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東森購物2月獲利成長24.6倍　王令麟：兩大堅持打造「最有溫度」購物平台

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▲▼ 王令麟，王總裁，總裁，工商時報專訪 。（圖／記者徐文彬攝）

▲新冠肺炎疫情帶動宅經濟，東森購物2月份業績開出紅盤，對此，董事長王令麟表示，東森購物與千萬會員相伴相挺，同時以實際行動回饋社會，善盡企業社會責任。（圖／記者徐文彬攝）

記者洪菱鞠／台北報導

宅經濟發燒，東森國際（2614）旗下轉投資東森購物，2020年1、2月份東森購物併草莓網業績開出紅盤，營收近37億元，2月份與去年同期相比，訂單成長近20萬件、營收年增率高達36.1%，獲利成長24.6倍。今年度每股稅後純益（EPS）已達1.44元，往每股8元目標穩定前進。2月份營收，電話行銷與網路兩大通路維持一慣優異水準，電話行銷YOY高達80.8%，網路也有44%成長表現，衛生紙、乾洗手等防疫商品更佔據1、2月網路熱銷排行榜。

東森購物採取多通路經營，從電視、MOD、網路、APP、OTT、電話行銷到型錄等多通路均衡發展，2月份面對疫情影響，民眾在家購物消費比例增高，也帶動電視與MOD通路營收成長，電視通路年增率達22.1%、MOD通路亦有10%的成長。

東森購物始終秉持顧客至上的精神，持續關心新冠肺炎疫情現況，更用心體貼每位消費者，於1月份起，主動且持續於旗下電視購物4頻道與東森購物網影音專區中，定期更新中央流行疫情指揮中心防疫訊息，24小時輪播暖心提醒，讓消費者在家購物也能掌握最新疫情資訊。

▲▼ 農委會主委上東購促銷台東釋迦 。（圖／記者徐文彬攝）

東森購物開賣午仔魚、龍虎斑（圖／東森購物提供）

▲疫情期間，東森購物率先響應農委會政策，協助小農銷售鳳梨釋迦、午仔魚與石斑魚，一開賣立即狂銷，鳳梨釋迦2小時大賣250萬、3,500箱，嚴選產銷履歷養殖午仔魚及龍虎斑熱賣超過2,000組，換算賣出8,000條魚，總重達3,000公斤。（上圖／記者徐文彬攝、下圖／東森購物提供）

東森購物董事長王令麟表示，東森購物積極響應政府政策，秉持「最有溫度」的服務精神持續深耕。在疫情期間，台灣農漁產外銷受到劇烈衝擊，東森購物率先響應農委會政策，相繼開賣鳳梨釋迦、午仔魚與石斑魚力挺小農，上週更攜手新北市政府推出「新北專區」，協助業者拓展虛擬通路商機，更不斷精進服務品質，為台灣社會盡一份心力，也持續為所有會員帶來最愉悅舒適的購物體驗。

東森購物多年來用心經營、創新求變，不變的是東森嚴選對產品與服務的堅持。王令麟提到，「信賴」是品牌永續經營的重要關鍵，重大事件發生時，消費者往往傾向選擇信賴感較高的品牌，東森購物深耕在地，與千萬會員相伴相挺，始終貫徹「東森嚴選」與「客戶高滿意度」兩大堅持，以實際行動地回饋社會、善盡企業社會責任，20年來創造消費者高度的品牌信賴感。

東森近年積極發展多元通路，包括併購東森自然美、草莓網、寵物雲，建立東森生態圈，各通路的資源整合對於東森幣的推行也發揮加乘效果，透過大數據支持，強化線上線下導客，量身打造與會員間的溝通，了解客戶即時的需求與對喜好的選擇。東森購物始終秉持顧客至上的精神，關心每一位消費者，發揮取之社會、回饋社會的企業使命力挺相助，並持續提供更多、更好的服務給消費大眾，打造「最有溫度」的購物平台。

► 2小時熱賣8000條！東森王令麟力促「海味金鑽石」午仔魚　陳吉仲大秀廚藝
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