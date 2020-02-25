美容業最高規格消毒抗菌　東森自然美嚴格防疫守護健康

▲為加強防疫，東森自然美全面執行每周環境徹底消毒。（圖／東森自然美提供，以下同）

記者洪菱鞠／台北報導

新冠肺炎疫情持續擴散，為加強防疫，東森自然美與專業病媒防治公司合作，以美容SPA業界防疫最高等級，全面執行每周環境徹底消毒，將顧客的安全放在第一位。此外，東森自然美各直營美容中心，不但要求全員配戴口罩、固定酒精消毒、一人一套專屬護膚療程及拋棄式備品，使用完立即更新，提供安心安全的服務。

為做好防疫準備，東森自然美表示，已與永大專業消毒公司合作，全面執行每周環境徹底消毒，並針對旗下直營美容中心、生技研發中心、東森自然美培訓中心，以及企業總部之辦公室等公共空間、護膚室、衛浴設備等，全面性進行清潔與消毒。

▲東森自然美各直營美容中心要求全員配戴口罩，並做好環境清潔與消毒工作。

東森自然美指出，該公司使用美國環保署（EPA）及美國食品藥物檢驗局（FDA）核可之全方位多功能殺菌劑，針對病毒、細菌、黴菌等有快速及有效的消毒效果，確保所有進入東森自然美進行美容護膚、紓壓保養的顧客與現場服務的員工，都享有絕對安心、安全又舒適的環境。

東森自然美長期用科技引領、專業檢測、用心服務，堅持以「人證、物證、科學做見證」的經營理念。面對現在抗疫的艱困時局，依然堅守岡位，並以最高規格的消毒、清潔程序把關每道流程，不斷強化服務與消費者體驗，滿足所有愛美女性對於保養的需求與期待，站穩華人第一美妝領導品牌地位。

▲為做好防疫，每個細節都不能馬虎，將顧客的安全放在第一位。