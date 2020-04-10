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麵麵俱到讓國際交流不中斷　黃偉哲以台南好麵跨國送暖

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▲新冠肺炎疫情在全球肆虐，黃偉哲市長最近將台南優質麵條，寄送給美國與日本的姊妹市與友誼市跨國送暖。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲新冠肺炎疫情在全球肆虐，黃偉哲市長最近將台南優質麵條，寄送給美國與日本的姊妹市與友誼市跨國送暖。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

新冠肺炎疫情在全球肆虐，黃偉哲市長不僅帶領台南市民投身各項的防疫超前部署，更不忘關懷同樣飽受疫情威脅的海外姊妹市與友誼市，繼日前致函獻上祝福，最近更將台南優質麵條寄送給美國與日本的姊妹市與友誼市跨國送暖。

黃偉哲期盼姊妹市與友誼市市長們享用營養的台南好麵後能獲得滿滿能量，繼續帶領市民度過疫情挑戰，同時也期許城市間的互助友好，仍能以物產交流的形式持續維繫，不致因疫情而中斷。

黃偉哲市長表示，這次送出台南生產的芒果、蘆薈、蓮藕及竹炭粉等優質農特產製成的日曬乾麵條，不只耐放易煮，更富含多種營養，這些麵條寄託了台南市民期盼海外的好朋友也能攝取營養、獲得能量，安然克服難關的溫馨祝福。

黃市長進一步說明，受到疫情影響，台灣民眾減少外食，因此他鼓勵台南市民多選購優質的在地農特產，宅在家煮食既安全又安心，在此同時，隨著美、日疫情加劇，當地市民在家用餐機會也同樣大增，乾燥麵條是非常合適的主食，適合介紹給所有海內外朋友。

縱使因疫情而讓向來頻繁的國際互訪暫停，黃偉哲市長認為，只要有心，同樣能透過物產交流等多元形式，跟國際城市維持友好互動，同時將台南市民應援相挺的心意傳達到國際。

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