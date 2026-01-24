超商周末優惠懶人包！7-11咖啡買2送2　全家氣泡水買1送1

▲7-11周末咖啡買2送2。（圖／記者林育綾攝）



記者林育綾／綜合報導

周末超商紛紛推出優惠，7-ELEVEN門市多項指定咖啡買2送2，包括大杯特選美式、拿鐵、精品美式、馥芮白，以及琥珀小葉紅茶，通通買2送2；全家也有多項商品買1送1。

★7-ELEVEN

●門市即日起至1月25日：

・大杯特選美式，買2送2，5折（原價65元／杯）。

・大杯特選拿鐵，買2送2，5折（原價80元／杯）。

・大杯精品美式，買2送2，5折（原價100元／杯）。

・大杯精品馥芮白，買2送2，5折（原價120元／杯）。

・珍珠奶茶，買2送1，6.7折（原價60元／杯）。

・琥珀小葉紅茶，買2送2，5折（原價45元／杯）。

●馬年前哨戰365杯優惠

7-ELEVEN即日起至1月31日，在APP「OPENPOINT行動隨時取」推出「馬年前哨戰」365杯優惠組合，可轉贈給其他親朋好友會員，適合上班族或學生揪團合買，還有機會抽等值OPENPOINT點數，最高16888點。

・大杯精品美式／精品拿鐵，365杯16888元，42折（原價110元／杯）。

・大杯濃萃美式，365杯8888元，5折（原價50元／杯）。

・大杯濃萃拿鐵，365杯12888元，59折（原價60元／杯）。

・琥珀小葉紅茶／梔子花青茶，365杯8888元，54折（原價45元／杯）。

▼7-11「365杯組合優惠」。（圖／業者提供，點圖可放大）

●「1888一路轉運發」寄杯優惠

若不想一次買太多，7-ELEVEN即日起至1月31日在OPENPOINT行動隨時取推出「1888一路轉運發」活動，多數方案單組售價1888元，杯數從40杯至62杯不等，最高可省超過1700元，兌換期限至2026年5月31日。

・特大杯美式，62杯1888元，51折，省1832元。

・特大杯拿鐵，48杯1888元，56折，省1472元。

・特大杯厚乳拿鐵，40杯1888元，56折，省1512元。

・黑糖珍珠撞奶／珍珠奶茶，56杯1888元，56折，省1472元。

・琥珀小葉奶茶／梔子花奶青，56杯1888元，56折，省1472元。

・中杯精品拿鐵／中杯精品美式，40杯1888元，52折，最高省1712元。

▼7-11寄杯「1888元組合優惠」。（圖／業者提供）



★全家

●全家康康5

全家即日起至1月25日，康康5多項商品「買1送1」，包括：Fami Collection檸檬氣泡水（原價29元）、Niseko海鹽焦糖雪糕（原價40元）、好多魚餅乾（海苔口味，原價25元）以及農心辛拉麵袋麵（原價49元），皆可享同商品「買1送1」優惠。

▼全家康康5多項商品「買1送1」。（圖／業者提供）

●會員優惠

全家即日起至1月25日推出「會員限定」優惠。咖啡與茶飲方面，Let’s Café特大經典美式、經典拿鐵，冰熱不限，祭出「任選2件特價89元」，金門高粱酒香檸凍美式同樣「2件89元」；Let’s Tea特大仙女醇奶茶「第2杯10元」。

Fami!ce霜淇淋不限口味（不含阿芙佳朵、喝的霜淇淋）「加10元多1件」，杜老爺特級冰淇淋甜筒「加10元多1件」，PowerBOMB爆能能量飲料「買1送1」。DYDO日式拿鐵咖啡「買1送1」，兩件特價39元。

零食方面，M&M’S迷你巧克力「加10元多1件」、盛香珍微笑河馬餅巧克力風味、草莓巧克力風味「任選加5元多1件」、盛香珍指定品項「買1送1」。

食品部分，味味一品麻辣臭豆腐麵「買1送1」，福樂一番鮮全脂鮮乳936ml為「2件149元」，桂格活靈芝菌絲體滋補液則原價69元，下殺至「單件特價49元」。

民生用品方面，FamiCollection三層絲柔抽取式衛生紙原價840元，活動期間「單件特價279元」。

▼全家會員限定優惠。（圖／業者提供）

★萊爾富

萊爾富即日起至1月25日推出「限時殺5日」優惠，農心辛拉麵辣白菜風味、日清合味道香辣海鮮杯麵皆推出「買1送1」；金車漢寶越式河粉（牛肉／雞肉口味）與日清合味道原味系列（海鮮／鮮蝦）「任選買1送1」。

飲料與酒品同步下殺，貝納頌海鹽焦糖風味拿鐵290ml為「2件50元」，原萃冷萃蜜香紅茶450ml祭出「買1送1」。微醉白葡萄沙瓦雞尾酒350ml、強冽-196°C調酒系列（雙重葡萄、雙重檸檬、無糖雙重檸檬350ml）皆推出「買2送1」。冰品方面，杜老爺摩摩喳喳甜筒推出「買1送1」。

女性生活用品，靠得住抑菌好眠褲L號2片裝，原價118元，活動期間「單件特價39元」。

▼萊爾富限時優惠。（圖／業者提供）