漲2.29％

情色網美要嫁了　婚前開放陌生男約會價格曝

川普酸北約盟軍躲後方　哈利王子爆氣反擊

霍諾德親曝當爸心聲　與妻大開地獄梗玩笑

畫面曝　OnlyFans網紅遭3男強拖下車綁走

霍諾德挑戰101　全球賭盤「2小時內完賽」

美俄烏會談　克宮放話頓巴斯讓步

衛報：馬杜洛被捕前　委內瑞拉現任臨時總統已承諾與美合作

24歲正妹大方認「有2個老公」　3人行生活曝

男子「週週買彩券」頭獎、二獎一次中！　終於圓夢退休

更多熱門

相關新聞

川普：美國龐大艦隊正駛向伊朗

川普：美國龐大艦隊正駛向伊朗

美國總統川普22日表示，一支龐大的美國艦隊正駛向伊朗，但希望不必動用這支艦隊。在此之際，美國官員證實，航空母艦「林肯號」（USS Abraham Lincoln）及數艘導彈驅逐艦將在未來數日抵達中東海域，也考慮在中東部署額外防空系統，以應對伊朗可能對區域內美軍基地的攻擊。

川普：伊朗若暗殺我　從地球上被抹去

川普：伊朗若暗殺我　從地球上被抹去

萬人慘死、川普揚言開火　伊朗瀕臨崩潰邊緣

萬人慘死、川普揚言開火　伊朗瀕臨崩潰邊緣

空襲前一刻喊卡！川普急轉彎「背後關鍵曝」

空襲前一刻喊卡！川普急轉彎「背後關鍵曝」

伊朗有錢人跑了　躲夜店狂歡開趴

伊朗有錢人跑了　躲夜店狂歡開趴

關鍵字：

伊朗德黑蘭全面戰爭美國航母中東緊張

讀者迴響

熱門新聞

色阿公3度逞慾！孫女閨蜜驚醒嘴裡多一根

色龜師父拐女信徒獻身！完事諷：跟妳X很無聊

快訊／霍諾德攀台北101延期改明天！

KTV唱歌慶生...台中女遭親爸性侵！驚醒崩潰：你知道我是你女兒嗎

「愛的迫降」男主角原型過世！　台灣妻哀悼發文

工程師撿屍遭判刑妹子自曝「今年第3筆」

低溫、大雨雙特報齊發！4縣市恐跌破10度

即／桃園回收車追撞釀7傷　78歲婦人身亡

蹭「霍諾德爬101」翻車！　攀岩品牌：太離譜了

採訪車撞銀行「駕駛曝光」　50萬交保

攻頂101怎下來？霍諾德：搭電梯

快訊／霍諾德爬101延期！賈永婕首發聲

苗栗母女聽尾牙中獎神曲　隔天刮中100萬

陸男子SIM卡煉金術引熱議 一大把煉出191.73克...價值逾50萬元

霍諾德「給賈永婕看1畫面」絕不玩命　網驚：不是一般人

更多

最夯影音

更多
第一代少年股神「炒股撈7000萬」　1500萬交保

第一代少年股神「炒股撈7000萬」　1500萬交保
洪詩心疼父母⋯曝大伯已道歉　落淚：為什麼願意付出是缺愛？

洪詩心疼父母⋯曝大伯已道歉　落淚：為什麼願意付出是缺愛？

三立採訪車撞進彰化銀行！「現場至少釀8傷」送醫搶救中

三立採訪車撞進彰化銀行！「現場至少釀8傷」送醫搶救中

涉嫌拉尾盤炒7股撈數千萬　神秘大戶蕭漢森深夜移送北檢

涉嫌拉尾盤炒7股撈數千萬　神秘大戶蕭漢森深夜移送北檢

33泰女藏艋舺賣肉「最嫩22歲」　6人激戰衝刺當場被抄急抓內褲

33泰女藏艋舺賣肉「最嫩22歲」　6人激戰衝刺當場被抄急抓內褲

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

乖乖X農會 特殊口味大開箱

乖乖X農會 特殊口味大開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來開箱「農會X乖乖」，試試各種創新口味乖乖

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面