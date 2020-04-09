　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

東森購物3月買氣旺營收年增23%　王令麟：用心經營真情相挺

免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

東森,王令麟（圖／東森購物提供）

▲東森購物3月份業績再傳捷報，單月營收逾17億元，獲利年增率高達117%。東森購物董事長王令麟表示，東森購物善盡企業社會責任，疫情期間愛心不間斷，平台也將持續提供更優質的服務給消費大眾。（圖／東森購物提供）

記者洪菱鞠／台北報導

居家辦公帶動宅經濟商機，東森國際（2614）旗下轉投資東森購物，3月份業績再傳捷報，單月營收逾17億元，年增率高達23%，獲利年增率更高達117%，單月有效訂單量突破113萬件，與上月相比成長近9萬件。東森購物2020年第1季每股稅後純益（EPS）累計已達2.4元，超前穩定成長。

綜觀3月份表現，東森購物表示，以電話行銷、網路與電視購物3大通路最亮眼，與去年同期相比，網路獲利年增率高達202%，與上月相比更成長66%；電視購物獲利年增強勢成長128%、電話行銷則穩定成長123%，顯見多元通路經營政策奏效，從電視、MOD、網路、APP、電話行銷到型錄等均衡發展。

宅經濟發酵，東森購物第一季表現穩定成長，2020年1～3月獲利年增率高達105%，其中歸功於電話行銷、網路與電視3大通路均衡成長發展。第一季表現中，東森購物以電話行銷通路表現最亮眼，營收年增率達34%，獲利年增成長129%；網路通路營收YOY成長21%，獲利年增成長70%；此外受大環境影響，電視通路逆勢成長，綜觀第一季表現，營收年增率達11%，獲利更高達71%。

全民健康自主意識抬頭、防疫觀念提升，居家「宅生活」成為時下最潮代名詞，民眾在家購物消費比例增加，民生用品、保健食品、廚房家電與3C商品等成為採購項目。東森購物網觀察統計，3月份囤貨搶購潮帶動衛生紙、罐頭、泡麵等業績成長外，越來越多人追求天然原始的料理，食材的存放與保鮮更是重要課題，帶動「冷凍櫃」異軍突起成為消費者選購的家電商品，連帶提升料理機、點心機等電廚商品成長，3月食材料理機業績更大幅成長逾60%。

此外，東森電視購物3月份熱銷商品落在提升個人免疫力與環境清潔的防疫產品，前5名分別為送愛到部落蒲公英衛生紙、日本進口Fine名醫監製綠茶咖啡速孅飲、維盛發低溫烘培大粒南瓜籽、宮廷秘方仙楂烏梅降火祛濕茶與東森毛寶防蟎抗菌微米科技洗衣精。

疫情衝擊經濟，東森購物3月份率先攜手新北市政府推出「新北專區」，協助業者拓展虛擬通路商機，抗疫期間也持續響應農委會政策，並首度舉辦「會員守護日」，號召全體會員共助小農、挺醫護，董事長王令麟更霸氣提撥100萬元，選購在地優質農產品捐贈予前線醫護人員，東森購物電話行銷團隊也捐贈暢銷保健品與保養品物資，市值共1,216萬台幣，向國內醫護警消疫苗研發團隊與其家人致敬。

▲▼ 東森捐自然美瑞昇保養品給醫護人員 。（圖／記者徐文彬攝）

▲東森集團總裁王令麟（右）不捨一線醫護人員防疫的辛勞，提供價值3,000萬元東森自然美醫美級保養品，希望呵護他們疲憊的肌膚，由中華民國護理師護士公會全國聯合會理事長高靖秋（左）代表接受捐贈。

▲▼ 農委會主委上東購促銷台東釋迦 。（圖／記者徐文彬攝）

▲千萬會員發揮團購力量下鳳梨釋迦，一開賣立即狂銷3萬台斤。（圖／記者徐文彬攝）

東森購物多年來深耕在地、用心做會員經營，王令麟表示，東森購物善盡企業社會責任，讓疫情期間愛心不間斷，並持續關心每一位消費者，發揮取之社會、回饋社會的企業使命力挺相助，未來也將提供更多、更優質的服務給大眾，打造「最有溫度」的購物平台，用真情相挺、讓愛心不間斷。

ET快訊
快訊／挖到大腿！　宜蘭羅東工地發現女性屍塊
今晚不用來了！酒店小姐補睡中驚醒…轉戰飯局妹　1小時損失3千
獨／武漢丈母娘瞞台灣女婿跳樓輕生　自責「是我害了你們！」
點這裡，留個言吧! FB Weibo
免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

不捨一線醫護防疫辛勞　王令麟捐3000萬自然美醫美級保養品

東森購物會員守護日單日業績破千萬　王令麟：百萬公益金助小農挺醫護

東森購物向台灣隊長致敬　不計成本捐贈超暖心千萬防疫禮

東森自然美防疫做好萬全準備　王令麟每10天親身體驗做見證

東森購物2月獲利成長24.6倍　王令麟：兩大堅持打造「最有溫度」購物平台

美容業最高規格消毒抗菌　東森自然美嚴格防疫守護健康

最成功的更生人企業家！王令麟力拼4年再創東森新巔峰　今年要創380億業績

鳳梨釋迦2小時大賣250萬、3500箱　王令麟：東森永遠與農民站在一起

王令麟助攻農委會　東森購物首賣鳳梨釋迦狂銷3萬台斤

EASY SHOP 收攤斷尾求生奏效！20間店低價出清客人狂上門

夫管嚴！老婆要帶「無袖背心」出國玩　吳尊傻眼太露：妳現在穿給我看

10歲童寫信寄口罩「保護部長」 陳時中感動笑回：台灣人很有心

高雄男上公車拒戴口罩吼：沒屁用 嗆「盡量叫警察」被霸氣司機攆下車

全球破141萬確診！川普譙WHO 拿美國經費卻「以大陸為中心」

勤洗手！PIKO太郎改編神曲《PPAP》 推出「防疫版」超洗腦：為和平祈禱

Amber害羞重現f(x)《Hot Summer》　看到11年前的自己：歐買尬我在幹嘛！

韓營遞狀聲請「終止韓國瑜罷免案」！王淺秋：Wecare博歹筊，賭輸就翻桌

女兒「手繪可愛插圖」介紹新冠病毒 中研院長中文配音！網大讚：超詳細

胖橘貓「捧10kg油肚理毛」舔不到 無助望遠方...爸嘆：牠有在減肥了

現成紙箱「對半切一刀」再利用　輕拉重組就變狹長包裝費省起來

EASY SHOP 收攤斷尾求生奏效！20間店低價出清客人狂上門

東森購物再挺小農　黃偉哲、謝龍介接力開賣台南關廟鳳梨

東森購物3月買氣旺營收年增23%　王令麟：用心經營真情相挺

不捨一線醫護防疫辛勞　王令麟捐3000萬自然美醫美級保養品

電商祭補貼推輔導方案　幫實體店家紓困轉型度過疫情寒冬

冰淇淋內竟然包鹹蛋黃！百年老店犁記跨界推鳳梨酥改良大福　超商吃得到

太夯！日本Switch停止出貨一週　台灣網購供貨暫不受影響

高鐵、桃捷減班　華泰名品城4／13起調整營業時間　中午才能入園

蒸口罩帶動電鍋銷量？　網購揭買氣好與一大原因有關

搶救口罩危肌大作戰！見習網美小吳實測揪好物

被譚德塞痛罵後台灣更紅了　蔡英文推特追蹤突破95萬

寧花7元省時！他想破頭「為何一堆排買口罩」　網曝心態：有活著的感覺

指揮中心下「八大行業」禁令！　有「男、女陪侍」酒店舞廳即起停業

南投國姓仁愛鄉9條農路巷道待修　縣長敲定斥資770萬元徹底改善

瑞士直擊》瑞士版「陳時中」不封城　引發法語區反彈

半夜聽到詭異聲！　他開燈看...倉鼠「逃獄到一半」扶牆裝沒事

中央宣布酒店舞廳暫停營業　黃偉哲：支持此類場所停止營業

守護台東零確診　社區關懷據點提倡長者防疫宣導

JHBL／民族火力展現單場98分　痛電普門笑擁2連勝

專訪／療癒犬≠治療犬！跨越語言被理解　解密你所不知道的療癒犬

下班後想運動…路上看到窄裙正妹！他衝上去把美臀當籃球抓

消費熱門新聞

日本Switch暫停出貨　台灣網購正常供貨

萌翻！奇奇蒂蒂絨毛杯套開賣了

華泰名品城4／13起中午才開

犁記跨界推鹹蛋黃冰淇淋大福

匠土司一週年！媽祖級女神來祝賀

不捨醫護辛勞　王令麟捐3千萬自然美保養品

EASY SHOP關閉20間店求自保

東森營收年增23%　王令麟：用心經營真情相挺

搶救危肌！見習網美小吳實測好物

電商祭補貼提供輔導服務　助實體店家轉型

Switch需求大增　日本二手價比新機還貴

10大乾拌麵排行　熱銷霸主單月狂賣4000包

EASY SHOP 收攤斷尾求生奏效！

黃子佼與孟耿如公開甜蜜婚紗照

更多熱門

相關新聞

黃偉哲以視訊方式出席行政院會

黃偉哲以視訊方式出席行政院會

新冠肺炎防疫總動員，行政院9日首度以視訊連線方式召開院會，台南市長黃偉哲響應中央新措施，在市府辦公室以視訊出席會議，與行政院蘇貞昌院長、各部會首長及六都市長一同與會，就防疫現況與經濟紓困等各項議題進行交流討論，黃偉哲特別強調，此視訊方式如果效果良好，未來說不定可以成為常態。

台中、新北發放津貼慰勞防疫人員台南呢？

台中、新北發放津貼慰勞防疫人員台南呢？

不捨醫護辛勞　王令麟捐3千萬自然美保養品

不捨醫護辛勞　王令麟捐3千萬自然美保養品

玉山銀行送簽名卡片向防疫人員致敬

玉山銀行送簽名卡片向防疫人員致敬

Switch拉貨旺宏3月營收創高

Switch拉貨旺宏3月營收創高

關鍵字：

東森國際東森購物電視購物王令麟小農宅經濟防疫抗疫

讀者迴響

發燒話題

志村健 武漢肺炎 N號房 劉真 捷運環狀線 口罩 梨泰院 WHO 尹衍樑 想見你 Kobe 王令麟 眼霜 反送中 唇筆 黃寶慧 地震 台北捷運廣告刊登 香港 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

傳台北酒店女公關確診！衛生局上門傻眼

譚德塞WHO記者會首度公開點名台灣

快訊／蔡英文邀請譚德塞訪問台灣：感受努力在歧視、孤立中走向世界

快訊／譚德塞痛罵台灣3分鐘　外交部700字反擊要求道歉

50萬有找！TOYOTA微型車特仕版

川普問「從哪來」陸東方衛視記者：台灣

新冠肺炎10大症狀！出現「1現象」應緊急就醫

譚德塞罵台灣！阿滴173字開譙：公X小

疫情哪國最安全？「榜首」旁皆為重災區

4款新iPhone規格、售價曝光

一覺醒來！盜版網pttplay、小鴨影音、momovod也關了

美女主播報新聞…「白色塗鴉衣」網看傻：沒穿吧

電梯遇酒醉妹「我住301」他帶回家好掙扎

沒了F4光環　朱孝天「結婚請不動人」

正義浪浪見狗被追咬　秒出手救援

更多

最夯影音

更多
夫管嚴！老婆要帶「無袖背心」出國玩　吳尊傻眼太露：妳現在穿給我看

夫管嚴！老婆要帶「無袖背心」出國玩　吳尊傻眼太露：妳現在穿給我看
10歲童寫信寄口罩「保護部長」 陳時中感動笑回：台灣人很有心

10歲童寫信寄口罩「保護部長」 陳時中感動笑回：台灣人很有心

高雄男上公車拒戴口罩吼：沒屁用 嗆「盡量叫警察」被霸氣司機攆下車

高雄男上公車拒戴口罩吼：沒屁用 嗆「盡量叫警察」被霸氣司機攆下車

全球破141萬確診！川普譙WHO 拿美國經費卻「以大陸為中心」

全球破141萬確診！川普譙WHO 拿美國經費卻「以大陸為中心」

勤洗手！PIKO太郎改編神曲《PPAP》 推出「防疫版」超洗腦：為和平祈禱

勤洗手！PIKO太郎改編神曲《PPAP》 推出「防疫版」超洗腦：為和平祈禱

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面