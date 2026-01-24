　
社會 社會焦點 保障人權

幫付家電款項、旅費分手想討回　她Line說「這1字」要還16萬

▲▼星座,愛情,關係,放棄,警訊,分手。（圖／Pexels）

▲情侶分手示意圖。（圖／Pexels）

記者陳宏瑞／高雄報導

高雄一名陳姓女子和鄭姓男友分手後，鄭男向她要回購買家電和到韓國旅遊的分攤旅費共16萬餘元，陳女喊冤辯稱這些東西和旅費都是在一起時，鄭男送給她的，不應該主張拿回去，但法官發現陳女曾在鄭男要錢時，在Line中回了一個「好」字，因此認定她「承諾還錢」，因此判她需賠償16萬餘元。

判決指出，劉姓男子與陳姓女子原為情侶，2023年至2024年間，劉男陸續出資替陳女添購新家電，包括電視、冰箱、洗衣機、沙發等大型用品，金額累計超過15萬元；此外，兩人還曾甜蜜同遊韓國，劉男也替陳女支付約1萬6000多元旅費。

2024年3月，兩人一同前往韓國旅遊，機票與住宿全由劉男買單，未料才回國短短2個月，感情急轉直下，最終協議分手。劉男認為既然緣分已盡，先前替女方購置的家電與旅費應「算清楚」，於是向陳女提出返還要求，還大方表示「去零頭」，只要15萬2000元。

陳女挨告後出庭喊冤，強調當初家電與旅遊支出，都是劉男心甘情願的付出，性質屬於「贈與」，分手後不該秋後算帳。

但法官調閱雙方分手後的Line對話，發現關鍵轉折，原來在協商分手期間，陳女曾主動要求劉男列出家電及旅費明細，當劉男算出總金額並要求匯款時，陳女也回覆了一個「好」字。

陳女辯稱，那只是隨口敷衍、無心之語，但法官認為，直指陳女為具判斷能力的成年人，應清楚文字對話的法律意義，在一般社會通念中，「好」即代表同意，不能事後反悔卸責。

橋頭簡易庭審結後認定，陳女已透過Line承諾返還款項，構成契約關係，依法必須履行，判她應給付劉男16萬8438元，全案可上訴。

01/22 全台詐欺最新數據

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
嘉義市發錢首日！全家出動排隊　26萬人嗨領6000
真的不會害怕！　科學家曝霍諾德「大腦構造」異於常人
50歲噁男性侵老闆10歲孫女！　拍片存雲端被逮
快訊／霍諾德首發聲：很遺憾在下雨！　被粉絲暖到
貝克漢長子婚禮「與母共舞」！老婆淚崩離場…DJ還原尷尬真相
換台人爬101「亞洲媽媽反應」曝光　萬人炸鍋：每句全都中

台東機車撞倒2晨運婦逃逸！竟是少年酒駕惹禍　酒測值曝光

領1次包裹「賺2千元再抵5千元債務」　傻男領3次代價關8個月

50歲噁男性侵老闆10歲孫女！拍片存雲端曝光　4歲妹妹也受害

男違停打死不搖下車窗「腳邊1小袋」露餡　乘客也是3案通緝犯

工地深夜傳「詭異女子說話聲」獨居婦嚇壞　竟是藍芽音響沒電

澎湖鳥嶼港船主落海失蹤！海巡持續搜救　空勤直升機也加入

揪正妹翻譯闖日本AV界「跟我同房」嚇跑她　噁攝影師討機票錢

無業男自製鑰匙偷娃娃機零錢　巧遇管理員「草上飛」落跑畫面曝

40歲男吸毒開車衝撞警車！左後輪挨槍自撞翻車　4違規恐挨罰226萬

三寶闖紅燈竄出「瞬間停住變路障」　2年輕女騎士猛撞重摔破相

第一代少年股神「炒股撈7000萬」　1500萬交保

洪詩心疼父母⋯曝大伯已道歉　落淚：為什麼願意付出是缺愛？

三立採訪車撞進彰化銀行！「現場至少釀8傷」送醫搶救中

涉嫌拉尾盤炒7股撈數千萬　神秘大戶蕭漢森深夜移送北檢

33泰女藏艋舺賣肉「最嫩22歲」　6人激戰衝刺當場被抄急抓內褲

周媛46秒原版影片曝光

墳場試槍、場勘路線、假衛星電話控局！揭黑幫行兇前的縝密布局｜資深社會記者 張晏碩｜新店咖啡商槍擊命案●下｜《我在案發現場》

銀行內撞擊畫面曝

劉冠廷初一拜拜「成吉祥物」　遇粉絲要合照...認成張軒睿XD

關穎買名牌也遭Sales擺臭臉　陶晶瑩怒揭精品內幕「花錢受氣」

Netflix美女主播信義區撐傘入鏡！揭霍諾德「雨中測試」驚險畫面

隻字未提台灣！美新版「國防戰略」軟化對中立場　強調本土防衛

霍諾德攀台北101宣布延期　五月天阿信4字發聲…網一面倒力挺

人人都買過「1款神物退燒」　一票人10多年死忠：很少比它好吃

霍諾德打卡這間攀岩館「都在練Moonboard」！還跟老婆比指力板

嘉義市發錢首日！民眾「全家出動」一早排隊　26萬人嗨領紅包

現賺21萬！陸網傳用廢棄SIM卡提煉近200克黃金

輝達董事會異動！1董事任職10年辭職　手握持股市值逾8億

郁方夫妻親送珠寶大禮！　LuLu、陳漢典感動合照「我們太幸福了」

真的沒在怕！　科學家曝霍諾德「大腦構造」異於常人

趙露思素顏現身夜市擺攤！　曾喊：不當藝人就做這行

色阿公3度逞慾！孫女閨蜜驚醒嘴裡多一根

色龜師父拐女信徒獻身！完事諷：跟妳X很無聊

KTV唱歌慶生...台中女遭親爸性侵！驚醒崩潰：你知道我是你女兒嗎

工程師撿屍遭判刑妹子自曝「今年第3筆」

即／桃園回收車追撞釀7傷　78歲婦人身亡

採訪車撞銀行「駕駛曝光」　50萬交保

外籍男超速6次挨罰2萬5　「送達程序違法」全撤銷

即 ／貨車起步輾過買菜婦　臟器外露慘死

即／三立採訪車衝銀行釀10傷　將依過失傷害送辦

阿公猥褻孫女　還辯：沒剝奪你處女膜

台東晚間墜橋！16歲少年緊急送醫

獨／名嘴李正皓遭辣椒水攻擊　惡煞下場曝

醫美夫妻竊電挖比特幣　2員工判賠台電3348萬

33泰女藏艋舺賣肉　6人激戰當場被抄急抓內褲

超多人中招！LINE「1操作」害帳號被盜

近期LINE官方收到許多用戶回報帳號被盜，查看原因發現竟新的盜取LINE帳號手法。LINE表示，不肖人士以免費好康，例如遊戲虛寶為誘因，請用戶把LINE綁定指定的一組Apple或Google帳號，甚至還額外要用戶提供LINE簡訊認證碼，以及回傳LINE設定畫面來確認，若按照對方說法操作，LINE帳號就直接被盜走。

群組票選「社區毒瘤」女鄰居得最高票　判罰2萬

分手勾勾纏擾生活　基隆女「跟騷」前男友被判刑

分手勾勾纏擾生活　基隆女「跟騷」前男友被判刑

情侶討債砍人躲過判刑　塗車牌判拘

情侶討債砍人躲過判刑　塗車牌判拘

情侶吃Buffet「啃到蟑螂腳」酒店：是蝦子的

情侶吃Buffet「啃到蟑螂腳」酒店：是蝦子的

色阿公3度逞慾！孫女閨蜜驚醒嘴裡多一根

色龜師父拐女信徒獻身！完事諷：跟妳X很無聊

快訊／霍諾德攀台北101延期改明天！

KTV唱歌慶生...台中女遭親爸性侵！驚醒崩潰：你知道我是你女兒嗎

「愛的迫降」男主角原型過世！　台灣妻哀悼發文

工程師撿屍遭判刑妹子自曝「今年第3筆」

低溫、大雨雙特報齊發！4縣市恐跌破10度

即／桃園回收車追撞釀7傷　78歲婦人身亡

蹭「霍諾德爬101」翻車！　攀岩品牌：太離譜了

採訪車撞銀行「駕駛曝光」　50萬交保

攻頂101怎下來？霍諾德：搭電梯

快訊／霍諾德爬101延期！賈永婕首發聲

苗栗母女聽尾牙中獎神曲　隔天刮中100萬

陸男子SIM卡煉金術引熱議 一大把煉出191.73克...價值逾50萬元

霍諾德「給賈永婕看1畫面」絕不玩命　網驚：不是一般人

第一代少年股神「炒股撈7000萬」　1500萬交保

洪詩心疼父母⋯曝大伯已道歉　落淚：為什麼願意付出是缺愛？

三立採訪車撞進彰化銀行！「現場至少釀8傷」送醫搶救中

涉嫌拉尾盤炒7股撈數千萬　神秘大戶蕭漢森深夜移送北檢

33泰女藏艋舺賣肉「最嫩22歲」　6人激戰衝刺當場被抄急抓內褲

