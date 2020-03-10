東森自然美防疫做好萬全準備　王令麟每10天親身體驗做見證

▲東森自然美所有分店加強防疫，東森集團總裁王令麟持續親身見證，體驗分享自家產品的保養成效，更表示已做好萬全準備迎接每位顧客。（圖／翻攝自東森自然美影片）

記者洪菱鞠／台北報導

新冠肺炎疫情持續蔓延，許多會與顧客近距離接觸的美容Spa大受衝擊，但東森自然美不受影響逆勢突圍，首要原因就是各店真正做到最高規格防疫準備，每周環境徹底消毒及清潔，確保提供絕對安心、安全又舒適的服務，東森集團總裁王令麟作為忠實顧客，近期持續到店內親身體驗，除了力挺自家產品，更對環境衛生充滿信心，「東森自然美的美容SPA是女人美麗的天堂，男人自信的殿堂，我們做好了萬全準備迎接你！」

為做好防疫工作，東森自然美以美容SPA業界防疫最高等級，針對旗下直營美容中心、生技研發中心、東森自然美培訓中心，以及企業總部之辦公室等公共空間、護膚室、衛浴設備等，由專業清潔公司進行全面性清潔與消毒，而在東森自然美各直營美容中心，更要求全員配戴口罩，每天固定進行酒精消毒，店內所有細節都不放過，再加上一人一套專屬護膚療程及拋棄式備品，使用完立即更新，讓每位顧客放心享受美容護膚及紓壓保養。

▲為加強防疫，東森自然美各直營美容中心做好環境清潔與消毒工作，每個細節都不馬虎，將顧客的安全放在第一位。（圖／東森自然美提供）

面對疫情延燒，大家聞之色變，但東森自然美的直營店與加盟店平時注重保持清潔衛生，在非常時期更加強防疫，王令麟不僅對於各店的最高等級消毒防護深具信心，他更是用行動力挺做見證，「我們的環境做好了完整的安全、消毒、衛生，所以我親自每10天就來體驗」，他也把親自體驗水光及活膚面膜等美容SPA過程在網路上大公開，大方分享保養成效，只見在素顏模樣下，不用打光，整張臉散發著透亮光澤，完全看不出來已經65歲，讓他又多了一個「帥哥總裁」稱號。

▲經過水光及活膚美容SPA保養後，王令麟看起來更加年輕帥氣，完全看不出來已經65歲。

王令麟說，「雖然台灣籠罩在新冠肺炎的陰影，但是東森自然美的直營店與加盟店，平時就做好清潔衛生，此刻我們更會謹慎的來迎接好友們，大家可以放心來東森自然美做美容SPA，讓自己更漂亮更健康。」抗疫期間，東森自然美以最高規格的消毒、清潔程序把關每道流程，不斷強化服務與消費者體驗，滿足所有愛美女性對於保養的需求與期待，站穩華人第一美妝領導品牌地位。