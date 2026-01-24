敢喝嗎？廣州「蔥薑白切雞奶」首發售罄　獵奇風味創2億次討論

▲ 廣州推出蔥薑白切雞牛奶 。（圖／翻攝 南方網）

記者任以芳／綜合報導

「姜蔥＋白切雞」融合純牛奶，你願意嘗試嗎？打陸廣州一家老字號品牌今年初推出新品「姜葱白切雞風味牛奶」，售價一盒5元人民幣，折合台幣約25元，6666箱首發產品當日售罄，線下門店甚至大排長龍長隊，相關話題在大陸社交平台累計曝光超2億次，這下讓愛吃的老廣們也感到困惑，真有「雞香與奶味？」

綜合陸媒報導，廣州老字號乳業品牌越秀風行於2026年初推出新品「姜葱白切雞風味牛奶」，將把粵菜核心靈魂「白切雞蘸料」融入殺菌鮮牛乳，意外引發市場強烈迴響。

該產品售價為一盒5元人民幣，首批6666箱在線上與線下門市迅速售罄，甚至引發大排長龍效應。目前品牌方表示全網斷貨，工廠正加急生產，預計2月初重新上架，主打線上渠道限量發售。品牌方的介紹語是，「雞有雞味，奶有奶味！」

這款被戲稱為大膽配方的「液態蘸料」的奶產品，光是用想像的也難以體會喝的感覺，因此成功創造話題，剛推出後在大陸各大社交平台創造2億次曝光與討論，帶動老字號品牌年輕化轉型的新熱潮。

▲ 廣州蔥薑白切雞牛奶口感獵奇（圖／翻攝 南方網）

品牌方也打鐵趁熱，公布這款飲品神秘配方，以姜汁、葱油、豉油等粵式調味料為基底，研發團隊利用分層調味技術，試圖在保留牛奶醇厚感的同時，還原白切雞清鮮的特質。包裝設計則採用復古廣式風格，印有「出嚟飲奶，吹雞出嚟威」等粵語文案，透過強烈的地域文化符號，成功激發廣東在地消費者與遊客的好奇心。

產品在網路上引起廣泛討論，評價呈現極端分布。支持者認為姜葱與奶香結合出奇地和諧，甚至帶有鄉愁感；反對者則批評其為「黑暗料理」，形容口感如「口腔裝修」。這種風味衝突甚至刺激了二次傳播，大陸抖音與小紅書出現大量創意吃法，如將其用於煮雲吞麵、醃製炸雞或直接作為白切雞蘸料，相關話題播放量已突破1億次。

陸媒報導指出，行業數據顯示，這款產品的購買者，18-35歲群體佔比達72%，有60%為品牌新用戶。分析指出，這是老字號品牌透過「地域文化+獵奇行銷」突破乳品口味同質化的成功案例。許多年輕消費者表示，5元的價格不僅是買飲品，更像是在購買一種具備社交屬性的「社交貨幣」。