民生消費

全聯限時4天「吳郭魚49元」　愛買高麗菜只要19元

▲▼全聯吳郭魚49元。（圖／業者提供）

▲全聯吳郭魚「限時優惠49元」。（圖／業者提供）

記者林育綾／綜合報導

台灣鯛魚近來受到外銷環境影響，讓漁民面臨銷售挑戰，全聯力挺在地養殖漁業，今（23）日起至1月26日，限時4天在全聯、大全聯同步推出吳郭魚優惠，每尾原價75元，下殺66折，優惠價49元。

全聯表示，高品質的台灣鯛主要來自台南、嘉義兩大產地，鮮魚經去鱗、去腮、去肚處理，回家簡單清洗，即可料理，省時又便利，期望透過此次促銷帶動買氣，讓更多消費者以親民價格，品嚐在地美味，也協助穩定產銷，讓漁民的用心與努力能被看見。

▲▼全聯吳郭魚49元。（圖／業者提供）

▲全聯吳郭魚限時4天「優惠價49元」。（圖／業者提供）

有關外銷環境變化，先前受美國關稅政策影響，市場一度出現波動，隨著對台關稅15%拍板定案，不確定因素消失，原先預期台灣鯛（吳郭魚）外銷美國可望回溫；不過有第一線養殖漁民指出，實際產地端仍面臨多重壓力，包括去年高雄發生烏龍藥檢事件、進口魚片低價競爭，以及中國低價產品傾銷美國市場等因素交互影響，導致目前台灣鯛池邊價格已跌破成本。

有嘉義漁民表示，排隊等待收購時間長達3個月，魚越養越大，卻賣不出去，大規格魚隻反而成為負擔，呼籲政府應優先協助穩定內銷與產地價格，否則就算外銷環境改善，產業也恐難以承接後續機會。

●愛買量販高麗菜、白蘿蔔19元

▲▼愛買量販生鮮、進口水果限時優惠。（圖／業者提供）

▲愛買量販蔬菜19元。（圖／業者提供）

愛買量販近來祭出生鮮蔬菜、進口水果限時優惠，即日起至1月25日，台灣高麗菜1公斤、台灣白蘿蔔都只要19元，價格親民，售完為止。

即日起至1月31日，愛買同步推出「水果限時優惠活動」，包括日本的熊本草莓每箱（2盒）799元；熱賣的茂谷柑每袋75元；蜜富士蘋果每粒45元；韓國麝香葡萄每盒199元；智利櫻桃Jumbo半斤優惠價99元等。

台灣鯛魚吳郭魚超市量販全聯

