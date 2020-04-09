東森購物3月買氣旺營收年增23%　王令麟：用心經營真情相挺

▲東森購物3月份業績再傳捷報，單月營收逾17億元，獲利年增率高達117%。東森購物董事長王令麟表示，東森購物善盡企業社會責任，疫情期間愛心不間斷，平台也將持續提供更優質的服務給消費大眾。（圖／東森購物提供）

記者洪菱鞠／台北報導

居家辦公帶動宅經濟商機，東森國際（2614）旗下轉投資東森購物，3月份業績再傳捷報，單月營收逾17億元，年增率高達23%，獲利年增率更高達117%，單月有效訂單量突破113萬件，與上月相比成長近9萬件。東森購物2020年第1季每股稅後純益（EPS）累計已達2.4元，超前穩定成長。

綜觀3月份表現，東森購物表示，以電話行銷、網路與電視購物3大通路最亮眼，與去年同期相比，網路獲利年增率高達202%，與上月相比更成長66%；電視購物獲利年增強勢成長128%、電話行銷則穩定成長123%，顯見多元通路經營政策奏效，從電視、MOD、網路、APP、電話行銷到型錄等均衡發展。

宅經濟發酵，東森購物第一季表現穩定成長，2020年1～3月獲利年增率高達105%，其中歸功於電話行銷、網路與電視3大通路均衡成長發展。第一季表現中，東森購物以電話行銷通路表現最亮眼，營收年增率達34%，獲利年增成長129%；網路通路營收YOY成長21%，獲利年增成長70%；此外受大環境影響，電視通路逆勢成長，綜觀第一季表現，營收年增率達11%，獲利更高達71%。

全民健康自主意識抬頭、防疫觀念提升，居家「宅生活」成為時下最潮代名詞，民眾在家購物消費比例增加，民生用品、保健食品、廚房家電與3C商品等成為採購項目。東森購物網觀察統計，3月份囤貨搶購潮帶動衛生紙、罐頭、泡麵等業績成長外，越來越多人追求天然原始的料理，食材的存放與保鮮更是重要課題，帶動「冷凍櫃」異軍突起成為消費者選購的家電商品，連帶提升料理機、點心機等電廚商品成長，3月食材料理機業績更大幅成長逾60%。

此外，東森電視購物3月份熱銷商品落在提升個人免疫力與環境清潔的防疫產品，前5名分別為送愛到部落蒲公英衛生紙、日本進口Fine名醫監製綠茶咖啡速孅飲、維盛發低溫烘培大粒南瓜籽、宮廷秘方仙楂烏梅降火祛濕茶與東森毛寶防蟎抗菌微米科技洗衣精。

疫情衝擊經濟，東森購物3月份率先攜手新北市政府推出「新北專區」，協助業者拓展虛擬通路商機，抗疫期間也持續響應農委會政策，並首度舉辦「會員守護日」，號召全體會員共助小農、挺醫護，董事長王令麟更霸氣提撥100萬元，選購在地優質農產品捐贈予前線醫護人員，東森購物電話行銷團隊也捐贈暢銷保健品與保養品物資，市值共1,216萬台幣，向國內醫護警消疫苗研發團隊與其家人致敬。

▲東森集團總裁王令麟（右）不捨一線醫護人員防疫的辛勞，提供價值3,000萬元東森自然美醫美級保養品，希望呵護他們疲憊的肌膚，由中華民國護理師護士公會全國聯合會理事長高靖秋（左）代表接受捐贈。

▲千萬會員發揮團購力量下鳳梨釋迦，一開賣立即狂銷3萬台斤。（圖／記者徐文彬攝）

東森購物多年來深耕在地、用心做會員經營，王令麟表示，東森購物善盡企業社會責任，讓疫情期間愛心不間斷，並持續關心每一位消費者，發揮取之社會、回饋社會的企業使命力挺相助，未來也將提供更多、更優質的服務給大眾，打造「最有溫度」的購物平台，用真情相挺、讓愛心不間斷。