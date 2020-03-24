東森購物會員守護日單日業績破千萬　王令麟：百萬公益金助小農挺醫護

▲東森購物董事長王令麟宣布提撥100萬元公益金，並與農委會再次聯手，將選購台灣優質農產贈予前線醫護人員。（圖／東森購物提供）

記者洪菱鞠／台北報導

體恤前線辛勞的醫護人員，支持台灣在地的優質農產，東森購物21日首度在47頻道推出「會員守護日」特別活動後，全體會員一起集氣做愛心，當日業績衝破千萬大關，東森購物董事長王令麟也宣布提撥100萬元公益金，再次與農委會強強聯手，選購台灣優質農產贈予前線醫護人員。

東森購物長期關心公益，特別規劃「會員守護日」活動，接連24小時不斷電，不僅動員多位購物專家輪番上陣，更霸氣提撥銷售額10%作為公益金，以實際行動幫助小農、力挺醫護。

東森購物表示，統計「會員守護日」當日營業額破千萬，足見長期投入公益、關心地方小農的斐然成果，董事長王令麟為感謝全體會員的支持與鼓勵，並向所有醫護人員致上最深的敬意，東森購物將提撥100萬元作為公益金，助小農、挺醫護。

▲農委會主委陳吉仲與東森購物一起助小農、挺醫護。（圖／東森購物提供）

在新冠肺炎疫情期間，東森購物2月率先響應農委會政策開賣農漁產，達成午仔魚、石斑魚組合完銷2,000組的好成績，台東綠寶石「鳳梨釋迦」在開賣當日迅速秒殺3,500組，並帶動台東產地價格上漲；3月則攜手新北市政府推出「新北專區」，協助業者拓展虛擬通路商機，不斷精進服務品質、善盡企業社會責任，東森購物電話行銷團隊更捐贈暢銷保健品與保養品物資市值共1,216萬台幣，向國內醫護警消疫苗研發團隊與其家人致敬。

▲▼疫情期間，東森購物率先響應農委會政策，於旗下電視購物與購物網等通路大力促銷國內優質農漁產品，台東鳳梨釋迦一開賣立即狂銷3萬台斤，午仔魚與石斑魚2小時熱賣8,000條。（上圖／記者徐文彬攝、下圖／東森購物提供）

東森購物秉持「最有溫度」的服務精神，持續關心公益，3月27日（五）11:20將於47頻道將再次攜手屏東善導書院開賣「愛心希望鳳梨」，再次邀集全體會員讓愛心不間斷，共同為台灣盡一份心力，東森購物也持續為所有會員帶來最愉悅舒適的購物體驗。

東森購物多年來用心經營、創新求變，與千萬會員相伴相挺，始終貫徹「東森嚴選」與「客戶高滿意度」兩大堅持，以實際行動地回饋社會，20年來創造消費者高度的品牌信賴感。東森購物持續關心每一位消費者，發揮取之社會、回饋社會的企業使命力挺相助，並持續提供更多、更好的服務給消費大眾，打造「最有溫度」的購物平台。

