　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

超商周末優惠懶人包！7-11咖啡買2送2　全家氣泡水買1送1

▲▼7-11咖啡優惠，超商咖啡優惠，CITY CAFE，特大杯咖啡。（圖／記者林育綾攝）

▲7-11周末咖啡買2送2。（圖／記者林育綾攝）

記者林育綾／綜合報導

周末超商紛紛推出優惠，7-ELEVEN門市多項指定咖啡買2送2，包括大杯特選美式、拿鐵、精品美式、馥芮白，以及琥珀小葉紅茶，通通買2送2；全家也有多項商品買1送1。

★7-ELEVEN

●門市即日起至1月25日：

・大杯特選美式，買2送2，5折（原價65元／杯）。

・大杯特選拿鐵，買2送2，5折（原價80元／杯）。

・大杯精品美式，買2送2，5折（原價100元／杯）。

・大杯精品馥芮白，買2送2，5折（原價120元／杯）。

・珍珠奶茶，買2送1，6.7折（原價60元／杯）。

・琥珀小葉紅茶，買2送2，5折（原價45元／杯）。

●馬年前哨戰365杯優惠

7-ELEVEN即日起至1月31日，在APP「OPENPOINT行動隨時取」推出「馬年前哨戰」365杯優惠組合，可轉贈給其他親朋好友會員，適合上班族或學生揪團合買，還有機會抽等值OPENPOINT點數，最高16888點。

・大杯精品美式／精品拿鐵，365杯16888元，42折（原價110元／杯）。

・大杯濃萃美式，365杯8888元，5折（原價50元／杯）。

・大杯濃萃拿鐵，365杯12888元，59折（原價60元／杯）。

・琥珀小葉紅茶／梔子花青茶，365杯8888元，54折（原價45元／杯）。

▼7-11「365杯組合優惠」。（圖／業者提供，點圖可放大）

▲▼超商咖啡優惠。（圖／業者提供）

●「1888一路轉運發」寄杯優惠

若不想一次買太多，7-ELEVEN即日起至1月31日在OPENPOINT行動隨時取推出「1888一路轉運發」活動，多數方案單組售價1888元，杯數從40杯至62杯不等，最高可省超過1700元，兌換期限至2026年5月31日。

・特大杯美式，62杯1888元，51折，省1832元。

・特大杯拿鐵，48杯1888元，56折，省1472元。

・特大杯厚乳拿鐵，40杯1888元，56折，省1512元。

・黑糖珍珠撞奶／珍珠奶茶，56杯1888元，56折，省1472元。

・琥珀小葉奶茶／梔子花奶青，56杯1888元，56折，省1472元。

・中杯精品拿鐵／中杯精品美式，40杯1888元，52折，最高省1712元。

▼7-11寄杯「1888元組合優惠」。（圖／業者提供）

▲▼超商咖啡優惠。（圖／業者提供）

★全家

●全家康康5

全家即日起至1月25日，康康5多項商品「買1送1」，包括：Fami Collection檸檬氣泡水（原價29元）、Niseko海鹽焦糖雪糕（原價40元）、好多魚餅乾（海苔口味，原價25元）以及農心辛拉麵袋麵（原價49元），皆可享同商品「買1送1」優惠。

▼全家康康5多項商品「買1送1」。（圖／業者提供）

▲▼全家康康5優惠。（圖／業者提供）

●會員優惠

全家即日起至1月25日推出「會員限定」優惠。咖啡與茶飲方面，Let’s Café特大經典美式、經典拿鐵，冰熱不限，祭出「任選2件特價89元」，金門高粱酒香檸凍美式同樣「2件89元」；Let’s Tea特大仙女醇奶茶「第2杯10元」。

Fami!ce霜淇淋不限口味（不含阿芙佳朵、喝的霜淇淋）「加10元多1件」，杜老爺特級冰淇淋甜筒「加10元多1件」，PowerBOMB爆能能量飲料「買1送1」。DYDO日式拿鐵咖啡「買1送1」，兩件特價39元。

零食方面，M&M’S迷你巧克力「加10元多1件」、盛香珍微笑河馬餅巧克力風味、草莓巧克力風味「任選加5元多1件」、盛香珍指定品項「買1送1」。

食品部分，味味一品麻辣臭豆腐麵「買1送1」，福樂一番鮮全脂鮮乳936ml為「2件149元」，桂格活靈芝菌絲體滋補液則原價69元，下殺至「單件特價49元」。

民生用品方面，FamiCollection三層絲柔抽取式衛生紙原價840元，活動期間「單件特價279元」。

▼全家會員限定優惠。（圖／業者提供）

▲▼超商優惠。（圖／業者提供）

★萊爾富

萊爾富即日起至1月25日推出「限時殺5日」優惠，農心辛拉麵辣白菜風味、日清合味道香辣海鮮杯麵皆推出「買1送1」；金車漢寶越式河粉（牛肉／雞肉口味）與日清合味道原味系列（海鮮／鮮蝦）「任選買1送1」。

飲料與酒品同步下殺，貝納頌海鹽焦糖風味拿鐵290ml為「2件50元」，原萃冷萃蜜香紅茶450ml祭出「買1送1」。微醉白葡萄沙瓦雞尾酒350ml、強冽-196°C調酒系列（雙重葡萄、雙重檸檬、無糖雙重檸檬350ml）皆推出「買2送1」。冰品方面，杜老爺摩摩喳喳甜筒推出「買1送1」。

女性生活用品，靠得住抑菌好眠褲L號2片裝，原價118元，活動期間「單件特價39元」。

▼萊爾富限時優惠。（圖／業者提供）

▲▼超商優惠。（圖／業者提供）

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

01/21 全台詐欺最新數據

更多新聞
479 1 7623 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
霍諾德攀「台北101」延期！　國父紀念館小編提醒：別看錯側
快訊／霍諾德攀台北101延期改明天！　Netflix宣布了
霍諾德徒手攀101「最近觀賞點」曝光　周邊交管看這裡
霍諾德9:00開爬101「信義區偏東2級風」　氣象署：降雨機
三星「2奈米良率」看不到台積電車尾燈！　美銀行：英特爾已成威

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

超商周末優惠懶人包！7-11咖啡買2送2　全家氣泡水買1送1

義大利百年鍋具「不到1折」　7款ALESSI廚具換購方式一次看

全聯限時4天「吳郭魚49元」　愛買高麗菜只要19元

超商新推「芭樂沾泰式酸辣醬」　東南亞人氣零食「第2件5折」

超商聯名《超人力霸王》推20款周邊　全家、萊爾富限時開賣

麥當勞「4夯品買1送1」快閃優惠　摩斯地瓜薯條組合99元

金價漲買氣旺！電商強打「黃金最低價」　吉伊卡哇、哈利波特聯名攻年輕世代荷包

第一代少年股神「炒股撈7000萬」　1500萬交保

洪詩心疼父母⋯曝大伯已道歉　落淚：為什麼願意付出是缺愛？

三立採訪車撞進彰化銀行！「現場至少釀8傷」送醫搶救中

涉嫌拉尾盤炒7股撈數千萬　神秘大戶蕭漢森深夜移送北檢

33泰女藏艋舺賣肉「最嫩22歲」　6人激戰衝刺當場被抄急抓內褲

周媛46秒原版影片曝光

銀行內撞擊畫面曝

墳場試槍、場勘路線、假衛星電話控局！揭黑幫行兇前的縝密布局｜資深社會記者 張晏碩｜新店咖啡商槍擊命案●下｜《我在案發現場》

劉冠廷初一拜拜「成吉祥物」　遇粉絲要合照...認成張軒睿XD

三立採訪車失控直衝彰銀大廳　驚悚撞擊瞬間畫面曝光

超商周末優惠懶人包！7-11咖啡買2送2　全家氣泡水買1送1

義大利百年鍋具「不到1折」　7款ALESSI廚具換購方式一次看

全聯限時4天「吳郭魚49元」　愛買高麗菜只要19元

超商新推「芭樂沾泰式酸辣醬」　東南亞人氣零食「第2件5折」

超商聯名《超人力霸王》推20款周邊　全家、萊爾富限時開賣

麥當勞「4夯品買1送1」快閃優惠　摩斯地瓜薯條組合99元

金價漲買氣旺！電商強打「黃金最低價」　吉伊卡哇、哈利波特聯名攻年輕世代荷包

白襪補強不停歇　2年約網羅強力後援多明格斯

霍諾德攀「台北101」延期！　國父紀念館小編提醒：別看錯側

快訊／霍諾德攀台北101延期改明天！　Netflix宣布了

攀岩傳奇婚後變了？霍諾德竟與妻開「地獄梗」玩笑　親曝當爸心聲

朴娜勑暫停演藝活動轉當學生　友人曝現況：這段時間很艱難

「霸王寒流」10週年！　氣象署坦言：沒有這個正式名詞

仲裁談崩就會被賣？　史庫柏案「差太大」反而讓交易更難發生

1月24日星座運勢／射手投資大豐收　雙魚儲蓄飆升

命理師警告有劫難！喪偶男婚頭沖喜　妻討千萬房產撕破臉

AV女優公開家鄉流言纏身！　川越鈴子遭譏「愛上牛郎欠債」才拍片

霍諾德明日將徒手攀台北101 提前試爬..賈永婕現身打氣

消費熱門新聞

全聯限時4天「吳郭魚49元」

麥當勞「4夯品買1送1」快閃優惠　摩斯地瓜薯條組合99元

桃機驚見「神秘大物」轉不停、機捷拉環好貼心

超商周末優惠懶人包！7-11咖啡買2送2　全家氣泡水買1送1

義大利百年鍋具「不到1折換購」

超商「買1送1」懶人包！泡麵飲料都有　暖暖包5折起

超品日登場！9大過年必收「高顏值廚具」趁現在入手

不被時間定義的名字　宋慧喬狀態巔峰！

拿坡里烤雞組合「8塊特價199元」　新口味披薩買大送大

高麗菜、白蘿蔔19元！量販店生鮮限時優惠

超商聯名《超人力霸王》超過20款周邊

萊爾富開出第2位「台積電股票」大獎

超商新推「芭樂沾泰式酸辣醬」　東南亞人氣零食「第2件5折」

尾牙、過年聚餐季開跑！你的「嘴巴形象」跟上了嗎？

更多熱門

相關新聞

超商聯名《超人力霸王》超過20款周邊

超商聯名《超人力霸王》超過20款周邊

響應「2026高雄冬日遊樂園」，除了全家便利商店展開合作，萊爾富也攜手高雄市政府與經典英雄IP《超人力霸王》推出聯名企劃，包含限定包裝麵包、加購商品、周邊預購，超過20款，讓親子族群、粉絲收藏。即日起全台門市開放預購，部分商品自2月4日起陸續到店，活動將持續至3月3日。

日本超商「收據記得拿」　他曝驚喜優惠：免費換飲料

日本超商「收據記得拿」　他曝驚喜優惠：免費換飲料

萊爾富開出第2位「台積電股票」大獎

萊爾富開出第2位「台積電股票」大獎

全家合作UCC推「阿里山咖啡」第2杯半價

全家合作UCC推「阿里山咖啡」第2杯半價

全聯「沖泡咖啡奶茶」買1送1　小時達滿額折100元

全聯「沖泡咖啡奶茶」買1送1　小時達滿額折100元

關鍵字：

超商優惠全家萊爾富

讀者迴響

熱門新聞

色阿公3度逞慾！孫女閨蜜驚醒嘴裡多一根

KTV唱歌慶生...台中女遭親爸性侵！驚醒崩潰：你知道我是你女兒嗎

低溫、大雨雙特報齊發！4縣市恐跌破10度

色龜師父拐女信徒獻身！完事諷：跟妳X很無聊

採訪車撞銀行「駕駛曝光」　50萬交保

即／桃園回收車追撞釀7傷　78歲婦人身亡

工程師撿屍遭判刑妹子自曝「今年第3筆」

苗栗母女聽尾牙中獎神曲　隔天刮中100萬

「身體形成X型」　靈動老師周媛無碼實戰片外流

絕不買早去晚回！一票人大推「1時間來回班機」

大樂透貳獎開出2注　獎落北市、新北

攻頂101怎下來？霍諾德：搭電梯

霍諾德凌晨發限動！　自曝「爬台北101」亮點

霍諾德攀登101　外媒曝酬勞破千萬

15歲少女遭ISIS綁架！囚禁7年淪性奴

更多

最夯影音

更多
第一代少年股神「炒股撈7000萬」　1500萬交保

第一代少年股神「炒股撈7000萬」　1500萬交保
洪詩心疼父母⋯曝大伯已道歉　落淚：為什麼願意付出是缺愛？

洪詩心疼父母⋯曝大伯已道歉　落淚：為什麼願意付出是缺愛？

三立採訪車撞進彰化銀行！「現場至少釀8傷」送醫搶救中

三立採訪車撞進彰化銀行！「現場至少釀8傷」送醫搶救中

涉嫌拉尾盤炒7股撈數千萬　神秘大戶蕭漢森深夜移送北檢

涉嫌拉尾盤炒7股撈數千萬　神秘大戶蕭漢森深夜移送北檢

33泰女藏艋舺賣肉「最嫩22歲」　6人激戰衝刺當場被抄急抓內褲

33泰女藏艋舺賣肉「最嫩22歲」　6人激戰衝刺當場被抄急抓內褲

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

乖乖X農會 特殊口味大開箱

乖乖X農會 特殊口味大開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來開箱「農會X乖乖」，試試各種創新口味乖乖

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面