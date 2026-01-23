　
民生消費

超商新推「芭樂沾泰式酸辣醬」　東南亞人氣零食「第2件5折」

▲▼超商東南亞美食新品。（圖／業者提供）

▲7-ELEVEN 推出新品「就醬吃芭樂」。（圖／業者提供）

記者林育綾／綜合報導

芭樂不只能沾甘梅粉，7-ELEVEN 推出新品「就醬吃芭樂」，將清爽的芭樂切片搭上獨特「泰式酸辣醬」，1月26日起全台門市開賣。2月4日起還獨家引進馬來西亞經典童年零嘴「Super Ring東方芝士圈」，期間至3月17日，國際精品專櫃指定商品「任選第2件5折」。

▲▼超商東南亞美食新品。（圖／業者提供）

▲清爽的芭樂切片搭上獨特「泰式酸辣醬」。（圖／業者提供）

●東南亞專區「任選2件7折」

7-ELEVEN 觀察長銷冠軍以東南亞泡麵最受歡迎，位於廠辦商圈的門市業績最佳，進入冬季，特別強化泡麵、沖泡咖啡與零食等商品，人氣夯品像是「印尼營多炒麵」、「越南G7三合一即溶咖啡」、「菲律賓7D芒果乾」、「印尼garuda蒜味花生」等，即日起至2月3日「東南亞商品專區」任選2件7折起。

還有去年底全新推出「越式牛肉河粉（售價109元）」，越南直輸河粉，搭配川燙牛肉與高湯，另附檸檬汁增添道地風味，即日起至2月3日購買湯麵全品項，搭配CITY TEA奶茶、奶蓋系列飲品（含現萃茶/不可思議茶Bar），享單杯49元優惠。

▲▼超商東南亞美食新品。（圖／業者提供）

▲即日起至2月3日「東南亞商品專區」任選2件7折起。（圖／業者提供）

●國際精品專櫃「任選第2件5折」

7-ELEVEN「國際精品專櫃」持續擴大東南亞系列選品，觀察近年東南亞進口零食憑藉「重口味特色」與「旅遊回台必買伴手禮」形象，成為門市長銷人氣商品，帶動相關品類每年銷售成長約1到3成，導入品項也持續增加。

其中，泰國熱銷的「Bento辣味魷魚」（香蒜、香辣口味）年銷量近70萬包，越南Tan Tan系列「蒜辣花生」、「芥末青豆」、「蒜辣脆皮花生」等零食年銷量逾13萬瓶。

▲▼超商東南亞美食新品。（圖／業者提供）

▲2月4日起將獨家引進馬來西亞經典童年零嘴「Super Ring東方芝士圈」。（圖／業者提供）

2月4日起更獨家引進馬來西亞經典童年零嘴「Super Ring東方芝士圈」，主打香濃起司風味與圓圈造型。

2月4日至3月17日期間，國際精品專櫃推出指定商品「任選第2件5折」優惠。

★全家新品

全家便利商店繼10月掀起社群話題的「香香菜菜霜淇淋」後，再度推出話題性新品「辣味香菜雞肉義大利麵」，義大利麵品牌uno pasta以香菜獨有的清爽香氣為醬汁基底，佐甜紅椒粉醃製的鮮嫩匈牙利雞胸排，讓雞肉的溫和辣味，與麵體醬香交織，最後拌入炒香菜，增添清新尾韻，售價99元。

另有「香菜蝦蝦捲」，將粉紅色的甜菜根餅皮，包裹有機香菜、鮮美蝦仁、各色蔬菜，並以墨西哥紅醬勾勒出豐富層次，視覺呼應了過年的喜氣，售價65元。

▲▼全家開運美食。（圖／業者提供）

▲全家推出6款開運美食，再抽10萬元黃金。（圖／業者提供）

●開運鮮食新品

全家迎接農曆新年，將象徵富有、豐收與好運的食材入菜，推出6款開運鮮食。主打「鮑滿福氣中華燴麵」，以鮑魚、火腿與多樣蔬菜燴製，每份可吃到2顆鮑魚，售價99元；「蒜滷財運大吉腿油飯」以木桶油飯搭配蒜香滷雞腿，取「蒜」與「算」的諧音，寓意財運加分，售價129元。

便當與麵食也同步推出應景選擇，包括雙主菜設計的「福氣魚四喜開運便當」，搭配福氣魚與紅燒獅子頭，售價109元；以及象徵鴻運的「鴻運番茄湯麵」，售價99元。另有使用兩片鱈魚排製作的「黃金雙層鱈魚招財堡」，售價75元，滿足年節期間快速用餐需求。

圍爐代表食材烏魚子也推出便利新吃法。「紅運烏魚子紹興飯糰」將帶有紹興酒香的烏魚子包入飯糰內餡，售價52元。

01/21 全台詐欺最新數據

資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

東南亞美食就醬吃芭樂7-ELEVEN超商新品

