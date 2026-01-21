　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

萊爾富開出第2位「台積電股票」大獎　幸運兒只買1張就中

▲▼萊爾富開出第2位「台積電股東」大獎，幸運兒只買1張就中。（圖／業者提供）

▲萊爾富開出第2位「台積電股東」大獎，幸運兒只買1張就中。（圖／業者提供）

記者林育綾／台北報導

萊爾富推出馬年發財卡、福袋抽台積電與輝達股票活動，今（21）日下午3點於官方粉絲專頁「萊爾富超商 Hi-Life」進行第2次公開直播抽獎，順利抽出第2位「台積電股票」幸運得主。中獎編號為「0069731」，獎落新北市中和區「萊爾富北縣興南店」，依目前市值估算，獎項價值上看174萬元。

萊爾富今日直播過程中，主持人同步致電聯繫中獎者，對方起初語氣冷靜，在確認活動內容後，驚訝回應「真的嗎？」並表示自己僅登錄1張發財卡就中獎。

▼萊爾富開出第2位「台積電股東」大獎，幸運兒只買1張就中。（圖／業者提供）

▲▼萊爾富開出第2位「台積電股東」大獎，幸運兒只買1張就中。（圖／業者提供）

除了抽獎活動帶動討論熱度，萊爾富也同步推出5款新春限定鮮食，主打不必等到圍爐，在便利商店就能吃到應景年菜。其中包含蒲燒風味的「鰻魚飯」（售價139元）、象徵富貴的「豬腳飯」（售價139元），以及經典年菜「佛跳牆」（售價129元），內含排骨、香菇與芋頭，湯頭濃郁。另有暖胃的「牛肉湯餃」（售價99元）與台式風味「香腸蛋炒飯」（售價99元），滿足不同族群需求。

▲▼萊爾富開出第2位「台積電股東」大獎，幸運兒只買1張就中。（圖／業者提供）

▲萊爾富同步推出5款新春限定鮮食。（圖／業者提供）

萊爾富指出，即日起購買指定鮮食商品，搭配指定品項可現折10元，並建議可搭配樂法100%純果汁系列，作為餐食組合。另自即日起至2026年6月30日，持聯邦信用卡、金融卡，或以 HiPay、iPASS MONEY 綁定聯邦信用卡於萊爾富消費，享不限金額5%現折回饋（折抵金額以元為單位，元以下捨去）。活動詳情依聯邦信用卡公告為準。

★7-ELEVEN 新春美食

迎接農曆新年，7-ELEVEN多款鮮食同步換上新春包裝，從飯糰、便當、燴飯、義大利麵，到中式羹湯與水餃等品項，皆以吉祥寓意的新年賀詞設計登場，營造年節氛圍，滿足祭拜、團聚與日常用餐需求。

▲▼7-ELEVEN自1月21日起祭出一系列年節優惠與開運商品。（圖／業者提供）

▲7-ELEVEN祭出一系列年節優惠與開運商品。（圖／業者提供）

包括米其林必比登推薦名店「可口牛肉麵」合作推出「紅燒牛肉麵」，選用嚴選牛腱肉並以花椒爆牛油提升風味層次；新品「蕃茄蛋湯麵」則以家常蕃茄湯底搭配特製烘蛋，呈現酸甜口感。

另有選用輸日等級鰻魚製作的「日式蒲燒鰻圓形飯糰」，以及與晶華酒店聯名開發、主打海味的「富貴海皇羹」。年節祭祀需求方面，也推出象徵好彩頭的「馬上大吉雞腿便當」等應景商品。

熱食專區方面，全台指定門市「哈燒專櫃」同步供應現烤品項，包括「碳烤風味雞腿」與「重量級大雞排」，並於1月21日至2月3日推出指定商品「兩件半價」優惠。

7-ELEVEN自有品牌「天素地蔬」亦推出「金運獅子頭燴飯」，提供過年期間的蔬食選擇。甜點部分，推出「開心果奶霜菠蘿」、「開心果牛奶蛋糕」與「開心果千層塔」等新品，烘焙與甜點指定品項於1月21日至2月3日享「第二件省10元」優惠。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

01/19 全台詐欺最新數據

更多新聞
523 2 8067 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／北捷驚見高中生亮刀！旅客嚇壞
網傳地球8／12「失去重力7秒」將釀4千萬人死亡　NASA揭
台南女名醫突歇業一度失蹤　前婆婆代兒發聲：把她當菩薩考驗
快訊／「西門町地王」遭搜索！
直升機墜阿蘇火山口內　日國交省認定「航空事故」！
快訊／新增4檔飆股...明起「抓去關」！

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

汀士頓雪莉桶×年節餐桌　沉浸4D奶油風味　舉杯迎來團圓時刻

台式炸雞推時尚品牌聯名餐　麻辣鍋口味搭酸梅湯調酒

萊爾富開出第2位「台積電股票」大獎　幸運兒只買1張就中

早餐紅燈區曝光！「果醬吐司＋奶茶」根本地雷組合

全家合作UCC打造「阿里山咖啡」　期間限定「第2杯半價」

拿坡里烤雞組合「8塊特價199元」　新口味披薩買大送大

嗶出好彩頭！馬年必收財神票卡隨身護航　「馬上有錢」可愛應景

全聯「沖泡咖啡奶茶」買1送1　小時達滿額折100元

只有「恭喜發財」還不夠！網瘋白蘭氏刮卡100％中獎密技　喝健康也喝進好運氣

超商「買1送1」懶人包！泡麵飲料都有　暖暖包5折起

大陸「X型靈動眼神老師」爆紅！　陳土豆翻拍超魔性..全網跟著學

求來的獨子變討債惡魔　 蔥油餅夫妻75歲還在銅板養兒　逆子月拿4萬竟嫌少「藏刀早就想殺」

「貝克漢一家」完美全是演的？　長子撕破臉列5大控訴：被父母控制一輩子

動力火車嘉賓想邀「很紅的娜魯One」　擔心票房：部落的村民已經準備好

逆子成天打電玩！拿母給的錢買刀弒雙親　冷血到令人毛骨悚然

阿蘇直升機載2台灣乘客失聯　疑似墜落火山口畫面曝光

A-Lin再玩跨年哏！狂喊「喬山帶我走」　強調沒喝酒...下秒改口：只喝兩口XD

阿蘇觀光直升機起飛6分鐘失聯！　最後訊號「火山口附近消失」

獨／曹西平遺產超前部署！　三重48坪房2年前「便宜賣」吳男

豪宅餘屋「撐門面」有隱情！　30歲豪擲數億買房不眨眼？科技業、幣圈「少年股神」洗牌房市｜地產詹哥老實說完整版 EP293

汀士頓雪莉桶×年節餐桌　沉浸4D奶油風味　舉杯迎來團圓時刻

台式炸雞推時尚品牌聯名餐　麻辣鍋口味搭酸梅湯調酒

萊爾富開出第2位「台積電股票」大獎　幸運兒只買1張就中

早餐紅燈區曝光！「果醬吐司＋奶茶」根本地雷組合

全家合作UCC打造「阿里山咖啡」　期間限定「第2杯半價」

拿坡里烤雞組合「8塊特價199元」　新口味披薩買大送大

嗶出好彩頭！馬年必收財神票卡隨身護航　「馬上有錢」可愛應景

全聯「沖泡咖啡奶茶」買1送1　小時達滿額折100元

只有「恭喜發財」還不夠！網瘋白蘭氏刮卡100％中獎密技　喝健康也喝進好運氣

超商「買1送1」懶人包！泡麵飲料都有　暖暖包5折起

快訊／北捷驚見剪刀男！高中生「拿手上」發呆　旅客嚇壞急通報

美房價、利率持平　近4成房仲認為市場漸趨平衡

61歲夏靖庭全場唯一「連續做健腹輪」體力超狂！　私下寵2國小兒

卓榮泰喊辯論總預算　藍黨團直球對決：辦三場「三長對三長」

入住就送法老展門票！和逸台南西門館掀古埃及熱　親子化身小小考古學家

戴培峰首次用PitchCom好玩又期待　被推派錄音以中文為主

穿厚外套還是冷？冬季保暖祕訣：內層、中層、外層這樣穿最有效

台南女名醫突歇業一度失蹤　前婆婆代兒發聲：把她當菩薩考驗

26歲買下2450萬宅！女每天工作12至18小時圓夢　存錢秘訣曝光

快訊／「西門町地王」吳振隆遭檢調14路搜索　疑涉內線交易

【絕命畫面曝】20歲男重新橋超車釀禍　追撞女騎士害「斷頸亡」

消費熱門新聞

開運囤水也能抽黃金！

漢堡王「加碼優惠券」來了　6款套餐58折起再送雞塊

不被時間定義的名字　宋慧喬狀態巔峰！

超商「買1送1」懶人包！泡麵飲料都有　暖暖包5折起

全聯「沖泡咖啡奶茶」買1送1　小時達滿額折100元

拿坡里烤雞組合「8塊特價199元」　新口味披薩買大送大

超商抗寒優惠！發熱衣、奶茶買1送1

美式賣場過年掃貨必看！

戰酒黑金龍「馬年限定酒款」迎接2026強勢開局

快訊／肯德基「個人餐、薯條、咖啡」漲價！拼盤最多貴13元

萊爾富開出第2位「台積電股票」大獎

2026年貨必囤清單！美國No.1磷蝦油限時直降260元　年前最夯健康「隱藏版紅包」

達美樂「整隻大龍蝦」火山披薩開放預購　每組3888元限量500份

NET「石虎衣」遭控未授權使用

更多熱門

相關新聞

限今天！7-11拿鐵買2送2、全家咖啡第二杯10元

限今天！7-11拿鐵買2送2、全家咖啡第二杯10元

迎接周一陪上班族打氣，超商紛紛推出咖啡優惠！7-ELEVEN今（19）日限定「快樂咖啡日」，大杯特選拿鐵「買2送2」，同時還有365杯組合、1888元組合優惠，適合跟同事或親友團購；全家便利商店周一限定，指定咖啡「第二杯10元」。

超商新春禮盒「任選3件85折」　集結熊大兔兔、Kitty超過80款

超商新春禮盒「任選3件85折」　集結熊大兔兔、Kitty超過80款

超商周末優惠一次看！7-11發熱衣、零食買1送1　全家夯品5折起

超商周末優惠一次看！7-11發熱衣、零食買1送1　全家夯品5折起

快訊／萊爾富福袋抽出首位「台積電股票」得主　171.5萬元入袋

快訊／萊爾富福袋抽出首位「台積電股票」得主　171.5萬元入袋

超商連續5天「買1送1」懶人包

超商連續5天「買1送1」懶人包

關鍵字：

台積電股票萊爾富

讀者迴響

熱門新聞

獨／21歲女囚禁亡！父女最後對話曝

獨／曹西平遺產超前部署！　三重48坪房2年前「便宜賣」吳男

日警證實：直升機掉在「阿蘇火山口內」

12歲繼女被虐死　福建後母死刑處決了

蕾菈離婚4月爆秘戀瘋男晨灰！

新竹人妻病倒躺床　夫掀棉被性侵！她崩潰：進行愛情動作片的行為

「國中小、高中才放寒假」今又開學！學生崩潰了

韓國出境新規「一票被開行李箱檢查」　網驚：之前帶沒事

大兒重砲開撕　貝克漢首度現身！當場打破沉默了

前一天才示警「這檔ETF暴跌17%」　不敗教主：早就叫你跑

媽電子廠「老闆1句全被裁員」　林智群嗆：這才是掏空台灣

八點檔女星被查出不易受孕　突昏倒送醫「一驗懷孕了」

蕾菈親回「深夜進晨灰家」真相！

斑馬線上多3條白線　交通部早解答用途

別再繳費！3職業工會遭列黑名單　勞保局暫停給付

更多

最夯影音

更多
大陸「X型靈動眼神老師」爆紅！　陳土豆翻拍超魔性..全網跟著學

大陸「X型靈動眼神老師」爆紅！　陳土豆翻拍超魔性..全網跟著學
求來的獨子變討債惡魔　 蔥油餅夫妻75歲還在銅板養兒　逆子月拿4萬竟嫌少「藏刀早就想殺」

求來的獨子變討債惡魔　 蔥油餅夫妻75歲還在銅板養兒　逆子月拿4萬竟嫌少「藏刀早就想殺」

「貝克漢一家」完美全是演的？　長子撕破臉列5大控訴：被父母控制一輩子

「貝克漢一家」完美全是演的？　長子撕破臉列5大控訴：被父母控制一輩子

動力火車嘉賓想邀「很紅的娜魯One」　擔心票房：部落的村民已經準備好

動力火車嘉賓想邀「很紅的娜魯One」　擔心票房：部落的村民已經準備好

逆子成天打電玩！拿母給的錢買刀弒雙親　冷血到令人毛骨悚然

逆子成天打電玩！拿母給的錢買刀弒雙親　冷血到令人毛骨悚然

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

全聯美味堂快速上桌

全聯美味堂快速上桌

「文里補習班」開課啦！今天來開箱「全聯美味堂」！開箱各種派對美食～

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面