黃偉哲率隊視察KTV　要求落實實名制政策及加強宣導社交安全距離

記者林悅／台南報導

因應新冠肺炎COVID-19疫情發展，台南市長黃偉哲9日晚間即率市政府經發局、衛生局、警察局及消防局稽查小組共同視察中西區知名KTV視廳歌唱處所防疫措施，要求業者落實執行消費者「實名制」登記，並宣導保持社交安全距離。

▲台南市長黃偉率市府稽查小組共同視察中西區知名KTV視廳歌唱處所防疫措施，要求業者落實執行消費者「實名制」登記。（圖／記者林悅翻攝，下同）

黃偉哲指出，要求業者落實執行消費者「實名制」登記，以確保將來萬一有發生問題時，可以溯源管理，讓防疫加嚴加密，以保護民眾安全，並有效降低社區群聚感染風險，共同齊心對抗疫情。

市警二分局9日晚上規劃擴大臨檢暨居家檢疫稽查勤務，針對轄內人潮聚集視廳歌唱KTV、PUB等公眾出入場所，執行查察及守望勤務，以M-Police行動電腦盤查過濾進入場所之人員，如發現違反檢疫(隔離)措施民眾，將通報衛生單位採取重罰，最高可罰至新臺幣 100 萬元罰鍰。並請業者配合落實執行實名制登記政策，出入口測量體溫、所有人員進出配戴口罩、保持室內1.5公尺、戶外1公尺的社交距離，為避免防疫出現破口，希望業者善盡社會責任，「防疫工作大家一起來！」

市警二分局籲請市民在國內防疫關鍵時刻，應儘量避免涉足人潮聚集、密閉空間及易造成群聚感染的營業場所，出門配戴口罩、勤洗手、量體溫，做好基本防疫工作，以降低遭到感染的風險，全民一起攜手渡過防疫期，以有效防堵新型冠狀肺炎持續傳染擴散。

中央流行疫情指揮中心9日宣布，為維護民眾健康，全台酒店、舞廳即日起全面停止營業。;台南市警五分局規劃擴大臨檢，由五分局長陳錦文率警力20餘名執行，北區萬象舞廳、鉑金會館、Ｈ會館等3 家大型夜店主動配合中央防疫政策即起暫停營業，週邊寂靜與昔日霓虹閃爍迥異，顯見疫情嚴竣。執勤員警均穿戴口罩、手套等防護裝備，同時利用M-POLICE小電腦查詢是否有居家隔離者趴趴走，所幸均未發現有違規者。

▲市警五分局長陳錦文率警力執行擴大臨檢，北區萬象舞廳、鉑金會館、Ｈ會館等3 家大型夜店，主動配合中央防疫政策即起暫停營業。（圖／記者林悅翻攝）



五分局長陳錦文表示，警方將持續針對特種營業場所及外籍人士經常聚集之場所加強臨檢查察，以有效防堵疫情，為避免夜店成防疫破口，勸請業者共體時艱主動暫停營業，為防疫工作盡一份心力。

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