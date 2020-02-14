鳳梨釋迦2小時大賣250萬、3500箱　王令麟：東森永遠與農民站在一起

▲東森購物董事長王令麟（右）率先響應農委會政策，於旗下電視購物與購物網等通路大力促銷台東鳳梨釋迦，一開賣訂單狂飆。（圖／記者徐文彬攝）

記者洪菱鞠／台北報導

新冠病毒疫情波及台灣農業，東森購物董事長王令麟下令率先響應農委會政策後，旗下電視購物與購物網等多通路13日首波銷售台東鳳梨釋迦，千萬會員發揮團購力量相挺，一開賣立即狂銷3萬台斤，統計短短2小時大賣3,500箱、250萬元，另預計將於2/20銷售午仔魚、石斑等漁產，盼全民一起支持。王令麟表示，東森購物長期與全體會員持續關心公益，也全力配合政府，未來將推出更多優質農漁產品銷售推廣。

新冠疫情爆發後，農委會隨即盤點產業影響，其中，鳳梨、釋迦、石斑魚及午仔魚4項農漁品項，預期上半年外銷受到影響可能最大，被列為加強促銷重點。為了力挺在地農民，不讓優質的農產品滯銷，王令麟立刻發起號召，與農委會展開合作，聯手台東農會、釋迦果農，於東森旗下電視購物、購物網等通路首波開賣鳳梨釋迦，不僅是外銷等級規格，還是新鮮現採、產地直送，同時再加碼回饋100%東森幣，一開賣立刻引起會員們秒殺搶購，2小時飆出3,500箱訂單，總計超過35,000顆、重達2.1公噸，更有民眾團購一次訂購36箱，平均每秒售出7顆鳳梨釋迦，創下電視購物銷售農產品紀錄。

▲農委會主委陳吉仲（中）獻上電視購物處女秀，在LIVE直播現場大力推廣鳳梨釋迦。（圖／記者徐文彬攝）

王令麟表示，東森長期以來致力於公益，此次疫情衝擊台灣農業，對於許多辛苦認真的農民來說，原來外銷中國大陸訂單都取消，等於辛苦付諸流水，因此東森率先響應農委會政策，不計成本協助銷售，並且號召最有愛心的東森千萬會員一起力挺在地農產品，只要有需要，東森會全力配合，鳳梨釋迦只是一個開始，希望大家共同幫助農民。

東森購物與農民站在一起，當聽到農產品盛產過剩，東森迅速發揮通路力量，不收取任何費用協助農產品行銷，幫農民拚內銷，過去曾與新竹縣峨眉鄉合作銷售滯銷桶柑，狂賣2,000箱，訂購爆量到農會沒紙箱裝，最後總計銷售共4千箱、8萬斤、36萬顆桶柑；收購雲林高麗菜愛心義賣，一箱20kg、約8顆只賣230元，加碼再送東森幣230元，短短40分鐘共售出2,200組，約44公噸，超過17,000顆，其中有民眾一口氣買了100組。

▲東森購物與新竹縣峨眉鄉合作，最後幫忙賣出36萬顆桶柑。（圖／東森購物提供）

▲高雄市農業局長吳芳銘（右）、美濃農會總幹事鍾清輝（中）先前曾特地北上到東森購物台，進棚賣外銷等級高雄香蕉，最後把限量1,000箱香蕉提前在33分鐘賣光光，幫蕉農拚經濟。（圖／記者徐文彬攝）

另外也協助屏東高樹鄉善導書院公益義賣金鑽鳳梨，首播秒殺300組、共3,000顆鳳梨；分別攜手高雄市政府、台中市政府，33分鐘賣光12噸美濃北蕉，以及限量1,000箱、共55,000顆茂谷柑在1小時內全部搶購一空，銷售成績輝煌，不只助小農們增加收入，東森也秉持著「東森嚴選」的初衷與堅持，從產地直送的優質農產，讓消費者買得安心有保障，品嚐當季最新鮮的水果。

▲疫情衝擊農產！東購愛心義賣「鳳梨釋迦」 王令麟：不計成本挺小農。(採訪撰稿／記者黃稜涵；攝影剪輯／記者謝盛帆)

►疫情衝擊釋迦外銷！東森購物將大力促銷 王令麟：不計成本挺農民

►東森購物王令麟號召千萬會員挺小農 2/13首波開賣鳳梨釋迦

► 影／高雄香蕉拚進東森購物台 33分鐘搶光1千箱「香蕉界香奈兒」

►王令麟力挺高麗菜農！東森購物義賣「8顆230元」加碼送全額東森幣

►屏東慈惠善導書院3萬顆鳳梨滯銷 王令麟：東森購物義賣全捐！

►林聰賢現身購物台直播叫賣「總統瓜」 5分鐘秒殺350顆

►邱鏡淳拜會王令麟 感謝東森挺小農賣掉36萬顆桶柑