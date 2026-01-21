超商連續5天「買1送1」懶人包！泡麵飲料5折起、生活用品下殺

▲超商保濕潤唇蜜「買1送1」。（圖／業者提供）

記者林育綾／綜合報導

因應低溫，超商紛紛推出保暖商品優惠，同時全家、萊爾富即日起至1月25日還有連續5天，祭出飲料、零食、能量飲、泡麵等「買1送1」，7-ELEVEN也有發熱衣、保濕唇蜜等買1送1。

★7-ELEVEN

7-11 即日起至3月3日多項保暖商品優惠，「小白兔暖暖包」（手握式／貼式）任選「第2件5折」；「韓國大邦大容量暖暖包」2件88元，1月30日至2月1日單件特價39元。

▲暖暖包優惠。（圖／業者提供）

UNIDESIGN輕暖發熱衣（原價499元）指定品項「買1送1」，另有Injoyyi保濕潤唇蜜（原價129元），即日起至3月3日「買1送1」。

▲全家會員限定，指定咖啡「任選2件特價89元」。（圖／業者提供）

★全家

全家1月21日至1月25日推出「會員限定」優惠。咖啡與茶飲方面，Let’s Café特大經典美式、經典拿鐵，冰熱不限，祭出「任選2件特價89元」，金門高粱酒香檸凍美式同樣「2件89元」；Let’s Tea特大仙女醇奶茶「第2杯10元」。

冰品與即食點心同步促銷，Famiice霜淇淋不限口味（不含阿芙佳朵、喝的霜淇淋）「加10元多1件」，杜老爺特級冰淇淋甜筒「加10元多1件」，PowerBOMB爆能能量飲料「買1送1」。DYDO日式拿鐵咖啡「買1送1」，兩件特價39元。

零食方面，M&M’S迷你巧克力「加10元多1件」、盛香珍微笑河馬餅巧克力風味、草莓巧克力風味「任選加5元多1件」、盛香珍指定品項「買1送1」、士力架指定品項「任選加10元多1件」。

食品部分，味味一品麻辣臭豆腐麵「買1送1」，福樂一番鮮全脂鮮乳936ml為「2件149元」，桂格活靈芝菌絲體滋補液則原價69元，下殺至「單件特價49元」。

民生用品方面，FamiCollection三層絲柔抽取式衛生紙原價840元，活動期間「單件特價279元」。

▼全家會員限定優惠。（圖／業者提供）

★萊爾富

萊爾富於1月21日至1月25日推出「限時殺5日」優惠，農心辛拉麵辣白菜風味、日清合味道香辣海鮮杯麵皆推出「買1送1」；金車漢寶越式河粉（牛肉／雞肉口味）與日清合味道原味系列（海鮮／鮮蝦）「任選買1送1」。

飲料與酒品同步下殺，貝納頌海鹽焦糖風味拿鐵290ml為「2件50元」，原萃冷萃蜜香紅茶450ml祭出「買1送1」。微醉白葡萄沙瓦雞尾酒350ml、強冽-196°C調酒系列（雙重葡萄、雙重檸檬、無糖雙重檸檬350ml）皆推出「買2送1」。冰品方面，杜老爺摩摩喳喳甜筒推出「買1送1」。

女性生活用品，靠得住抑菌好眠褲L號2片裝，原價118元，活動期間「單件特價39元」。

▼萊爾富限時優惠。（圖／業者提供）