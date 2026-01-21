萊爾富開出第2位「台積電股票」大獎　幸運兒只買1張就中

▲萊爾富開出第2位「台積電股東」大獎，幸運兒只買1張就中。（圖／業者提供）

記者林育綾／台北報導

萊爾富推出馬年發財卡、福袋抽台積電與輝達股票活動，今（21）日下午3點於官方粉絲專頁「萊爾富超商 Hi-Life」進行第2次公開直播抽獎，順利抽出第2位「台積電股票」幸運得主。中獎編號為「0069731」，獎落新北市中和區「萊爾富北縣興南店」，依目前市值估算，獎項價值上看174萬元。

萊爾富今日直播過程中，主持人同步致電聯繫中獎者，對方起初語氣冷靜，在確認活動內容後，驚訝回應「真的嗎？」並表示自己僅登錄1張發財卡就中獎。

▼萊爾富開出第2位「台積電股東」大獎，幸運兒只買1張就中。（圖／業者提供）



除了抽獎活動帶動討論熱度，萊爾富也同步推出5款新春限定鮮食，主打不必等到圍爐，在便利商店就能吃到應景年菜。其中包含蒲燒風味的「鰻魚飯」（售價139元）、象徵富貴的「豬腳飯」（售價139元），以及經典年菜「佛跳牆」（售價129元），內含排骨、香菇與芋頭，湯頭濃郁。另有暖胃的「牛肉湯餃」（售價99元）與台式風味「香腸蛋炒飯」（售價99元），滿足不同族群需求。

▲萊爾富同步推出5款新春限定鮮食。（圖／業者提供）

萊爾富指出，即日起購買指定鮮食商品，搭配指定品項可現折10元，並建議可搭配樂法100%純果汁系列，作為餐食組合。另自即日起至2026年6月30日，持聯邦信用卡、金融卡，或以 HiPay、iPASS MONEY 綁定聯邦信用卡於萊爾富消費，享不限金額5%現折回饋（折抵金額以元為單位，元以下捨去）。活動詳情依聯邦信用卡公告為準。

★7-ELEVEN 新春美食

迎接農曆新年，7-ELEVEN多款鮮食同步換上新春包裝，從飯糰、便當、燴飯、義大利麵，到中式羹湯與水餃等品項，皆以吉祥寓意的新年賀詞設計登場，營造年節氛圍，滿足祭拜、團聚與日常用餐需求。

▲7-ELEVEN祭出一系列年節優惠與開運商品。（圖／業者提供）

包括米其林必比登推薦名店「可口牛肉麵」合作推出「紅燒牛肉麵」，選用嚴選牛腱肉並以花椒爆牛油提升風味層次；新品「蕃茄蛋湯麵」則以家常蕃茄湯底搭配特製烘蛋，呈現酸甜口感。

另有選用輸日等級鰻魚製作的「日式蒲燒鰻圓形飯糰」，以及與晶華酒店聯名開發、主打海味的「富貴海皇羹」。年節祭祀需求方面，也推出象徵好彩頭的「馬上大吉雞腿便當」等應景商品。

熱食專區方面，全台指定門市「哈燒專櫃」同步供應現烤品項，包括「碳烤風味雞腿」與「重量級大雞排」，並於1月21日至2月3日推出指定商品「兩件半價」優惠。

7-ELEVEN自有品牌「天素地蔬」亦推出「金運獅子頭燴飯」，提供過年期間的蔬食選擇。甜點部分，推出「開心果奶霜菠蘿」、「開心果牛奶蛋糕」與「開心果千層塔」等新品，烘焙與甜點指定品項於1月21日至2月3日享「第二件省10元」優惠。