社會 社會焦點 保障人權

台東少年無照又酒駕…騎車猛撞2晨運女肇逃！假扮路人圍觀被逮

▲▼台東少年無照騎車又酒駕，撞上2名晨運女子害重傷。（圖／記者楊晨東翻攝）

▲台東少年無照騎車又酒駕，撞上2名晨運女子害重傷。（圖／記者楊晨東翻攝）

記者楊晨東、莊智勝／台東報導

台東市仁義北路一帶今(24日)清晨6時31分許發生一起嚴重車禍，警方初步調查，2名女子當時結束晨運正準備返家，未料過馬路時，遭到就讀國中的少年騎機車猛撞，2人當場倒地重傷，其中一人更一度失去呼吸心跳，雙雙送醫搶救；肇事少年第一時間逃離現場，後疑似心虛又裝作路人重返現場查看，當場遭眼尖的民眾揪出。警方進一步酒測，發現少年測值竟達0.30 mg/L，全案依法將其帶回偵辦。

警方調查，當時2名女外出晨運，結束後正要走路返家，途中過馬路時突遭無照少年騎乘機車猛力撞上，2人先後倒地重傷，少年自己也因此摔車；現場熱心的目擊民眾立即上前查看傷勢，並協助叫救護車，未料肇事的少年竟趁隙起身，牽起機車發動、猛催油門逃離現場。

警方與救護人員獲報趕抵現場時，2名女子傷勢嚴重，身上有多處骨折、擦傷，地面上還留下大批血跡，其中一人更一度失去呼吸心跳，幸經送往台東馬偕醫院搶救後暫時恢復生命徵象。

在醫護人員處理傷患期間，逃離的少年疑似心虛，又假裝成經過的路人重返現場圍觀，被眼尖的民眾發現揪出，警方隨後也在少年家中查獲撞毀的機車，少年百口莫辯只好坦承犯行；警方經進一步酒測後，赫然發現少年測值竟達0.30 mg/L，明顯超標，由於少年涉及無照駕駛、酒駕、肇事逃逸，警方立即將其帶回，全案依法進一步送辦。

▲▼台東少年無照騎車又酒駕，撞上2名晨運女子害重傷。（圖／記者楊晨東翻攝）

▲▼台東少年無照騎車又酒駕，撞上2名晨運女子害重傷。（圖／記者楊晨東翻攝）

