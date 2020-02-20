「別人做生意、我們做公益」　東森永遠與農民站在一起

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東森與農民站在一起　王令麟：別人做生意、我們做公益

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▲半買半送！東購助農委會賣漁產 王令麟：別人做生意 我們做公益。(採訪撰稿／記者黃稜涵；攝影剪輯／記者謝盛帆)

東森購物開賣午仔魚、龍虎斑（圖／東森購物提供）

▲新冠肺炎疫情影響台灣農漁業外銷，東森購物董事長王令麟（左）率先響應農委會政策，並邀請農委會主委陳吉仲（中）、立法委員莊瑞雄（右）上電視購物，一起大力推廣農漁產品。（圖／東森購物提供）

記者洪菱鞠／台北報導

新冠肺炎疫情衝擊台灣農漁產外銷，東森購物董事長王令麟響應農委會政策，近期接連兩波強勢促銷力挺農漁產品，包括鳳梨釋迦、午仔魚、龍虎斑，皆在開賣後2小時狂賣上千組訂購數量，在電視購物、網路購物等通路創下銷售佳績，不過把業績擺一邊，王令麟說，「別人做生意，我們做公益」，更重要的是號召會員一起發揮愛心，幫助農漁民渡過難關。

東森購物長期與全體會員關心公益，尤其是和農民站在一起，當聽到農產品盛產過剩，迅速發揮通路力量與農委會展開合作，幫忙小農銷售，不讓他們的辛苦成果血本無歸。王令麟表示，只要有需要，東森購物全力配合政府政策，不計成本協助銷售，力挺在地農漁民不遺餘力，為社會盡心力。

▲▼ 農委會主委上東購促銷台東釋迦 。（圖／記者徐文彬攝）

▲千萬會員發揮團購力量下鳳梨釋迦，一開賣立即狂銷3萬台斤。（圖／記者徐文彬攝）

而近期關注到新冠肺炎疫情衝擊台灣農漁產外銷，王令麟率先下令響應農委會政策，透過東森旗下電視購物與購物網等多通路，分別推廣具產銷履歷的優質產品，2/13搶先開賣「台東綠寶石」鳳梨釋迦，當日秒殺熱銷超3,500組，平均每秒賣出7顆；2/20則促銷有「海味金鑽石」之稱的午仔魚、以及「珍珠龍膽」龍虎斑，一開賣即狂銷超過2,000組，兩小時熱賣8,000條魚，總重達3,000公斤。

不收取任何費用協助農產品行銷，東森幫農民拚內銷不只這一椿，過去就多次舉辦小農公益義賣，曾與新竹縣峨眉鄉合作銷售滯銷桶柑，訂購爆量到農會沒紙箱裝；得知雲林高麗菜產地價格崩跌，二話不說立即收購111噸高麗菜，全力搶救菜農，會員也用行動力挺，一口氣買了100組響應公益；聽聞屏東社福團體「慈惠善導書院」栽種鳳梨面臨盛產，恐影響收入來源以及照顧偏鄉弱勢兒少的基金來源時，東森隨即主動發起認購，並將所得將全數捐贈回饋。

▲東購高麗菜。（圖／品牌提供）

▲聽到高麗菜價崩盤，王令麟大聲號召會員發揮愛心搶救菜農，解決農民的困境。（圖／東森購物提供）

孩子課輔恐消失　屏東「慈惠善導書院」3萬顆鳳梨待收成出貨。（圖／翻攝善導書院臉書）

▲東森購物協助義賣屏東社福團體「慈惠善導書院」栽種的鳳梨，最後所得也全數捐贈回饋，支持小農也關懷弱勢學童。（圖／翻攝善導書院臉書）

農民靠天吃飯、栽種不易，收成好壞關係著整個家庭的生計，而一場風災、一場疫情，都有可能讓他們的整年辛勞化為零，或是面臨滯銷危機賣不出好價格。對此，王令麟指出，東森購物一直以來支持台灣在地農業，發揮取之社會、回饋社會的企業使命力挺相助，不僅幫小農們一把，還能讓消費者品嚐到在地好滋味，而未來將推廣更多優質農漁產品之外，東森也秉持「東森嚴選」的初衷與堅持，從產地直送，讓消費者買得安心有保障。

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