民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

超商連續5天「買1送1」懶人包！泡麵飲料5折起、生活用品下殺

▲超商保濕潤唇蜜「買1送1」。（圖／業者提供）

記者林育綾／綜合報導

因應低溫，超商紛紛推出保暖商品優惠，同時全家、萊爾富即日起至1月25日還有連續5天，祭出飲料、零食、能量飲、泡麵等「買1送1」，7-ELEVEN也有發熱衣、保濕唇蜜等買1送1。

★7-ELEVEN

7-11 即日起至3月3日多項保暖商品優惠，「小白兔暖暖包」（手握式／貼式）任選「第2件5折」；「韓國大邦大容量暖暖包」2件88元，1月30日至2月1日單件特價39元。

▲暖暖包優惠。（圖／業者提供）

UNIDESIGN輕暖發熱衣（原價499元）指定品項「買1送1」，另有Injoyyi保濕潤唇蜜（原價129元），即日起至3月3日「買1送1」。

▲▼全家便利商店推出「普發三重奏」優惠。（圖／業者提供）

▲全家會員限定，指定咖啡「任選2件特價89元」。（圖／業者提供）

★全家

全家1月21日至1月25日推出「會員限定」優惠。咖啡與茶飲方面，Let’s Café特大經典美式、經典拿鐵，冰熱不限，祭出「任選2件特價89元」，金門高粱酒香檸凍美式同樣「2件89元」；Let’s Tea特大仙女醇奶茶「第2杯10元」。

冰品與即食點心同步促銷，Famiice霜淇淋不限口味（不含阿芙佳朵、喝的霜淇淋）「加10元多1件」，杜老爺特級冰淇淋甜筒「加10元多1件」，PowerBOMB爆能能量飲料「買1送1」。DYDO日式拿鐵咖啡「買1送1」，兩件特價39元。

零食方面，M&M’S迷你巧克力「加10元多1件」、盛香珍微笑河馬餅巧克力風味、草莓巧克力風味「任選加5元多1件」、盛香珍指定品項「買1送1」、士力架指定品項「任選加10元多1件」。

食品部分，味味一品麻辣臭豆腐麵「買1送1」，福樂一番鮮全脂鮮乳936ml為「2件149元」，桂格活靈芝菌絲體滋補液則原價69元，下殺至「單件特價49元」。

民生用品方面，FamiCollection三層絲柔抽取式衛生紙原價840元，活動期間「單件特價279元」。

▼全家會員限定優惠。（圖／業者提供）

▲▼超商優惠。（圖／業者提供）

★萊爾富

萊爾富於1月21日至1月25日推出「限時殺5日」優惠，農心辛拉麵辣白菜風味、日清合味道香辣海鮮杯麵皆推出「買1送1」；金車漢寶越式河粉（牛肉／雞肉口味）與日清合味道原味系列（海鮮／鮮蝦）「任選買1送1」。

飲料與酒品同步下殺，貝納頌海鹽焦糖風味拿鐵290ml為「2件50元」，原萃冷萃蜜香紅茶450ml祭出「買1送1」。微醉白葡萄沙瓦雞尾酒350ml、強冽-196°C調酒系列（雙重葡萄、雙重檸檬、無糖雙重檸檬350ml）皆推出「買2送1」。冰品方面，杜老爺摩摩喳喳甜筒推出「買1送1」。

女性生活用品，靠得住抑菌好眠褲L號2片裝，原價118元，活動期間「單件特價39元」。

▼萊爾富限時優惠。（圖／業者提供）

▲▼超商優惠。（圖／業者提供）

美式賣場過年掃貨必看！挺立新上市「高鈣＋K2」新配方幫助引鈣入骨*　骨骼肌肉雙效⁺守護30＋行動力

不被時間定義的名字　宋慧喬狀態巔峰！接下保柔緹仿生玻尿酸代言引熱議

「特力屋」即起上線Uber Eats！　千項商品最低43折起

肯德基原味蛋撻「超極酥」上市　感謝回饋「蛋撻買一送一」個人餐享1元蛋撻

漢堡王「加碼優惠券」來了　6款套餐58折起再送雞塊

NET「石虎衣」遭控侵權惹議！官方認疏失：已全面下架

電商公布年度熱銷年菜　老字號名店稱王、佛跳牆持續霸榜最對味

超商發熱衣、奶茶買1送1　新品「甜甜圈炸雞堡」亮相

美式賣場過年掃貨必看！挺立新上市「高鈣＋K2」新配方幫助引鈣入骨*　骨骼肌肉雙效⁺守護30＋行動力

不被時間定義的名字　宋慧喬狀態巔峰！接下保柔緹仿生玻尿酸代言引熱議

「特力屋」即起上線Uber Eats！　千項商品最低43折起

肯德基原味蛋撻「超極酥」上市　感謝回饋「蛋撻買一送一」個人餐享1元蛋撻

漢堡王「加碼優惠券」來了　6款套餐58折起再送雞塊

NET「石虎衣」遭控侵權惹議！官方認疏失：已全面下架

電商公布年度熱銷年菜　老字號名店稱王、佛跳牆持續霸榜最對味

超商發熱衣、奶茶買1送1　新品「甜甜圈炸雞堡」亮相

快訊／肯德基「個人餐、薯條、咖啡」漲價！拼盤最多貴13元

TWICE志效愛戴23萬勞力士　招牌綠面錶絕配休閒穿搭

觀光署揭國旅房價「已下降6元」　Cheap酸爆：再貼4元可買茶葉蛋

今晚最冷探6℃　下波變天時間曝

道奇簽下塔克引爆反彈　MLB老闆們將力推「薪資上限」

高院院長高金枝　擬接司法院秘書長

當莫莉助理餵貓還要「安撫她爸媽」！爆職場內幕：每件事都壓我身上

賓士「全新8人座MPV」VLE今年問世！不吃油主打豪華大空間

美容集團險害命　女律師體驗「地獄級疼痛」差點往生

1月21日星座運勢／巨蟹、天蠍快樂談情說愛　水瓶事業旺興

跨黨派通過！　美撥款委員會：應川普要求撥365億挺台防衛

【長大了不能跟媽媽睡】女兒靈魂拷問爸爸：為什麼你可以？

大陸「X型靈動眼神老師」爆紅！　陳土豆翻拍超魔性..全網跟著學

大陸「X型靈動眼神老師」爆紅！　陳土豆翻拍超魔性..全網跟著學
求來的獨子變討債惡魔　 蔥油餅夫妻75歲還在銅板養兒　逆子月拿4萬竟嫌少「藏刀早就想殺」

求來的獨子變討債惡魔　 蔥油餅夫妻75歲還在銅板養兒　逆子月拿4萬竟嫌少「藏刀早就想殺」

「貝克漢一家」完美全是演的？　長子撕破臉列5大控訴：被父母控制一輩子

「貝克漢一家」完美全是演的？　長子撕破臉列5大控訴：被父母控制一輩子

逆子成天打電玩！拿母給的錢買刀弒雙親　冷血到令人毛骨悚然

逆子成天打電玩！拿母給的錢買刀弒雙親　冷血到令人毛骨悚然

阿蘇直升機載2台灣乘客失聯　疑似墜落火山口畫面曝光

阿蘇直升機載2台灣乘客失聯　疑似墜落火山口畫面曝光

