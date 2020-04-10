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農特產品第3彈強推「台南好鬆」　黃偉哲自肥說：拍完都是我的

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記者林悅／台南報導

繼「台南好麵」、「台南好罐軍」之台南農特產品企銷秀後，台南市長黃偉哲在其臉書推出第3彈「台南好鬆」系列，由黃偉哲親自介紹台南出產的各式肉鬆=素肉鬆，黃偉哲強調，不要問他哪個農會的「鬆」好吃？因「台南好鬆」通通好呷到凍未條！

▲繼「台南好麵」、「台南好罐軍」之台南農特產品企銷秀後，台南市長黃偉哲在其臉書推出第3彈「台南好鬆」系列。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲繼「台南好麵」、「台南好罐軍」之台南農特產品企銷秀後，台南市長黃偉哲在其臉書推出第3彈「台南好鬆」系列。（圖／記者林悅翻攝，下同）

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▲繼「台南好麵」、「台南好罐軍」之台南農特產品企銷秀後，台南市長黃偉哲在其臉書推出第3彈「台南好鬆」系列。（圖／記者林悅翻攝，下同）

黃偉哲在臉書「偉哲吃好料報你知」時間中，表示防疫在家吃的輕鬆，這次要大力推薦「台南好鬆」！一絲一絲的蓬鬆肉絲，有很高的營養價值。肉鬆、魚鬆是台式餐點中不可或缺的存在，不論拌飯、配粥或夾饅頭，美食風味度都會直線上升！

▲繼「台南好麵」、「台南好罐軍」之台南農特產品企銷秀後，台南市長黃偉哲在其臉書推出第3彈「台南好鬆」系列。（圖／記者林悅翻攝，下同）

黃偉哲特別介紹下營鵝肉鬆，他說鵝肉很貴的喔，但鵝肉鬆真的非常好吃，還有來自七股、北門、將軍、區漁會、漁權會的虱目魚酥，酥脆口感都讓人回味無窮。還有隨身個人包，小包裝方便攜帶，通勤也能快速加料，吃得營養又健康。吃素的好朋友也有「牛蒡香鬆」、「毛豆香鬆」可享用，鬆脆香軟、易於消化。還有雞肉鬆，黃偉哲說，真的很好吃，拍完這「些好鬆都是我的」！

▲繼「台南好麵」、「台南好罐軍」之台南農特產品企銷秀後，台南市長黃偉哲在其臉書推出第3彈「台南好鬆」系列。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲繼「台南好麵」、「台南好罐軍」之台南農特產品企銷秀後，台南市長黃偉哲在其臉書推出第3彈「台南好鬆」系列。（圖／記者林悅翻攝，下同）

網友對黃偉哲市長大力推銷台南農特產品也十分肯定支持，網友說：「可以這樣賣了又賣！屏東潘市長都跟不上您的腳步了！」、「稀飯配魚鬆是我的最愛」、「這不只是一頓飯」、「當了市長後，很難瘦」、「看市長吃好像很好吃」、「原來有鵝肉鬆，台南人又長知識了」、「市長先生！臉愈來愈圓！台南市愈來愈旺！讚！」…。

▲繼「台南好麵」、「台南好罐軍」之台南農特產品企銷秀後，台南市長黃偉哲在其臉書推出第3彈「台南好鬆」系列。（圖／記者林悅翻攝，下同）

許多網友都關心黃偉哲的身材問題，黃偉哲則霸氣地說：「如果台南會因為我的圓變旺的話，我可能會放縱自己一直這樣圓下去」。

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台南農特產品台南好鬆黃偉哲

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