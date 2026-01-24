　
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

黃國昌遭綠控洩漏軍機　馬文君「滿滿既視感」：老狗變不出新把戲

▲▼民眾黨立法院黨團總召黃國昌。（圖／記者陳家祥攝）

▲民眾黨立法院黨團總召黃國昌。（圖／記者陳家祥攝）

記者崔至雲／台北報導

民眾黨立委黃國昌委員日前參與立法院外交國防委員會機密會議，會後遭民進黨指控其將國防機密文件帶離會場，違反國家機密保護。國民黨立委馬文君表示，2023年時，綠營就曾指控她在機密會議中「抄筆記」，涉犯外患罪，如今綠營告發黃國昌，讓她有滿滿的既視感，但也感慨，民進黨唬弄百姓，卻老狗變不出新把戲。

馬文君表示，她看到黃國昌遭告發，她一點也不意外，也看到滿滿既視感，2023年9月時，她被當時潛艦國造小組召集人黃曙光用影射的方式，指控有人在造艦過程刻意阻擋，且將潛艦機密交給中共。

馬文君說，接著就是民進黨慣用的一條龍操作，透過國家力量造謠，從網路影射，郭璽多次點名、告發，指控她將潛艦機密資料交付南韓。再到，民進黨眾立委拿出2019年國防機密會議舊聞，以各種似似而非的故事指控她「洩密」，對她鋪天蓋地攻擊，手法如出一轍。

馬文君提到，當時先是趙天麟沒任何證據，就指控她在會議將內容「抄筆記」，「帶出去」，而今天則是林楚茵拿著幾張照片，就在政論節目侃侃而談，指控黃國昌「預謀」帶出文件，入場前還將手機「拿給黑衣人」。林俊憲說她抄錄機敏的「聲紋資料」帶出會場，最好聲紋能用手抄，王定宇指控她在現場多次使用PHS手機通訊，但根本沒這回事。如今陳培瑜看監視器畫面，計算黃國昌離場75秒，有42秒沒拍到，就說是什麼巧妙利用監視器死角，什麼機密文件交予助理翻拍云云。　

馬文君再說，當時是吳崢、李正皓指控她洩密，跑去高檢署告發我涉犯《刑法》外患罪；今天則是由陳培瑜、黃帝穎向北檢告發黃國昌。她提醒黃國昌，當年構陷她的全餐，還沒上全，應該下週就會有某週刊報導，但她相信他會挺過。

馬文君說，「蠻感慨的，三年了，民進黨還是老狗變不出新把戲，老百姓應該看清楚，這些人轉移焦點，唬弄百姓，都不認真想新哏了」。 

黃國昌遭綠控洩漏軍機　馬文君「滿滿既視感」：老狗變不出新把戲

