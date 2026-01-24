幫付家電款項、旅費分手想討回　她Line說「這1字」要還16萬

▲情侶分手示意圖。（圖／Pexels）

記者陳宏瑞／高雄報導

高雄一名陳姓女子和鄭姓男友分手後，鄭男向她要回購買家電和到韓國旅遊的分攤旅費共16萬餘元，陳女喊冤辯稱這些東西和旅費都是在一起時，鄭男送給她的，不應該主張拿回去，但法官發現陳女曾在鄭男要錢時，在Line中回了一個「好」字，因此認定她「承諾還錢」，因此判她需賠償16萬餘元。

判決指出，劉姓男子與陳姓女子原為情侶，2023年至2024年間，劉男陸續出資替陳女添購新家電，包括電視、冰箱、洗衣機、沙發等大型用品，金額累計超過15萬元；此外，兩人還曾甜蜜同遊韓國，劉男也替陳女支付約1萬6000多元旅費。

2024年3月，兩人一同前往韓國旅遊，機票與住宿全由劉男買單，未料才回國短短2個月，感情急轉直下，最終協議分手。劉男認為既然緣分已盡，先前替女方購置的家電與旅費應「算清楚」，於是向陳女提出返還要求，還大方表示「去零頭」，只要15萬2000元。

陳女挨告後出庭喊冤，強調當初家電與旅遊支出，都是劉男心甘情願的付出，性質屬於「贈與」，分手後不該秋後算帳。

但法官調閱雙方分手後的Line對話，發現關鍵轉折，原來在協商分手期間，陳女曾主動要求劉男列出家電及旅費明細，當劉男算出總金額並要求匯款時，陳女也回覆了一個「好」字。

陳女辯稱，那只是隨口敷衍、無心之語，但法官認為，直指陳女為具判斷能力的成年人，應清楚文字對話的法律意義，在一般社會通念中，「好」即代表同意，不能事後反悔卸責。

橋頭簡易庭審結後認定，陳女已透過Line承諾返還款項，構成契約關係，依法必須履行，判她應給付劉男16萬8438元，全案可上訴。