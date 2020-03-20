東森購物向台灣隊長致敬　不計成本捐贈超暖心千萬防疫禮

▲東森購物捐贈防疫物資，向辛苦的警消醫護、疫苗研發團隊與其家人致敬。（圖／東森購物提供）

記者洪菱鞠／台北報導

為了向守護全民健康的「台灣隊長」包括醫護警消、疫苗研發團隊與其家人致敬，東森購物電話行銷團隊精選目前通路最暢銷的保健品和保養品，邀請供應商共襄盛舉，不計成本全數捐贈予第一線醫護人員，希望能為他們及家人補充健康好體力、維持美麗好氣色，而此次贊助物資總金額高達新台幣1,216萬元。

東森購物表示，此次捐贈防疫物資包括東森自然美贊助的「自然美－瑞昇超逆齡賦活膠囊」及「東森自然美瑞昇超逆齡賦活膠囊」，東森自然美執行長林燕玲觀察到，女性醫護人員因長時間戴口罩，導致臉部肌膚變得容易乾癢、脫皮或泛紅，希望她們在辛苦工作之餘，也能收到讓肌膚保持最佳狀況的優質MIT保養產品，自然散發美麗好氣色。

東森購物也提到，另有東森健康生醫贊助的優適活「速威B群糖衣錠」，富含高單位B群，有助維持能量正常代謝、牛磺酸+肌醇，迅速補充能量，補足所需戰鬥力；華陀扶元堂生藥科技贊助「華陀IDP精華奶粉鑽石乳蛋白」、喬伊國際贊助「妍美会高純度褐藻糖膠健康防護強化膠囊」，有助增強體力，保持健康好元氣。此外，凡於3/16～4/30期間，至「東森購樂趣」FB粉專留言「防疫人員加油」，並私訊出示醫護/救護/消防相關工作證，即可立刻領取超暖心限量防疫禮，贈完為止，還可在東森購物享有專屬獨家限定優惠。

在新冠肺炎疫情影響下，民眾降低出門頻率，電商平台此時成為購物安全考量首選，東森購物電話行銷執行長紀坤傑指出，從疫情爆發開始，抗疫產品和保健食品等需求都非常大。東森購物始終秉持顧客至上的服務精神，除持續關心疫情現況，也積極配合政府政策，疫情期間因國內農漁產外銷受到衝擊，因此率先響應農委會協助開賣鳳梨釋迦、午仔魚與石斑魚力挺小農，另外也攜手新北市政府推出「新北專區」，幫業者拓展虛擬通路商機，更不斷精進服務品質，為台灣社會盡一份心力，也持續為所有會員帶來最愉悅舒適的購物體驗。

▲▼疫情期間，東森購物率先響應農委會政策，於旗下電視購物與購物網等通路大力促銷國內優質農漁產品，台東鳳梨釋迦一開賣立即狂銷3萬台斤，午仔魚與石斑魚2小時熱賣8,000條。（上圖／記者徐文彬攝、下圖／東森購物提供）