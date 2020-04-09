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不捨一線醫護防疫辛勞　王令麟捐3000萬自然美醫美級保養品

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▲▼ 東森捐自然美瑞昇保養品給醫護人員 。（圖／記者徐文彬攝）

▲東森集團總裁王令麟(右3)不捨一線醫護人員防疫的辛勞，提供價值3,000萬元東森自然美醫美級保養品，希望呵護他們疲憊的肌膚，由中華民國護理師護士公會全國聯合會理事長高靖秋(左3)代表接受捐贈。捐贈儀式出席者還包括：東森購物電話行銷部執行長紀坤傑(左1)、護理師公會秘書長曾修儀(左2)、東森自然美執行長林燕玲(右2)、陸瑜民(右1)。（圖／記者徐文彬攝）

記者洪菱鞠／台北報導

用行動力挺一線醫護人員，東森集團總裁王令麟親率旗下東森自然美，精選目前通路最暢銷的醫美級保養品「瑞昇深層保濕舒敏精華乳」，提供總計1萬瓶、價值3,000萬元，予前線辛勞的醫護人員呵護肌膚，並於9日親自出席捐贈儀式，由中華民國護理師護士公會全國聯合會理事長高靖秋代表全台護理人員接受捐贈。

新冠肺炎疫情影響全球，也影響了民眾的生活，台灣防疫有目共睹，其中最重要的是有一群抗疫英雄站在前線守護全民健康，而他們的辛苦讓王令麟看了感觸極深，他說，最近從新聞中看到醫護人員拿下N95口罩後，臉上的疲憊憔悴，除了訴說他們工作的辛勞，很多人因為長時間戴口罩、臉上佈滿口罩勒痕，令人覺得感動也很不捨。尤其想到母親生前受到醫護人員長時間的細心照料，讓王令麟特別感念於他們的付出，現場忍不住一度哽咽。

▲▼東森總裁王令麟關懷最前線防疫醫護，提供自然美護膚產品，呵護醫護警消疲憊肌膚。（圖／謝盛帆攝）

▲想到母親生前受到醫護人員細心照料，王令麟對於醫護人員的辛苦感觸極深，一度哽咽。（圖／記者謝盛帆攝）

王令麟說，在疫情最辛苦的時刻，企業界更應該支持政府防疫工作，一起攜手守護台灣，給予投入守護的人員愛心和關心，因此東森盡企業社會責任分享好的產品，讓醫護人員努力工作之餘，也不要傷害皮膚，此次代表東森自然美捐贈40年來最好的保養品，也就是瑞昇深層保濕系列產品，過去都是在醫美生技做修護保養使用，希望能呵護他們的肌膚，同時溫暖他們的心。

▲▼ 東森捐自然美瑞昇保養品給醫護人員 。（圖／記者徐文彬攝）

▲高靖秋理事長（左）稱許東森集團總裁王令麟注意到護理人員肌膚的傷害，真是非常細心又有心的企業家。（圖／記者徐文彬攝）

高靖秋指出，民眾戴一般或外科口罩即可，但醫護人員面對確診個案時得戴上N95口罩，而N95必須密合戴著，長時間下來很不舒服之外，還會壓迫皮膚造成壓痕、壓傷，甚至造成過敏，對肌膚傷害很大。由於醫護人員有97%為女性，對於王令麟總裁用行動支持，提供非常實用的保養品照顧他們，相信前線醫護收到後都會感受到這份用心，全聯會官網也會把相關訊息公告給所有會員。

▲▼東森總裁王令麟關懷最前線防疫醫護，提供自然美護膚產品，呵護醫護警消疲憊肌膚。（圖／記者湯興漢攝）

▲即日起，凡購買「東森自然美-瑞昇深層保濕舒敏精華乳」組合，東森自然美即捐出一瓶市價3,080元的「瑞昇深層保濕舒敏精華乳」。（圖／記者湯興漢攝）

東森也號召千萬會員一起關懷前線辛勞的醫護人員，即日起，凡購買「東森自然美-瑞昇深層保濕舒敏精華乳」組合，東森自然美即捐出一瓶市價3,080元的「瑞昇深層保濕舒敏精華乳」，買越多捐越多；一線醫護人員到「東森購樂趣」FB粉專留言「回歸自然美麗❤與你同心抗疫」，並私訊小編相關工作證件（實名制），即可獲得「東森自然美-瑞昇深層保濕舒敏精華乳」好禮。

除了東森自然美，東森購物電話行銷團隊日前也精選通路最暢銷的保健品和保養品，邀請供應商共襄盛舉，不計成本全數捐贈予第一線醫護人員，希望能為他們及家人補充健康好體力、維持美麗好氣色，贊助物資總金額高達新台幣1,216萬元。


疫情期間，東森購物率先響應農委會政策，於旗下電視購物與購物網等通路大力促銷國內優質農漁產品，農委會主委陳吉仲(中)、立委莊瑞雄都到場站台創下佳績，台東鳳梨釋迦一開賣立即狂銷3萬台斤，午仔魚與石斑魚2小時熱賣8,000條。（資料照／東森購物提供）

由於疫情衝擊各行業，很多弱勢團體在行銷方面產生困難，東森在2月份也率先推出《東森農場》力挺在地小農特別企劃，幫助農民度過疫情難關，農委會主委陳吉仲也特別親自上購物台一起推銷農產，創下鳳梨釋迦熱銷逾3,500組、嚴選產銷履歷養殖午仔魚及龍虎斑開賣兩小時內狂賣超過2,000組，展現輝煌成績，而台南市長黃偉哲也預計於4/10（五）上購物台銷售鳳梨，5月份則是請來花蓮縣長幫忙賣西瓜。另外，東森也攜手新北市政府推出「新北專區」，幫業者拓展虛擬通路商機。

此外，新冠肺炎疫情持續擴散，為加強防疫，東森自然美各直營美容中心不但要求全員配戴口罩、固定酒精消毒，也以美容業最高規格進行消毒抗菌，嚴格防疫守護顧客健康，每5天請專業消毒公司進行全店消毒；平時員工及顧客觸碰過的地方，也再次使用酒精擦拭；當日員工及所有入店顧客皆需量體溫及手部消毒；一人一套專屬療程拋棄式備品，使用完立即更新；全員全程配戴口罩，服務顧客前也會再次清潔手部，提供安心安全的服務。

東森自然美採最高規格防疫，讓消費者在防疫期間安全享受美麗的權益。(圖／記者謝婷婷攝)

►「別人做生意、我們做公益」　東森永遠與農民站在一起
►2小時熱賣8000條！東森王令麟力促「海味金鑽石」午仔魚　陳吉仲大秀廚藝
►鳳梨釋迦2小時大賣250萬、3500箱　王令麟：東森永遠與農民站在一起
►向醫護人員致敬！王令麟：東森集團捐贈千萬防疫禮

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